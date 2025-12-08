田中 祉同 選手 2026シーズン加入内定のお知らせ

株式会社モンテディオ山形

この度、国士舘大学所属の田中祉同選手が2026シーズンよりモンテディオ山形へ加入することが内定しましたのでお知らせいたします。

田中 祉同 Shidou TANAKA

生年月日：2003年5月22日(22歳)

出身地：兵庫県

身長体重：168cm、65kg

ポジション：MF

利き足：右

所属歴：春風JFC - COSPA(現LAVIZON) - 神戸弘陵高校 - 国士舘大学

田中祉同選手コメント

この度、2026シーズンよりモンテディオ山形に加入することになりました国士舘大学の田中祉同です。

幼い頃からの目標であったプロサッカー選手というキャリアをモンテディオ山形で始められることを大変嬉しく思います。決して順風満帆なサッカー人生ではなく、苦しんできたことも多かったですが、こうして目標を叶えられたのは、これまで応援し支えてくださった友人やチームメイト、指導者の皆様、関わっていただいた全ての方々のおかげです。本当に感謝しています。

そして、どんな時でも一番に支えてくれた家族にも深く感謝しています。

感謝と謙虚な気持ちを忘れず、プロ選手としての自覚と責任を持って努力を重ね、モンテディオ山形の力になれるよう日々精進していきます。

ファン・サポーターの皆様、応援よろしくお願いいたします。