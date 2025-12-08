indentが原作エージェントを担当した『呪術師令嬢の荒稼ぎ！ 牢獄から呪術具で掴み取る金貨ザクザク宮廷生活』、12/8（月）より、WEBコミックサイト「竹コミ」にて配信開始！

株式会社indent

作家と企業をつなぐ創作プラットフォーム「Nola（ノラ）※１」を提供する株式会社indent（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：釜形勇気 以下、「indent」）は、indentが原作エージェントを担当した『呪術師令嬢の荒稼ぎ！ 牢獄から呪術具で掴み取る金貨ザクザク宮廷生活』（漫画：星野スミ、原作：八朔ゆきの、発行：株式会社竹書房）のコミカライズ作品を、12月8日（月）より株式会社竹書房が運営する「竹コミ！」にて連載を開始いたしますことをお知らせいたします。

indentはこれまで、漫画やwebtoonからはじまるメディアミックス可能なIP創出を目指す企業の皆さまに向けて、原作の募集～発掘～制作までトータルサポートしてまいりました。昨年の6月には、小説投稿サイトへの掲載有無に関係なく、商業化を希望する作品を企業へつなぐ「Nolaエージェント機能」の提供を開始いたしました。65万人を超える作家の皆さまが「Nola」で制作した最大作品数250万の原作から、「Nolaエージェントチーム」が本機能の利用を通じて連携設定された作品を確認し、可能性に満ち溢れた原作を各レーベルへ提案しております。

indentと竹書房は、オリジナルヒットIPの創出を目指すため、これまでも原作提供の取り組みを進めておりました。11月には、indentが原作エージェントを担当したコミカライズ作品『チートなスライム職人に令嬢ライフは難しい！(https://takecomic.jp/series/8dcb2a64df363)』（漫画：ゆうきそにすけ、原作：ただのぎょー、発行：株式会社竹書房）と、『旅人のおっさん、自由気ままなスローライフを送りたいのに世界を救った真の英雄だとバレる(https://takecomic.jp/series/1d1b9bcbefe19)』（漫画：京極燈弥、原作：天池のぞむ、発行：株式会社竹書房）の連載を開始し、「第一回Nola原作大賞（※2[ah1] ）」へもご参加いただくなど、＜竹コミ！編集部＞の求めるコミカライズ原作の発掘をより一層促進するべく、取り組みに邁進しています。

このたび連載が開始された作品『呪術師令嬢の荒稼ぎ！ 牢獄から呪術具で掴み取る金貨ザクザク宮廷生活(https://takecomic.jp/series/be89227abad38)』（漫画：星野スミ、原作：八朔ゆきの、発行：株式会社竹書房）は、その取り組みの一貫として、indentのエージェントチームが発掘した原作をコミカライズした作品です。

indentは今後も、「コンテンツ産業の可能性を最大化し、世界を魅了する作品を輩出する」をキーメッセージに掲げ、作家と企業の皆さまをつなぐエージェント事業を通し、日本におけるエンタメ・クリエイティブ産業のさらなる発展と活性化に寄与してまいります。

■作品概要

タイトル：呪術師令嬢の荒稼ぎ！ 牢獄から呪術具で掴み取る金貨ザクザク宮廷生活

漫画：星野スミ

原作：八朔ゆきの

発行：株式会社竹書房

連載媒体：WEBサイト「竹コミ！」 （https://takecomic.jp）

連載開始日：12月8日（月）12:00

■あらすじ

お金大好きな東洋出身の令嬢・ローランはある日、無実の罪で婚約破棄を告げられ牢屋へ投獄されてしまう。

そこでオークションでの奴隷落ちを防ぐべく金策を模索していたローランは、あることをヒントに金儲けの方法を思いつき――!?

ちょっぴりガメツイ令嬢の金儲けファンタジー!!

作品を読む :https://takecomic.jp/series/be89227abad38

＜作家の皆さまへ：商業デビューを目指す皆さまの作品を随時募集しています＞

indentでは、「Nolaエージェント」「編集部の掲示板」「コンテスト・キャンペーンの開催」などの仕組みから、作家の皆さまの商業化を支援しております。創作プラットフォーム「Nola」において楽しく創作できる執筆環境に加え、プロの作家デビューや商業活動の道も拡げ、作家の皆さまとともに伴走するエージェントとなれるよう努めてまいります。

詳細はこちら :https://nola-novel.com/path-to-commerce/

＜企業の皆さまへ： IP創出を目指す企業の皆さまを随時募集しています＞

indentでは、「原作を生み出す作家が創作に集中できる環境づくり」と「企業と新たな才能の出会いによるIP創出の循環構築」を目指しています。漫画・Webtoon・アニメなど、メディアミックスを見据えた新規IP開発や共同制作を希望する企業の皆さまからのご相談を随時受け付けています。Indentが運営する「Nolaエージェント機能」では、65万人の作家が生み出した最大250万件超の原作基盤をもとに、未投稿の作品も含めた連携作品のスカウト・原作発掘が可能です。さらに、「編集部の掲示板」や「原作募集コンテスト」などの開催も合わせ、原作募集から発掘・制作までをワンストップで支援します。

企業のIP戦略に合わせたオリジナル原作の開発、共同制作のご相談など、ぜひお気軽にお問い合わせください。

お気軽にお問い合わせください :https://indent.co.jp/contact

※1）「Nola」とは

「Nola（ノラ）」は、indentが運営する作家の皆さまに向けた創作プラットフォームです。PCとスマホの双方でデータを同期して利用できることに加え、プロットや登場人物の管理などを通して、構造的な物語の創作をサポートできるのが特徴です。原稿の執筆機能、設定資料の管理機能、プロットの作成機能などを通して、作家の皆さまの創作をサポートできるよう開発に取り組んでおります。

● NolaサービスHP：https://nola-novel.com/

● App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id1468307521

● Google Play：

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nola.app&hl=ja&gl=US(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nola.app&hl=ja&gl=US)

※2）「第一回Nola原作大賞」とは

「Nola原作大賞」とは、作家の皆さまが生み出した"原作"が、小説や漫画、webtoon、映像など様々な形式の商業化につながるきっかけとして開催する、日本最大級のレーベルの皆さまにご参加いただく創作コンテストです。開催日程は、2025年9月1日（月）～2026年1月12日（月）。日本最大級の数の編集部の皆さまにご参加いただいています。

● 特設ページ：https://contest.nola-novel.com/gensaku-award-2025/

■株式会社indentについて

会社名：株式会社indent（https://indent.co.jp/）

本社 ：東京都千代田区神田三崎町3‐6‐12 神田三崎町ビル4階

設立 ：2019年10月8日

代表者：釜形 勇気

