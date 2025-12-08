親子で楽しむ『あらしのよるに』読み聞かせと音楽スペシャルイベントチケット一般発売スタート！

2026年1月12日(月・祝)、東京・渋谷のＣＢＧＫシブゲキ!!にて、絵本『あらしのよるに』の読み聞かせと音楽を組み合わせた、親子で楽しめるスペシャルイベントが開催されることが決定いたしました。

株式会社キューブ

『あらしのよるに』（作・きむらゆういち 絵・あべ弘士）は、1995年に第42回産経児童出版文化賞JR賞および第26回講談社出版文化賞絵本賞を受賞、その後シリーズ化し、30年経った今もなお、世代を超えて愛されている ヤギの“メイ”とオオカミの“ガブ”の種族を超えた友情が描かれている不朽の名作。

客席と舞台の一体感が魅力の劇場で、300インチのスクリーンに映し出した絵本の世界を、メイ役・中越典子とガブ役・永田崇人による読み聞かせ、瓜生明希葉の音楽と歌で彩ります。

また、親子で劇場体験を気軽に楽しんでもらいたいという主旨で、11:00と14:00公演では、お子様のおしゃべりや途中退席も可能。0歳のお子様からご入場いただけるイベントです。

小さなお子様はもちろん、大人の方も童心に戻って自由に気軽に楽しめる、とっておきのイベントになること間違いなしです。

チケット一般発中！お求めは各プレイガイドへ！

チケットぴあ https://w.pia.jp/t/arashicbgk/ Pコード：538-751

ローソンチケット https://l-tike.com/arashicbgk Lコード：31978

イープラス https://eplus.jp/arashicbgk/

出演者の中越典子、永田崇人、瓜生明希葉と演出の登米裕一から上演に際してのコメントが到着！

【メイ役：中越典子コメント】

趣味で、私の子供が通う小学校の図書ボランティアで子供達への読み聞かせをやっているのですが、子供達の反応は様々で、大人では考えもしない質問が飛んできたりしてとてもたのしい時間を過ごしています。

ステージ上で音楽と共に絵本を朗読するのは初チャレンジ。どんな雰囲気になるのか今から胸が高鳴ります。

中越典子 なかごしのりこ

2003年、連続テレビ小説「こころ」でヒロインを演じる。主な出演作品に、「警視庁捜査一課９係」「必殺仕事人」「特捜９」シリーズ、連続テレビ小説「ブギウギ」など。2025年より放送のスーパー戦隊シリーズ「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」に飯島沙織役で出演中。

【ガブ役：永田崇人コメント】

絵本『あらしのよるに』の読み聞かせ企画に出演させていただきます。可笑しくて優しいあの世界に参加できることがとても楽しみです。最近は、子どものいる友人宅や病院の待合室で絵本を手に取ることがあり、大人が読んでも心が豊かになるものだと改めて感じています。お子さんも親御さんも一緒に楽しめる温かな空間をお届けできるよう努めます。劇場でお待ちしています。

永田崇人 ながたたかと

ハイパープロジェクション演劇『ハイキュー!!』孤爪研磨役をはじめ、数多くの舞台作品、ドラマ、映画に出演。2018年からはシンガーソングユニットnagataniを結成。現在ディズニープラス スターで出演中のドラマ「ガンニバル2」が配信中。

【音楽と歌：瓜生明希葉コメント】

子ども時代にできた「ともだち」は今でも「ともだち」だ。生まれや環境という条件ではなく、本能で惹かれ合う何かを察知し共鳴していた。まさに本作品のメイとガブのように。

そんな本能的にワクワクする力、心を震わせる力。こどもも大人も一緒にその力を解き放って、劇場で心を響かせ合えたら幸せです。息子たちも大好きなこの絵本の世界に携わる機会をいただき、心より感謝申し上げます。

瓜生明希葉 うりゅうあきは

中学時代からオリジナル曲の制作を始め、高校時代にパルコ・リコモーション製作の舞台『人間風車』の劇中歌に抜擢される。早稲田大学に入学し、以後『ダブリンの鐘つきカビ人間』『MIDSUMMERCAROL ガマ王子VSザリガニ魔人』、宝塚歌劇団の作品等、数々の話題の舞台に楽曲を提供。

【演出：登米裕一コメント】

お子様とご一緒の観劇に、ためらいを感じる方もいらっしゃるかもしれません。席を立ったり、声を出したりして、他のお客様にご迷惑をかけてしまうのではと。

今回の公演では、劇場という空間で、お子様が自然に表現する喜びもまた、ひとつの「特別な声」になればと願っています。

ご家族の皆さまに、劇場で生まれる魔法のような「奇跡」と「ワクワク」を、心ゆくまでお楽しみください。

皆様の温かなまなざしが、きっと劇場全体を優しく包んでくれると信じています。

登米裕一 とよねゆういち

大阪府立大学（現・大阪公立大学）在学中に演劇ユニット・キリンバズウカを立ち上げ脚本・演出を担当。脚本家としてドラマ、映画、舞台と幅広く活動。近年の主な作品に映画「知らないカノジョ」、「くちびるに歌を」、「チア男子!!」、「きみの瞳が問いかけている」、連続ドラマ「人生が楽しくなる幸せの法則」、「僕の初恋をキミに捧ぐ」(スピンオフ)

舞台「SHOW BOY」、ミュージカル「デパート！」などがある。

■公演概要■

【公演日時】

◆2026年1月12日(月・祝) 11:00/14:00 開演

※０歳のお子様からご入場いただけます！お子様のおしゃべりや途中退席も可能！

※終演後、作・きむらゆういち先生のサイン会決定！



◆2026年1月12日(月・祝) 17:00 開演

※未就学児入場不可。

※終演後、出演者によるアフタートーク決定！



【出演】

＜よむ人＞メイ役：中越典子 ガブ役：永田崇人

＜かなでる人(音楽と歌)＞瓜生明希葉



公演詳細はこちら→https://www.cubeinc.co.jp/archives/theater/arashinoyoruni



【チケット一般発売中】

公演の最新情報はこちら→https://www.cubeinc.co.jp/archives/theater/arashinoyoruni



[主催・お問い合わせ]

株式会社キューブ https://www.cubeinc.co.jp/

03-5485-2252[平日12-17時]