「HOUSE MADE」多摩地区に初出店　自家製メニューが楽しめるオールデイカフェが仙川に誕生

株式会社吉むすび

オールデイカフェ「HOUSE MADE」を展開する株式会社吉むすび（本社：東京都渋谷区、代表取締役：中田修一）は、2025年１２月９日（火）、HOUSE MADE の2号店を「フォレストスクエア仙川」（所在地：東京都調布市）に新規オープンいたします。

本店舗は多摩エリアでは初の出店となり、手作りや季節感にこだわったお料理やスイーツを、より多くのお客様にお届けする場として誕生します。また、同グループのスイーツブランド「HAND BAKES」が OZmall AWARDS 2025（アフタヌーンティー部門） で受賞した実績を活かし、HOUSE MADE でも 多摩地区でアフタヌーンティーNo.1を目指す店舗づくり を進めてまいります。

■ ブランドコンセプト

「HOUSE MADE（自家製）」というブランド名には、“できるだけ手作りで、体にやさしいものを届けたい”という想いが込められています。素材や製法への誠実さを大切にしながら、「多くの人に信頼され、愛されるブランドでありたい」という理念のもと誕生しました。店内は木を基調に、自然光が似合うナチュラルで明るい雰囲気に。一人でも友人同士でもご家族とでも気軽にご利用いただける、あたたかい空間を目指しています。

■ メニューの特徴

HOUSE MADE では、時間帯を問わず楽しめる自家製メニューをラインナップしています。人気のパフェ、季節替わりのスイーツ、アフタヌーンティーに加え、「季節で変わる素材のおいしさ」を活かした限定メニューも多数ご用意。コーヒー・紅茶などの定番メニューに加え、自家製シロップを使ったオリジナルドリンクやアルコール類も充実。ランチ・カフェ・ディナーまで、どのシーンでも利用しやすい構成です。

■ HOUSE MADEについて

既存店では、ご近所のママ友、学生、友人同士、カップル、ファミリー層まで幅広く支持されており、日常のランチから特別な日のティータイムまで、多様な用途でご利用いただいています。仙川店では、半個室の導入など、ファミリー層への利便性をさらに強化。「食を通じて出会うすべての人を幸せにしたい」という企業理念のもと、誰もが安心して立ち寄れる、「買い物ついでのティータイム」「ママ友会」「家族との食事」「ご褒美スイーツ」など、幅広い目的で利用できる地域密着型店舗として進化を続けてまいります。

ぜひこの機会に、手しごとの温もりと旬の美味しさが詰まった「HOUSE MADE」の新店舗にお立ち寄りください。

【店舗概要】

店舗名 ： HOUSE MADE フォレストスクエア仙川店

所在地 ： 東京都調布市仙川町3-1-17 3F

オープン ： 2025年１２月９日（火）

営業時間 ： 1１:00～2２:00

席数 ： 78席

公式Instagram ： @housemade_house_made.sengawa

公式HP： https://kichimusubi.co.jp/shop/house-made-sengawa/

運営会社 ： 株式会社吉むすび

写真は２名様分の盛り付けです

◻︎ 心ときめく幸せ時間

「2025クリスマスアフタヌーンティー」



価格：4,500円(税込）／人

→ OPEN前予約限定早割価格

4,000円（税込）／人

1年のご褒美にぴったりな、ときめく3段スタンド。イチゴのサンタクロースやカヌレ、ミニいちごタルト、マカロンなど、心が弾むクリスマススイーツを可愛らしく盛り込み、セイボリーにはアッシ・パルマンティエとミニスープを添え、甘い・しょっぱいの満足感もしっかり。選べるカフェドリンク付きで、自分へのご褒美や、クリスマスデート、女子会にもおすすめ！ショッピングの合間に“ちょっと贅沢なクリスマス気分”を楽しめる期間限定アフタヌーンティーです。

◻︎ ストロベリー クリスマスパフェ

（ドリンク付き）



価格： 1，580円（税込）

単品：1,280円（税込）

主役はみずみずしい“いちご”。ひと口食べると、紅茶のジュレのすっきりした香りと、シナモンやナツメグ香る洋梨のコンポートがふわりと広がり、甘さの中に上品な余韻が残る大人の味わいに仕上げました。フィアンティーヌのサクサク食感や、添えたパイをディップして楽しむ遊び心など、層ごとに表情が変わる“ときめき”が詰まった一杯です。見た目のボリュームに反して、食後感は驚くほど軽やか。お食事の後でもぺろりと召し上がれるのが嬉しいポイント。単品はもちろん、カフェと一緒に楽しめるドリンクセットもご用意しています。

◻︎ 気分に合わせて選べるのが楽しい

「カスタムサラダ・デリプレート」



価格：1,680円（税込）

その日の気分で、わたし仕様の一皿に。メインデリ1種＋サイドデリ2種を自由に組み合わせられる、人気のカスタムサラダプレート。定番デリから旬の素材を使った季節メニューまで常時数種類をご用意し、“今日はどれにしよう？”と選ぶ過程そのものが楽しい一皿です。プレートにはスープと、ライスまたはパンをセットでご用意。野菜をしっかり食べながら、満足感も得られるバランスの良い構成に仕上げました。今後は、多摩地区の食材も取り入れ、地域に寄り添ったプレートへ進化していく予定です。

◻︎ 日常に寄りそう、食事もスイーツも充実のオールデイカフェ

HOUSE MADE では、アフタヌーンティーや季節のパフェに加え、自家製ハンバーグやパスタなど、“気取らず楽しめる普段使いの一皿”も幅広くご用意。仙川店限定フレンチトーストも登場し、食事もスイーツも満喫できる一軒としてお楽しみいただけます。半個室もあるため、お子様との外食や家族利用にも最適。ランチからディナーまで、どの時間帯でもお楽しみいただけます。

◻︎ 黒毛和牛ハンバーグ&ハラミカットステーキ

価格：2,380円（税込）

肉好きの心を満たす贅沢コンビ。人気の黒毛和牛ミニハンバーグをミニサイズで楽しめるうえ、旨みがギュッと詰まったハラミのカットステーキも添えた、既存店でもファンの多い人気メニューです。ソースは定番のデミグラスをはじめ、数種類からチョイス可能。

12月いっぱいは、ライス or バゲット＋サラダ＋スープが付いた限定特価セットを、毎日数量限定で1,980円（税込）ご提供！初めての方にもぜひ味わっていただきたい特別企画です。

◻︎ 仙川店限定

メリメロフルーツフロマージュ

デニッシュフレンチトースト

価格：1,480円（税込）

バター香るデニッシュをふんわりと焼き上げ、外はさくっ、中はとろりと仕上げた特製フレンチトーストに、いちご、オレンジ、キウイ、バナナなど季節のフルーツをたっぷりトッピング。“メリメロ”とはフランス語で“ごちゃ混ぜ”を意味し、色とりどりの果実が踊るような一皿。デニッシュのリッチなコクと、フロマージュのまろやかさ、フルーツの爽やかな酸味が重なり合い、ひと口ごとに幸せが広がる味わい。デザートにも、カフェタイムの特別なひとときにもぴったりな、仙川店だけの限定スイーツです。

【会社概要】



会 社 名：株式会社吉むすび

所 在 地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-10-19

設 立：2007年12月18日

代 表：中田修一

事業内容 ：飲食店の企画・運営 洋菓子の製造・販売

株式会社吉むすびは、「キッチンで結ばれた人々は幸せでなければなならない」を企業理念とし、飲食を通じた人と人との温かなつながりを大切にしています。店舗を支える従業員、お客様、取引先、地域社会--そのすべての支えがあってこそ、私たちの店は今日も輝き続けています。

社名には、感謝の心を第一に、関わるすべての人と「吉（よき）ご縁」で結ばれたいという想いが込められています。急速に変化する時代のなかでも、お客様にとって心から満たされる時間を提供するために、私たちはチーム一丸となって進化を続けてまいります。従業員が誇りとやりがいを持ち、安心して働ける環境づくりを土台とし、その成長が、お客様の笑顔に、そしてブランドの未来へとつながる--私たちはそんな“幸せの循環”を体現する企業を目指しています。

「吉むすび」という名にふさわしい、笑顔あふれる未来を実現するために。これからも、人を想い、人とつながる飲食の価値を創造し続けてまいります。