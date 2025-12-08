【忘新年会は安楽亭で焼肉祭り！】12月9日～ご予約で最大約670円お得な「飲みホパック」登場！！飲み放付コースが税込4000円から～ピッタリ価格で幹事様も安心～さらに6名様以上ご予約で1名様分無料！

株式会社安楽亭

今年の忘新年会は、会社も、家族も、地元の集まりも。みんなで乾杯、焼肉で盛り上がろう！

食べ放題まではいらないけれども、コース料理でスムーズに食事がしたい！さらに盛り上がる飲み放題付きプランがあったらうれしい！そんなお声に安楽亭がお応えします！

【新登場のコースは全4コース 】

定量コースで、しっかり味わいたい。ゆっくり焼肉を堪能したい。そんな時にはお得な宴会コースがオススメです！宴会コースは2,380円（税込2,618円）～ご用意しております。

人気焼肉「ファミリーカルビ」や「ファミリーロース」まで楽しめて、ちょっとした集まりに気軽に楽しめる「ライトコース」や、特別な日や大切なおもてなしの時のとっておき黒毛和牛を堪能する「極みコース」等、様々なシーンに合わせてご利用ください。

ご予約限定飲みホパックでもっとお得に楽しく♪

飲み放題 100分（ラストオーダー20分前飲み放題付きで4000円（税込）～ お得な飲みホパック♪

各コースに飲み放題をプラス！焼肉×飲み放題でみんなの乾杯がもっと楽しくなります！

ご予約でお得な飲みホパックは「生ビールパック」「ライトパック」付きコースで

税込みポッキリ4000円～ご用意しております。

さらにお子様連れにもうれしい「ソフトドリンク」付きもあり、家族のお集まりにも安心。

各コースの飲みホパック特別価格はこちら

◆お手軽焼肉 「ライトコース」 2,380円（税込2,618円） 肉量200g/お一人様

定番人気焼肉も楽しめる！カジュアル使いにぴったりコース

ライトパック付き 通常 4,213円（税込）⇒4,000円（税込）

生ビールパック付き 通常 4,686円（税込）⇒4,500円（税込）

◆人気焼肉 「にぎわいコース」 2,980円（税込3,278円） 肉量250g/お一人様

お肉もサイドメニューも充実！わいわい楽しみたい時のおすすめコース

ライトパック付き 通常 4,873円（税込）⇒4,500円（税込）

生ビールパック付き 通常 5,344円（税込）⇒5,000円（税込）

◆味わい 「充実コース」 3,980円（税込4,378円） 肉量260g/お一人様

カルビや牛タンの食べ比べなど、焼肉をじっくり楽しむコース

ライトパック付き 通常 5,973円（税込）⇒5,500円（税込）

生ビールパック付き 通常 6,446円（税込）⇒6,000円（税込）

◆上質お肉 「極 コース」 5,980円（税込6,578円） 肉量200g/お一人様

とっておきの日にちょっと贅沢焼肉コース。ハレの日に是非どうぞ。

ライトパック付き 通常 8,173円（税込）⇒7,500円（税込）

生ビールパック付き 通常 8,446円（税込）⇒8,000円（税込）

忘年会はさらにお得！幹事様に朗報！

さらにこの時期ならではの、忘年会団体利用時にはもっとお得に！

6名様以上のコースご予約で「幹事様1名様分」がなんと「丸ごと無料」に♪

予算の心配もなく、さらにお得にこころおきなく楽しめます！

ご予約対象期間：12月9日～12月31日まで

忘新年会はもちろん、家族や学校、地域の集まりにも最適。今年の宴会は“焼肉でお祭り”を合言葉に、安楽亭で盛り上がりましょう！

コース詳細やご予約、ご利用に関する詳細は 安楽亭ホームページにてご確認ください。

詳細を見る :https://anrakutei.jp/webchirashi5/