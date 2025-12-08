「今年のうちに」の思いを伝える。営業支援200社以上のノウハウを活用した年末営業研修！

研修実施目的

株式会社営業ハック

営業ハックは様々な企業様の営業支援を行い、ミッションである「営業の悩みを0にする」べく活動を続けています。「つらい」「やりたくない」という声もあがることの多い営業という職業。しかしながら、企業が成長していく上では未だに欠かせない仕事が営業です。

そこで営業ハックはお客様の望む成果を提供できるよう、また多くの人の営業の悩みを解決するべく日々社内の営業ノウハウもブラッシュアップしています。社内でまずは試行錯誤を重ね、データやノウハウを積み上げることが、お客様のお役に立つために必須であると考えているからです。

また、将来的なミッションとして営業ハックは「営業教育の無償化」を掲げています。ビジネスにおいて必須となる営業について、誰もが等しく学ぶことができる場を提供したいと考えており、それに向けて社内体制を変革しながら、理想となる営業教育に向けて動いております。

当日の様子：研修簡易議事録

今回のテーマは「時期的理由」。

現在は12月ですが、テレアポにおいてこの年末の時期は忙しいというお断りが多くなります。もちろん忙しい時期なのは間違いないのですが、会社の規模感によっては分業が進んでおり「年末だから急に仕事が増えた」という人ばかりではないのも事実です。年末の雰囲気に合わせて忙しい気分になってしまっている、通常と仕事は変わらないのになぜか気持ちがせかせかしてしまいがちな人も。

本当に忙しい場合は相手の事情が最優先ではあるものの、忙しいという言葉に流されすぎても営業成果に繋がりません。そこで1つ活用できるのは「今年のうちに会いたい」ということをテレアポで伝えることです。相手の言葉を受け入れつつ、「ぜひ今年のうちに挨拶したく」と伝えることで、相手の忙しさの雰囲気に合わせてこちらの熱意や思いも伝えることが出来ます。

グループワーク１.：「今年のうちにやり終えたいことをグループ内で共有」

グループワーク２.：「自分とランチをしよう、と日程打診をする」

グループワーク３.：「テレアポの日程打診ロープレ」

自分のことを話すとき、人は比較的熱意を持って伝えやすいはず。その熱意をテレアポでも持てるようにして、「今だからこそ会いたい」という思いを伝えていくことが重要です。

また、日程打診のタイミングで重要になるのは時間。40秒程度を目安に、短く言い切ることが効果的です。時間が長くなればなるほど、相手は「突然の電話なのにこの人話長い」と心が離れていきます。

そうならないよう、熱意を込めて簡潔に要件を伝えることを意識していくことが、相手に思いを伝えるために必要なことです。

完全成果報酬型テレアポ代行サービス「アポ100」について

営業ハックではこのように営業ノウハウの共有・改善を行う仕組みを整えた体制で、完全成果報酬型テレアポ代行サービス「アポ100」を提供しております。

１．初期費用・デポジット・固定費不要 ：アポが０件であれば費用0円！

２．アポイント獲得での完全成果報酬型 ：アポが０件であれば費用0円！

３．リスト・スクリプト準備は弊社が対応：アポが０件であれば費用0円！

「初期費用」「稼働費」「運営固定費」「デポジット」は無料、アポイント獲得時費用のみの成果報酬にて実施させていただきます。

こちらは事前にアポイントの質・量についてのご希望を伺い、企業様のご事情に合わせたアポイントづくりを徹底しております。実際こちらのリードの中から受注につながるケースも数多くあり、営業支援を実施している企業様からも好評の声をいただけています。

「もう少しアポイントが欲しい」「営業にもっと注力したい」「売上をもっと上げたい」という方がいらっしゃいましたら、ぜひ営業ハックにお問い合わせください。貴社の営業の課題解決のために伴走させていただきます。

お問い合わせ先はこちら(https://eigyou-hack.com/contact)

研修実施概要

開催日：12月3日(水)10:30～11:00

形式：オンライン

参加人数：約32名

講師プロフィール

株式会社営業ハック代表取締役社長 笹田 裕嗣

20歳の頃から営業のキャリアをスタート。新卒で大手人材会社に入社し、入社半年で営業成績トップになる。独立後は営業代行事業・コンサルティング事業で、営業支援を100社以上実施する。2018年4月「営業の悩みを0にする」ミッションを掲げ、株式会社営業ハックを創立。2022年には日本最大級の営業の大会第6回『S1グランプリ』にて優勝者となる。

株式会社営業ハックについて

株式会社営業ハックは「売上を2倍にするお手伝い」をさせていただき「営業の悩みを0にする」会社です。代表の笹田の体験・経験から、営業戦力不足を解決することで売れる組織をつくることができると考え、営業マネジメントコンサルティングを含めた営業代行事業を展開しています。「誰よりも現場を知る営業コンサルタント」として営業に関する実態調査や分析を行い、時代に合わせた営業とは何かを常に追いかけています。

会社概要

会社名：株式会社営業ハック（カブシキカイシャエイギョウハック）

所在地：〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-42-15

代表者：笹田裕嗣

設立：2018年4月13日

事業内容：営業コンサルティングおよび代行支援事業

会社HP：https://eigyou-hack.com/sales-agency