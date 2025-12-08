臨床麻酔学会が新設した「麻酔の安全を支える技術賞」にて、患者説明動画「MediOS（メディオス）」が優秀賞を受賞

Contrea株式会社

Contrea株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：川端一広、以下「当社」）が提供する患者説明動画「MediOS (以下、メディオス)」が、12月4日（木）～6日（土）にポートメッセなごやで開催された日本臨床麻酔学会 第45回大会にて、「麻酔の安全を支える技術賞」優秀賞を受賞しました。本賞は、患者安全に特に貢献が期待される医療機器・設備・ソフトウェア・医薬品などを表彰するものです。メディオスは、近年多様な動画説明サービスが登場する中にあっても先駆的な存在であり、ガイドライン改訂時にも迅速に動画内容を更新する運用体制などが高く評価されました。

■社会背景について

近年、医師の働き方改革や病院経営の逼迫を背景に、周術期医療を担う麻酔科でも業務効率化と負担軽減が急務となっています。麻酔管理や手術に関する説明は高度な専門知識を要し、患者さんの不安解消や安全確保のためにも丁寧なコミュニケーションが不可欠です。しかし、人員不足などにより、そのための十分な時間を確保することが難しくなっています。

さらに近年、手術前の説明義務が不十分として病院側に賠償を命じる判決も出ており、患者さんの自己決定権や麻酔・手術に伴うリスク説明の重要性に対する社会的関心が高まっています。こうした状況のなか、麻酔科医をはじめとする医療者の負担軽減と、患者さんの理解促進による主体的な医療参加を両立できるサービスへの期待はこれまで以上に高まっています。

■患者説明動画「MediOS（メディオス）」について

このような背景を踏まえ、当社が提供する「メディオス」が、日本臨床麻酔学会 第45回大会において「麻酔の安全を支える技術賞」優秀賞を受賞しました。本賞は、患者安全への貢献が期待される医療機器・設備・ソフトウェア等を表彰します。メディオスは、近年多様な動画説明サービスが登場する中でも先駆的な存在であり、ガイドライン改訂時にも迅速に動画内容を最新の情報に更新するといった、医療安全に配慮された運用体制などが高く評価されました。

メディオスは、術前問診から同意取得までのプロセスを一気通貫でデジタル化し、麻酔領域における医療安全の向上に貢献するシステムです。医療者は、手術が決まった患者さんに紙を1枚渡すだけ。患者さんはご自宅など落ち着いた環境で、術前問診への回答や術前説明動画の視聴を進めることができます。

また、禁煙・休薬指示などの重要な術前指示は、メディオスが自動でリマインドを送信。患者さんごとに最適なタイミングで確実に案内でき、指示の伝達漏れを防ぎます。患者さんは術前説明を十分に理解・納得したうえで、電子同意書に署名。電子カルテ連携済みの医療機関の場合、署名済みの同意書は院内ネットワークに即時共有され、関係部署全体で最新情報を確認できるため、準備の抜け漏れ防止につながります。

これらの仕組みにより、患者さんが安心して麻酔を受けられる環境を整えるとともに、医療者の業務負担軽減と、説明・同意取得プロセス全体の安全性向上を同時に実現することが可能となります。

■今後の展望

授賞式の様子全身麻酔の説明動画の一部

医療現場では今後、説明プロセスの標準化、患者さんの主体的参加の促進、医療者の働き方改革の実現がより一層求められます。メディオスはこうしたニーズに応えるサービスとして、麻酔領域のみならず、入院・検査説明や外科系領域など病院全体へと活用が広がっています。

当社は今後も、「医療にかかわる全ての人に安心を。」届けるために、メディオスを通じて患者さんの主体性とエンゲージメントを高めつつ、医療者の業務効率化の両立を実現する取り組みを進めてまいります。

■Contrea株式会社について

コントレアは「医療にかかわる全ての人に安心を。」をミッションに、「患者説明動画 MediOS(メディオス)」を提供しています。メディオスは、医師のICや検査説明、看護師・事務による入院説明などの患者説明を動画で再現する「動画説明」を起点に、患者さんの帰院後や退院後のメッセージによるサポート、問診票や同意書などの書類業務の効率化を実現するための、4つの機能をワンストップで提供します。

■会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/62517/table/41_1_2a58317001e1b9f7e7a4feb59e5791cb.jpg?v=202512090526 ]

※記載情報は、情報公開時点のものです。情報は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。