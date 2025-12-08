会津花春〈大吟醸〉の新しいセットが仲間入り！幸楽苑のおつまみが選べる断然お得な「花春ちょい飲みセット」新登場！！

株式会社幸楽苑

株式会社幸楽苑（本社：福島県郡山市）が運営する「幸楽苑」は、会津花春〈大吟醸〉とのお得なセットメニューとして販売していた「庄助セット」特別価格820円（税込）に加え、2025年12月9日（火）～新たに、3種類のおつまみが選べる「花春ちょい飲みセット」特別価格720円（税込）を販売開始します。

本セットは、会津花春〈大吟醸〉と餃子とともに、「チャーシューとメンマとザーサイの盛り合わせ」「メンマとザーサイの青菜炒め」「メンマとザーサイのねぎラー油和え」の中から1品選べるおつまみがセットになって、通常価格960円（税込）が特別価格720円（税込）でご注文いただける大変お得なセットです。

この機会に、是非、幸楽苑で、会津花春〈大吟醸〉とのお得なセットをお楽しみください。

■新商品情報

■花春ちょい飲みセット

■Aセット

「会津花春〈大吟醸〉」＋「チャーシューとメンマとザーサイの盛り合わせ」＋「餃子」

通常価格合計960円（税込）→特別価格:720円（税込）※240円お得

■Bセット

「会津花春〈大吟醸〉」＋「メンマとザーサイの青菜炒め」＋「餃子」

通常価格合計960円（税込）→特別価格:720円（税込）※240円お得

■Cセット

「会津花春〈大吟醸〉」＋「メンマとザーサイのねぎラー油和え」＋「餃子」

通常価格合計960円（税込）→特別価格:720円（税込）※240円お得

■新おつまみ

■メンマとザーサイの青菜炒め

価格:190円（税込）

■メンマとザーサイのねぎラー油和え

価格:190円（税込）

※販売日 :2025年12月9日（火）～

※対象店舗:フードコートなどの一部添付を除く幸楽苑全店（販売未実施店舗一覧(https://x.gd/bJmjB)）

■庄助セットについて

※会津花春〈大吟醸〉＋餃子＋素らーめんのセットです。

※民謡「会津磐梯山」の囃子詞 （はやしことば） に登場する小原庄助さんを商品名にしました。

※幸楽苑の店内では、民謡「会津磐梯山」を定期的に放送中です。

「朝寝、朝酒、朝湯が大好きで、それで身上 （しんしょう）つぶした」と唄われています。

価格:通常価格1,060円（税込）→ 820円（税込）※240円お得

■花春酒造株式会社について

所在地:福島県会津若松市神指町大字中四合字小見前24番地の1

創業:1718年（享保3年）

設立:2016年（平成 28年）4月11日

業務内容:清酒、連続式蒸留焼酎(甲類)、単式蒸留焼酎(乙類)、リキュール、スピリッツの製造

サイト:https://www.hanaharu.co.jp/

電話:0242-22-0022

「会津のよさは酒の良さ」を謳い、自然の恵み多き会津の米と清らかな水でお酒を造って約３００年。伝統の技で醸し出す花春のお酒は「香りやさしく、口当たりやわらかく、きれいな味わい、のど越しの良さ」が特徴で、「飲むほどに、酔うほどに」のどかな気分に誘われます。

令和6年 令和5酒造年度全国新酒鑑評会 金賞受賞蔵

幸楽苑は、今後もお客様に満足いただける商品や、サービスの提供をして参ります。