最大級のK-POPアワード『第40回 ゴールデンディスクアワード』を「ABEMA」にて2026年1月10日（土）夜6時30分より日韓同時・国内独占無料生中継が決定

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年1月10日（土）の夜6時30分より、最大級のK-POPアワード『第40回 ゴールデンディスクアワード』を日韓同時・国内独占無料生中継することを決定いたしました。

『ゴールデンディスクアワード』は、韓国に数あるK-POPアワードの中でも歴史と伝統と信頼を誇る一大イベントで、1年間多くの方から大きな愛を受けた韓国の大衆音楽を選定すべく、デジタル音源ダウンロード数、アルバム販売数など、客観的な集計結果を合算して受賞者が決定されています。そして特に最高の栄誉である“大賞”には、これまでに東方神起、SUPER JUNIOR、少女時代、BIGBANG、TWICE、BTSなど実力と人気を兼ね備えた数々のK-POPアーティストたちが輝いています。40周年を迎える今回は台湾の台北ドームにて、2026年1月10日（土）に開催されます。

第1弾出演アーティストとして、ALLDAY PROJECT、CORTIS、ENHYPEN、IVE、izna、LE SSERAFIM、NCT WISH、ZEROBASEONE、ZO ZAZZの出演が発表され、第2弾出演アーティストとしてARrC、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、CLOSE YOUR EYES、KiiKiii、MONSTA X、Stray Kids、TWS、JENNIEの出演が発表となりました。豪華なアーティストたちが集い、1夜限りのステージを盛り上げます。

JENNIEは台北でソローアーティストとしてステージに立つのは今回が初、そして2年ぶりに『ゴールデンディスクアワード』のステージに立つStray Kidsも台北での公演は初ということもあり、どのようなステージでファンを魅了するのか、注目が高まります。そしてプレゼンターには俳優のソン・ジュンギ、ピョン・ウソク、アン・ヒョソプの3名が出演することも発表されております。

また1月10日（土）午後4時30分（※予定時間となります）からは、『第40回 ゴールデンディスクアワード』にノミネートされたアーティストたちが登壇するレッドカーペットも「ABEMA」にて、日韓同時・国内独占無料生中継いたします。こちらもどうぞお見逃しなく。

さらに、2022年に開催された『第36回 ゴールデンディスクアワード』を12月12日（金）夜6時から、2023年に開催された『第37回 ゴールデンディスクアワード』を12月12日(金)夜6時から、そして2025年に開催された『第39回 ゴールデンディスクアワード』を12月26日（金）夜6時から無料配信開始いたします。BTS、SEVENTEEN、NewJeansといった近年の音楽シーンを彩ってきた数々のアーティストたちのスペシャルなステージ、そして感動の受賞コメントを、この機会にぜひご覧ください。

【ABEMA『第40回 ゴールデンディスクアワード』特設サイト】

https://abema.tv/lp/goldendiscawards-onair

■「ABEMA」日韓同時・国内独占無料生中継『第40回 ゴールデンディスクアワード』

番組トップページ：https://abema.tv/video/title/774-2

Teaser１.：https://abema.tv/video/episode/774-2_s1_p10010

Teaser２.：https://abema.tv/video/episode/774-2_s1_p10020

▼『第40回 ゴールデンディスクアワード』レッドカーペット 放送概要

放送日時：2026年1月10日（土）午後4時30分～（※予定）

放送チャンネル：後日お知らせいたします

放送URL：後日お知らせいたします

▼『第40回 ゴールデンディスクアワード』本編 放送概要

放送日時：2026年1月10日（土）夜6時30分～

放送チャンネル：ABEMA K WORLDチャンネル

放送URL：https://abema.tv/channels/k-world/slots/9QADcZZohEUKc3

パフォーマンスラインナップ：ALLDAY PROJECT、CORTIS、ENHYPEN、IVE、izna、LE SSERAFIM、NCT WISH、ZEROBASEONE、ZO ZAZZ、ARrC、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、CLOSE YOUR EYES、KiiiKiii、MONSTA X、Stray Kids、TWS、JENNIE

プレゼンター：ソン・ジュンギ、ピョン・ウソク、アン・ヒョソプ

※放送日時、放送チャンネル、出演者は予告なく変更になる可能性がございます

■『ゴールデンディスクアワード』配信概要

『第36回 ゴールデンディスクアワード』

配信開始日時：12月12日(金)夜6時予定

配信URL：後日お知らせいたします

『第37回 ゴールデンディスクアワード』

配信開始日時：12月19日(金)夜6時予定

配信URL：後日お知らせいたします

『第39回 ゴールデンディスクアワード』

配信開始日時：12月26日(金)夜6時予定

配信URL：後日お知らせいたします

