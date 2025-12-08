「ARC Raiders」ストリーマー大会イベント『「帰せ。」in ARC Raiders～生きて帰るか、死んで奪われるか。～』を12月9日に開催！
UUUM株式会社
UUUMマーケティング株式会社(本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員：鈴木 司)は、「ARC Raiders」のストリーマー大会イベント『「帰せ。」in ARC Raiders～生きて帰るか、死んで奪われるか。～』を、12月9日(火)20:00に開催することをお知らせします。
■『「帰せ。」in ARC Raiders～生きて帰るか、死んで奪われるか。～」』とは
『「帰せ。」in ARC Raiders～生きて帰るか、死んで奪われるか。～」』は、「Embark Studios」が送るマルチプレイヤーTPS脱出アドベンチャー「ARC Raiders」の生配信イベントです。6名の豪華配信者達が人類の脅威となる機械生命体「ARC」、そして、生存をかけて争う他のレイダーたちに立ち向かい、熾烈な戦いを繰り広げます。この6名の中で”自らの価値を示す”のは誰になるのか。ゲームをプレイしたことがない方も楽しめる、バラエティ色の強い内容となっています。ゲームイベント配信YouTubeチャンネル「超滅」にて配信予定です。ぜひご視聴ください。
■イベント概要- イベント名：「帰せ。」in ARC Raiders～生きて帰るか、死んで奪われるか。～
- ゲーム名：「ARC Raiders」
- 開催日時：2025年12月9日(火)20:00予定
- 配信URL：https://www.youtube.com/live/ofoDZTMAgwY
- 出演者(敬称略)：加藤純一SPYGEAボドカたいじもこうyunocy
- MC：平岩康佑
- 解説：YamatoN
「超滅」YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/channel/UCVe-b2qi-e7m01POXTCliKg
「超滅」公式Xアカウント：https://x.com/cmzgg
▼「ARC Raiders」ダウンロード：https://nexon.link/b2z
■本イベントに関するお問い合わせ先
ゲーム大会担当
uuum_marketing@uuum.jp
受付時間：平日10:00～19:00