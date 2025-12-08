2026年のお正月は、きらめく札幌で一年の幕開けを【グランドメルキュール札幌大通公園】

エイ・エイ・ピー・シー・ジャパン株式会社

札幌の中心地に位置するシティホテル「グランドメルキュール札幌大通公園」（北海道札幌市中央区／総支配人：ライ・ダニエル）では、新年の訪れを晴れやかに祝う特別イベントを2026年1月1日（木）～3日（土）で開催します。北海道の食材と、日本のお正月に欠かせない“ハレの日”の催しを組み合わせたプログラムで、旅先ならではの温かな新年をお楽しみいただけます。

グランドメルキュールが大切にしているのは、「五感を通して土地の文化に浸る旅」。お正月の期間中はそのコンセプトのもと、「北海道の恵み」と「日本の祝いの文化」を掛け合わせた特別な体験をご用意しました。日本で古くから新年の縁起物として親しまれてきた餅つきは、地域の旬を味わう絶好の機会。北海道産のもち米や小豆を使ったお餅、郷土の食材を活かしたお雑煮など、心とからだをほっと温める一品を通じて、この土地ならではの文化や味わいに触れていただけます。旅先で迎える新しい年を、より豊かで思い出深いものにする3日間です。

https://grand-mercure-sapporo-odoripark.jp/plan/new-year-special-stay/

■グランドメルキュール札幌大通公園の年始イベント（宿泊者限定）

餅つき体験

臼と杵を使った本格的な餅つきを、ホテルスタッフがサポートしながら体験いただけます。賑わいを感じられる、家族旅行にも人気のイベントです。（ご宿泊のお客様はどなたでも気軽にご参加いただけます。）

【開催日】2026年1月1日（木）～3日（土）

【時間】15:30～16:00 （状況により時間が変更となる場合があります。）

【場所】ホテル1階 ラウンジ

【備考】仕入れ状況などにより内容が変更となる場合があります。

餅の振る舞い

北海道産のもち米でついたつきたてのお餅を、鮭節醤油のみたらし、きなこ、小豆の3種でご用意。いずれも北海道産の素材を使用しており、土地の恵みが引き立つ、素朴であたたかな味わいをお楽しみください。（ご宿泊のお客様はご自由にお召し上がりいただけます。）

【開催日】2026年1月1日（木）～3日（土）

【時間】15:30～ なくなり次第終了

【場所】ホテル1階 ラウンジ

【備考】餅つき体験でついたお餅とは別にご提供します。仕入れ状況などにより内容が変更となる場合があります。

いくら雑煮

鶏肉から丁寧に出汁をとり、大根・人参・牛蒡などの根菜をふんだんに加えた滋味深い一杯。仕上げにいくらを添え、華やかさを演出しました。少し甘めの醤油味のすまし汁に丸餅を合わせた、北海道らしい雑煮です。（朝食をご利用のご宿泊者様にお楽しみいただけます。）

【開催日】2026年1月1日（木）～3日（土）

【時間】7:00～10:00 (L.O. 9:30)

【場所】ホテル1階 ビュッフェレストラン「Le Sensoriel（ル・サンソリエル）

【備考】仕入れ状況により食材や提供期間が変更となる場合がございます。

イルミネーションフォトブース

ロビーには、冬の札幌らしい輝きを感じられるイルミネーションスポットを設置。旅の思い出を美しく残せるフォトブースとして、お子様連れからカップルまで幅広い方に人気です。

【開催日】2026年2月28日（土）まで

【時間】24時間

【場所】ホテル1階 ロビー

グランドメルキュール札幌大通公園について

ホテル外観大きな窓が特徴の朝食レストランこの土地ならではの魅力に出会えるアクテビティ

札幌の中心に立地する「グランドメルキュール札幌大通公園」は、北海道の自然や文化を感じながら、快適で機能的な滞在が叶うホテルです。観光の拠点としてはもちろん、地下鉄大通駅から徒歩圏内というアクセスの良さに加え、ビジネスユースにも最適なロケーションと設備を備え、出張や長期滞在にも安心です。また、地元食材を活かしたレストランでの食体験が、旅のひとときを豊かに演出します。

【所在地】〒060-0001 北海道札幌市中央区北1条西11丁目1番地1

【TEL】011-271-2711 ／ 03-6627-4630（予約センター）

【料金】1泊朝食付 18,500円～（2名1室利用時の1名料金、税・サ込み）

【公式サイト】https://grand-mercure-sapporo-odoripark.jp/

【アクセス】札幌・大通公園まで約3分。JR札幌駅からタクシーで約5分。

グランドメルキュールについて

グランドメルキュールは、旅行者の想像力と飽くなき発見心に訴えかける魅力的なホテル体験を提供するプレミアムブランドです。約 20 年前にアジア太平洋地域で開業したのち、現在、その土地の文化や伝統と融合しながら全世界で約80のホテルを展開しています。フラッグシップホテルには、インドのグランドメルキュール・マイソール、ブラジルのグランドメルキュール・ベレン・ド・パラ、ブラジルのグランドメルキュール・リオデジャネイロ・ リオセントロなどがあります。「Proudly Local～その地に、誇りを～」をコンセプトに、館内に漂うその土地を象徴するような香り、地元の食材を用いた食体験などを通して、五感でその土地の文化・慣習に深く浸ることができる滞在を提案します。グランドメルキュールは、110か国以上に5,600以上の施設を展開する世界有数のホスピタリティ・グループであるアコーの一員であり、さまざまな特典、サービス、体験を提供するライフスタイル・ロイヤルティプログラムALL（オール）の参加ブランドです。

アコーについて

フランス・パリを拠点とするアコーは、世界110ヶ国で5,600を超えるホテルやレジデンス、10,000を超えるレストラン、バー施設を展開し業界を牽引しているホスピタリティグループです。ラグジュアリーからエコノミーまで約45のホテルブランド、さらにEnnismoreと共にライフスタイル分野にも手を広げるなど、業界で多様かつ完全に統合されたエコシステムを展開しております。ALLは、ホテルに滞在中そして滞在の枠を超えてアコーグループがお約束しているユニークな体験をメンバーに提供する予約プラットフォームおよびロイヤリティプログラムです。また、グループはビジネス倫理、責任あるツーリズム、持続可能な環境保護、コミュニティとのかかわり、多様性、包括性を通じて前向きな行動を推進することに焦点を当てています。 1967年に設立されたアコーはフランスに本社を置き、米国のユーロネクストパリ証券取引所（ISINコード：FR0000120404）およびOTC市場（証券コード：ACCYY）に上場しています。詳細については https://group.accor.com をご覧ください。

をご覧ください。

※2025年12月8日配信時点での情報です。

※写真はすべてイメージです。