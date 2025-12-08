『櫻坂46 Buddies感謝祭 2025 EX』の模様を「ABEMA PPV」にて2025年12月16日（火）18時30分より生放送決定

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、「ABEMA PPV」にて『櫻坂46 Buddies感謝祭 2025 EX』の模様を、2025年12月16日（火）18時30分より生放送することを決定いたしました。また、本ライブのチケットを12月8日（月）12時より発売開始いたします。

このたび「ABEMA PPV」での生放送が決定した『櫻坂46 Buddies感謝祭 2025 EX』は、Buddies（櫻坂46ファンの総称）へ、日頃の感謝の気持ちを届ける特別公演です。幕張イベントホールで行われる全2公演のうち、「ABEMA」では12月16日（火）の公演を生放送します。櫻坂46の「ありがとう」が込められた本公演を、ぜひ「ABEMA PPV」にてお楽しみください。

本放送は、「ABEMA PPV」にて2025年12月8日（月）12時からチケットの販売（※1）を開始し、3,500円（税込）でチケットを購入し、視聴することができます（※2）。

今後も、「ABEMA」ではアーティストのライブ、イベント、スポーツ興行、ファッションショー、舞台など、多彩な新時代のオンラインコンテンツを視聴いただける「ABEMA PPV」ならではのコンテンツ拡充や、利便性を高めるための取り組みを積極的に行ってまいります。



（※1）「ABEMA PPV」のコンテンツはアプリ内、またはWebブラウザからチケットを購入後、ご視聴いただけます。アプリ内のご購入は、別途300円の手数料が生じます。購入方法の詳細は特設ページをご確認ください。（https://help.abema.tv/hc/ja/articles/18800916121497）

（※2）「ABEMA PPV」のコンテンツは一部のテレビデバイスやタブレットではご購入いただけません。

（テレビデバイスでの視聴方法はこちら: https://help.abema.tv/hc/ja/articles/360045088511）

■「ABEMA PPV」／『櫻坂46 Buddies感謝祭 2025 EX』生放送概要

▼出演者

櫻坂46

※出演者は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

▼生配信日時

2025年12月16日（火）18時30分開演 （放送開始17時30分～）

▼リピート配信

2025年12月25日（木）20時開演 （放送開始19時～）

▼視聴料金

3,500円

※ABEMAアプリでご購入の方は、別途手数料として300円がかかります

▼販売期間

【生放送】2025年12月8日（月）12時～2025年12月16日（火）22時

【リピート配信】2025年12月16日（火）22時～2025年12月25日（木）20時

▼放送URL

【生放送】https://abema.tv/live-event/961337af-89e8-44d9-a691-dd141dd8153f

【リピート配信】https://abema.tv/live-event/f91bdf69-41a9-4621-a1f4-2b7e21429a7b

※画像をご使用の際は、【(C)Seed & Flower合同会社】のクレジット表記をお願いいたします。