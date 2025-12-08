Youtubeチャンネル「ゾゾゾ」とのコラボリキュール「ゾゾゾ酒」を発売いたします

天星酒造株式会社

天星酒造株式会社(本社：鹿児島県大崎町)は、2025年12月9日(火)より新商品「 ゾゾゾ酒」を期間限定で発売いたします。

■天星酒造株式会社

1901年初代松永貞信が現在の地、大崎町菱田で酒類製造業を創業。1954年三代目松永貞雄が株式会社を創設。蔵の地下を伏流する超軟水「普現堂湧水」を仕込み水とし、個性豊かな酒質の焼酎やリキュールを製造しています。

■Youtubeチャンネル ゾゾゾ

チャンネル登録者数108万人(2025年12月時点)超の人気Youtubeチャンネル。

心霊スポットや恐怖体験ゾーンといった日本全国のゾゾゾスポットをレポートして、ホラーポータルサイトを作るという壮大な目標を掲げたホラーエンターテイメント番組。

※詳細はこちら(https://www.youtube.com/channel/UCL4NX3B5v_gYc5XXWSTcpMA)

■製品について

ホラーエンタテイメント番組「ゾゾゾ」の世界観を再現したお酒を。チャンネルのテーマであるホラーな世界観を表現したコラボリキュールの開発に着手いたしました。幾度にわたる打ち合わせを経た結果、味わいは本格麦焼酎をベースに鹿児島県産ゆず果汁をふんだんに使用した爽やかなものに決定。チャンネルのコンセプトに沿ったピンク色に染め上げることで、見た目も鮮やかな個性溢れる製品となりました。

■製品情報

商品名：ゾゾゾ酒

規格：リキュール

原材料：本格焼酎(国内製造)、ゆず果汁(鹿児島県産)、糖類/カロチノイド色素

内容量：700ml

アルコール度数：10％

希望小売価格：3,500円＋税

発売期間：2025年12月9日～2026年3月31日

■ゾゾゾメインパーソナリティ 落合様よりコメント

お待たせしました！「お酒を飲みながらゾゾゾを観てます！」という沢山のお声に応え、この度「ゾゾゾ酒 ゆずリキュール」を作りました！

ロックはもちろん、炭酸割りや寒い季節にピッタリなお湯割りでも美味しく頂けます。なかなかインパクトのある見た目ですが、味は間違いなし！

是非、ゾゾゾ酒を片手にゾゾゾを観て下さい！期間限定なので、沢山飲んで頂けたら嬉しいです！

落合様(画像右から２人目)

12月9日(火)正午より、天星酒造公式ECサイト(https://tensei-online.com)ならびに酒類通販サイト「酒日向」(https://sakehinata.com)で販売開始。準備が整い次第ゾゾゾ公式通販サイト(https://shop.zozozo.jp)でも販売予定。

【会社概要】

会社名：天星酒造株式会社

代表者：代表取締役社長 森藤 雅礼

所在地：鹿児島県曽於郡大崎町菱田1270

TEL ：099-477-0510

FAX ：099-471-6100

URL ：https://tensei-shuzo.com

【本件に関するお問合せ先】

会社名：天星酒造株式会社 営業部

担当者：高屋 総一郎

TEL ：099-477-0510

Mail ：control@tensei-shuzo.com