イスラエル生まれの新作「バブカ」登場。新年を祝うフランス伝統菓子「ガレット・デ・ロワ ショコラ」も - メゾン・ランドゥメンヌのホリデーシーズン

株式会社メゾン・ランドゥメンヌ・ジャポン

フランス・パリ発のブーランジェリー「メゾン・ランドゥメンヌ」を展開する株式会社メゾン・ランドゥメンヌ・ジャポン（本社：東京都港区）は、イスラエル生まれの発酵菓子「バブカ」を2025年12月10日（水）より新発売いたします。ふんわりとしたブリオッシュ生地にナッツ香るプラリネを巻き込んだ「Babka praline（バブカ プラリネ）」と、苺とクリームチーズを合わせた「Babka au cream cheese et fraise（バブカ クリームチーズフレーズ ）」の2種が登場。定番商品の「STOLLEN（シュトーレン）」、「LE NOEL（ル・ノエル）」、「PAIN D’EPICE（パン・デピス）」、「SAINT NICOLAS（サン・ニコラ）」、さらにクリスマス後にお届けする新年菓子「GALETTE DES ROIS CLASSIQUE」（ガレット・デ・ロワ クラシック）、「GALETTE DES ROIS CHOCOLAT」（ガレット・デ・ロワ ショコラ）とともに、フランスの冬の食文化を日本の食卓へお届けします。

今年のテーマは、「L’ATELIER DE JOUETS（おもちゃ工房）」。

サンタクロースの玩具工場や、木のぬくもりあふれるアトリエをイメージし、粉から生地へ、そして焼き上がったお菓子へと“素材を変身させていく”職人たちの手仕事（サヴォワールフェール）を主役にした世界観です。

Babka（バブカ）

新作は、イスラエル生まれの発酵菓子「バブカ」です。近年フランスでもメジャーになり、大注目の発酵菓子「バブカ」。もともとはイスラエル生まれの菓子で、渦巻き状の生地にフィリングをたっぷり巻き込み、焼き上げるのが特徴です。メゾン・ランドゥメンヌでは、バター香る柔らかなブリオッシュ生地をベースに、2種類のフレーバーをご用意しました。

Babka praline（バブカ プラリネ）

Babka praline（バブカ プラリネ）

ふんわり食感のブリオッシュ生地に、ナッツの風味が香ばしいプラリネをたっぷり巻き込んで焼き上げました。一口頬ばると、とろけるような甘さとナッツのコクが広がり、コーヒーやカフェラテとの相性も抜群です。

新商品 Babka praline／Babka au cream cheese et fraise

Babka au cream cheese et fraise（バブカ クリームチーズ フレーズ）

ふんわり食感のブリオッシュ生地に、苺とクリームチーズを合わせたフィリングを巻き込んだ逸品です。いちごのフルーティーな酸味と、クリームチーズのまろやかなコクが重なり、ティータイムにぴったりの軽やかな味わいに仕上げました。

＜商品情報＞

商品名：Babka praline（バブカ プラリネ）

商品名：Babka au cream cheese et fraise（バブカ クリームチーズ フレーズ）

価格 ：各 税込450円

販売開始：12月10日～

販売期間：季節限定

STOLLEN（シュトーレン）



STOLLEN（シュトーレン）

フランスのアルザス地方の発酵菓子として親しまれるシュトーレン。クリスマスを待つあいだ、少しずつスライスしていただく冬の定番です。

メゾン・ランドゥメンヌのシュトーレンは、創業者ロドルフ・ランドゥメンヌが、伝統的なアルザシアン・シュトーレンの製法をベースに独自の感性で仕上げたオリジナルのレシピです。

真ん中にマジパンを入れ、そのまわりを洋酒漬けのフルーツ入りの生地で包み、さらに薄い生地で優しく包んで焼き上げています。仕上げに、溶かしバターに浸して、シナモンシュガーと粉糖をまぶして完成です。日ごとに香りと味わいがなじみ、香りと旨みが増していき、長く楽しめる発酵菓子です。贈答用にも喜ばれる、石川芳美デザインのオリジナル紙手提げをセットにしました。

STOLLEN（シュトーレン）石川芳美デザインのオリジナル紙手提げ付き

＜商品情報＞

商品名：STOLLEN（シュトーレン）

石川芳美デザインのオリジナル紙手提げ付き

価格 ：税込3,800円

販売期間：季節限定・なくなり次第終了

LE NOEL（ル・ノエル）

LE NOEL（ル・ノエル）

自家製天然酵母を使用したバゲット生地に、スパイスと、ラム酒漬けフルーツを練り込んだハード系の食事パンです。クリスマスにいただく七面鳥やフォアグラとの相性がよく、お肉料理やチーズ、ワインとともに楽しむ“大人のクリスマスブレッド”としておすすめの一品です。

※現在販売中（季節限定・なくなり次第終了）

CAKE PAIN D’EPICES（ケークパンデピス）

CAKE PAIN D’EPICES（GINGEMBRE）（ABRICOT & PRUNE）

アルザス地方でこの時期に欠かせない、スパイスケーキ「パン・デピス」。

“エピス（epices）”とはフランス語で「香辛料」の意味で、たくさんのスパイスを生地に練り込んだ冬の定番焼き菓子です。メゾン・ランドゥメンヌでは、7種のスパイスをブレンドしたオリジナルの生地に、はちみつをたっぷりと使い、しっとりとした口当たりに仕上げました。

ジンジャーコンフィを合わせた〈ジンジャー〉と、セミドライのアプリコット＆プルーンを混ぜ込んだ〈アプリコット＆プルーン〉の2種類をご用意しています。

＜商品情報＞

商品名：ケークパンデピス（ジンジャー)(アプリコット＆プルーン)

価格：各 税込270円

※現在販売中（季節限定・なくなり次第終了）

SAINT NICOLAS（サン・ニコラ）

SAINT NICOLAS（サン・ニコラ）

ジンジャーの風味豊かなクスペキュロス（スパイスクッキー）。

「サン・ニコラ」はキリスト教にとって大切な行事のひとつで、子どもたちがたくさんの贈り物をもらえる日として知られています。地域によってはクリスマスよりも盛大に祝われることもあり、この日に欠かせないお菓子が、サン・ニコラのビスキュイです。素朴な甘さとスパイスの香りは、ホットワインや紅茶とよく合い、冬のティータイムを優しく彩ります。

＜商品情報＞

商品名：SAINT NICOLAS（サン・ニコラ）

価格 ：税込1枚 400円

※現在販売中（季節限定・なくなり次第終了）

麻布台本店カフェテラスにて。サン・ニコラのスパイスクッキーをラテに添えて楽しめる、冬限定のペアリング。SAINT NICOLAS（サン・ニコラ）

麻布台本店には、カフェテラスも併設しています。ラテのカップにサン・ニコラのスパイスクッキーをちょこんと添えて楽しむスタイルが人気で、当店のバリスタが選び抜いたスペシャルティコーヒーのラテは、香り豊かなクッキーとの相性も抜群です。冬のひととき、ぜひカフェテラスにて、ゆっくりとお楽しみください。

GALETTE DES ROIS CLASSIQUE（ガレット・デ・ロワ クラシック）

クリスマス後に楽しむ新年菓子

GALETTE DES ROIS CLASSIQUE／GALETTE DES ROIS CHOCOLAT

（ガレット・デ・ロワ クラシック／ガレット・デ・ロワ ショコラ）

フランスで新年にいただく伝統菓子「ガレット・デ・ロワ」。クリスマスシーズンのあと、12月26日から1月31日までの期間限定で2種類のガレット・デ・ロワを販売いたします。当店の伝統であるフュイタージュ・アンベルセで折り込んだパイ生地を使用し、風味豊かなバターの香りと、口の中でほろほろと崩れるほどサクサクとした食感が特徴です。今年は定番のクラシックに加え、新作ショコラがラインナップ。よりリッチで華やかな新年のテーブルを彩ります。

GALETTE DES ROIS CLASSIQUE（ガレット・デ・ロワ クラシック）

フュイタージュ生地に、バターベースのシシリー産アーモンドクリームを合わせた伝統的なスタイルのガレット・デ・ロワです。オーブンやトースターで軽く温めて、温かい状態でお召し上がりいただくのがフランス流。家族や友人が集まる新年のテーブルを華やかにしてくれます。

＜商品情報＞

クラシック（二人用・約10cm）：1,550円（箱付）

クラシック（四人用・約14cm）：2,550円（フェーブ・箱・手提げ付き／オンライン販売あり）

クラシック（八人用・約16cm）：3,240円（事前予約のみ）

GALETTE DES ROIS CHOCOLAT（ガレット・デ・ロワ ショコラ）

GALETTE DES ROIS CHOCOLAT（ガレット・デ・ロワ ショコラ）

フュイタージュ・アンベルセで折り込んだ生地に、口どけの良いカカオアーモンドクリームを詰めたショコラ味のガレット・デ・ロワです。73％ビターチョコレートのリッチな味わいに、カカオニブのカリッとした食感とかすかな酸味が重なり、リッチな味わいで満足感の高い一品に仕上がっています。

＜商品情報＞

ショコラ（二人用・約10cm）：1,550円（箱付）

ショコラ（四人用・約14cm）：2,550円（フェーブ・箱・手提げ付き／オンライン販売あり）

＜販売期間・店舗＞

販売期間：12月26日～1月31日（予定）

販売店舗：メゾン・ランドゥメンヌ各店

休業日：麻布台店 1月1日～3日／新宿伊勢丹店・アトレ恵比寿店 1月1日

※現在販売中（季節限定・なくなり次第終了）

L’ATELIER DE JOUETS（おもちゃ工房）」がテーマのフェーブ

今年のガレット・デ・ロワのフェーブは、

テーマ「L’ATELIER DE JOUETS（おもちゃ工房）」から着想を得たデザインです。

木のおもちゃを思わせるクリーム色のボディに赤と緑のノエルカラーがアクセント。温かみのあるデザインに仕上げました。フランスの新年ならではの遊び心も、ご家庭やご友人との集まりの場で一緒にお楽しみいただけます。

会社概要

株式会社メゾン・ランドゥメンヌ・ジャポン

フランス・パリで2007年に誕生したブーランジェリー「メゾン・ランドゥメンヌ」の日本法人として、

“アルティザン（職人）の信念”を掲げ、素材と製法にこだわったパンと焼き菓子を提供しています。

本社所在地：〒106-0041 東京都港区麻布台3-1-5 麻布台日ノ樹ビル1F

代表者 ：代表取締役 石川 芳美

設立 ：2015年2月

事業内容 ：ブーランジェリー・パティスリーの運営およびパン・菓子の製造販売 ほか

公式サイト：https://www.maisonlandemainejapon.com