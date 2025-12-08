音声コンテンツプラットフォーム「Pling」、日本市場での成長状況と新機能を発表

PLINGCAST co. ltd

音声コンテンツプラットフォーム「Pling（プリング）」は、日本市場における利用拡大に伴い、新機能の提供状況および今後の展開について発表しました。Plingは、人気ウェブトゥーン原作のオーディオドラマやAIを活用した名前カスタマイズ機能、クリエイター向けサブスクリプションシステムなど、多機能性を強みに日本の音声コンテンツ市場へ参入しました。

近年、オーディオドラマやASMRなどの「聴くコンテンツ」市場は世界的に拡大を続けています。市場調査会社Verified Market Reportsによると、グローバルなオーディオドラマ市場は年平均成長率（CAGR）9.8％で推移していると報告されています。Datainteloの調査では、ASMR市場が16.8％の成長率を示しています。特に、日本を含むアジア太平洋地域では12～19％台と高い成長率が報告されています。

PLINGオリジナルオーディオドラマ

Plingは2021年のローンチ以来、累計ダウンロード数が100万を超え、日本国内の会員数も4万人以上に増加しています。2023年には、Apple App Storeが選ぶ「みんなに愛されるアプリ」にも選出され、その存在感を高めています。

PLINGオリジナル選択型ストーリー、動画付きオーディオドラマ

Plingの最大の特徴は、音声コンテンツに映像要素やインタラクティブ性を組み合わせた“体験型プラットフォーム”である点です。画像付きの動画プレイヤーや、ユーザーの選択で結末が変わる選択型ストーリー、AIカスタムボイスを組み合わせ、没入感を極めました。従来のシチュエーションボイスは音声のみ、乙女ゲームは名前のカスタマイズが限定的でしたが、PlingはAI技術で「自分の名前を声優の声で呼んでもらえる」体験を実現。AIが声優の音声データを学習し、ユーザーが登録した名前を自然に読み上げることで、作品への没入感を一層高めます。

また、PlingのBLオーディオドラマシリーズは、原作が日本で人気のウェブトゥーン作品である点が特徴です。ピッコマやLINEマンガ、ベルツーンなどで親しまれた作品をプロ声優の演技で楽しめます。ロマンス、ファンタジー、オフィス物、学園物など毎週更新される多彩なジャンルから選択可能で、既存のファンベースを持つIPであるため、ユーザーは好みに合わせて作品を選びやすくなっています。「ウェブトゥーンで読んだ作品を声優の演技で楽しめるのが新鮮」「アニメのような臨場感がある」といった声も寄せられています。

さらに、Plingではユーザーの選択によって物語が変化する選択型ストーりーも提供しています。一つの作品で複数のエンディングを楽しめるため、繰り返し視聴する楽しさも広がります。

PLINGボイスクリエイター

注目すべきは、Plingの声優＆クリエイターフォローシステムです。ユーザーは好みのクリエイターをフォローし、全作品をまとめて楽しめます。クリエイターの更新スケジュールを確認できるフィード、多言語対応のコメント機能、応援システムも用意されており、VTuber文化に近い距離感でクリエイターとの交流が可能です。韓国や日本のクリエイターが多数参加し、声優志望者の副収入やアマチュアイラストレーターの作品提供など、国境を越えた交流も活発です。クリエイターマネジメント面では、録音サポートや台本作成支援を通じて、クリエイターが表現とファンコミュニケーションに専念できる環境を整えています。

実際のPling利用者からは、

「選択肢でストーリーが変わるのが面白いです。カスタムボイスでは自分の名前を呼んでもらえるてドキドキする！」（24歳女性）

「好きなクリエイターをフォローしています。毎週の新作が楽しみです！」（31歳女性）

「通勤中に聴くと別世界に浸れます。ストレス解消にも最適」（29歳女性）

といった声が寄せられています。

Plingの関係者は次のようにコメントしています。

「日本は音声コンテンツが成熟した市場です。当社は、単なるオーディオではなく、日本のユーザーが求める“体験価値”の提供を目指しています。ウェブトゥーン原作のオーディオドラマ化、クリエイターサブスクシステム、AIカスタムボイスなどPlingならではの機能で特別な体験を届けます。今後も日本のユーザーが求めるコンテンツとクリエイター育成に注力し日韓の音声文化を融合させていきます」。







