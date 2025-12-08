「安心」と「安全」を実現するアルキラーNEX、運転者の管理を効率化するオンラインセミナー開催

株式会社パイ・アール

株式会社パイ・アール（本社：大阪市中央区、代表取締役：安田 將佑）は、白ナンバー向けアルコールチェックシステムでシェアNo.1※を誇るアルコールチェック管理システム「アルキラーNEX」のオンライン説明会を開催致します。

【アルキラーNEX】世界で一番面倒くさくないアルコールチェッカーでありたい。

白ナンバーのアルコールチェック義務化から丸2年が経過し、企業の安全運転管理において、アルコールチェック体制の強化は重要性を増しています。しかし現場では、紙やExcelでの記録管理、確認作業の負荷、教育の定着不足など、運用面での課題が多く見られます。

こうした背景を踏まえ、株式会社パイ・アールでは、クラウド型アルコールチェック管理サービス「アルキラーNEX」を活用した実務的な運用ポイントを紹介するウェビナーを開催します。本セミナーでは、管理業務の“見える化”と“効率化”をテーマに、企業がつまずきやすい課題の整理と改善のアプローチを解説します。

また、乗車記録との突合によってチェック状況を正確に把握するデータ活用方法、管理者の負担を軽減する仕組みについても紹介します。アルキラーNEXの実画面デモを通じ、導入検討時のポイントや現場への定着ノウハウをわかりやすく説明します。

ウェビナー概要

開催日時：2025/12/11（木）14：00～

2025/12/19（金）11：00～

開催方法：オンライン（Zoom）

参加費：無料

申込方法：事前申込が必要です。

ウェビナー申し込みはこちら(https://pai-r.com/jobfair/?utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-_C2WHlPhfXEBTo_O_Q7EDu8h62sxYLQAtIRbkEic6DtwHfQj3tU1EJ_XMAtttabEj8druv)

アルキラーNEX

■クラウド型アルコールチェッカー「アルキラーNEX」

「アルキラーNEX」は、スマートフォンとアルコール検知器を連動させ、「いつ・どこで・誰が」アルコールチェックしたかを点呼記録と合わせてクラウドでデータ一元管理できるサービスです。

台帳管理をデータ化し、チェック漏れの確認、有反応アラート機能、顔認証によるなりすましの防止などにより管理者の業務効率化を実現できます。導入社数5,200社（※2）を突破し、白ナンバー向けアルコールチェックシステムではシェアNo.1（※1）を獲得。走行管理機能では、運転日報や車両の稼働状況を自動で記録・可視化。アルコールチェックと走行管理の両面から、安全運転体制の構築と管理業務の効率化を実現します。

※1株式会社富士キメラ総研の発行する市場調査レポート「業種別IT投資/デジタルソリューション市場2024年版、デジタル点呼/アルコールチェック管理システム市場 白ナンバー向け：金額 2023年度実績」

※2 2025年11月末時点でのアルキラーシリーズ導入社数（自社調べ）

製品ページ：https://pai-r.com/product/alkillernex/

■会社概要

社名：株式会社パイ・アール

代表取締役：安田 將佑

本社：大阪府大阪市中央区大手前1-7-31 OMMビル18F

事業内容：スマートフォンアプリ開発、システム開発、ネットワーク開発・運営、モバイルコンテンツ開発

企業HP：https://pai-r.com/