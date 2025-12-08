シェール用破砕装置の世界市場2025年、グローバル市場規模（従来型破砕装置、タービン式破砕装置、電動式破砕装置）・分析レポートを発表
資料には、シェール用破砕装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
本報告書によると、世界のシェール用破砕装置市場は2024年に25億35百万米ドル規模となり、2031年には41億35百万米ドルへ拡大すると予測されています。年平均成長率は7.3％と高水準であり、頁岩ガスおよび頁岩油開発が世界的に進展する中で、関連装置の需要が増加しています。シェール用破砕装置とは、高圧ポンプ、ブレンディングユニット、貯蔵タンク、水力制御システムなどで構成され、流体（砂、水、化学物質）を坑井へ高圧で注入し地層を破砕するための専門機器です。これらの装置は、資源回収効率の最大化や生産性向上に不可欠であり、採掘現場において中心的役割を果たします。
________________________________________
政策環境と市場構造への影響
本レポートでは、米国の関税制度および各国のエネルギー政策が市場に与える影響を分析しています。米国は頁岩資源開発の中心地であり、政策変更や設備投資動向が市場成長を左右します。エネルギー価格の上昇や供給不安によって、頁岩資源の採掘は再び注目を集めており、関連装置の需要にも追い風が吹いています。一方で、環境規制強化による運用コスト増加や、供給網の脆弱性は市場の安定性に影響を与えています。特に環境対策技術を搭載した次世代型装置への転換が求められており、メーカーは技術革新によって競争力を確保しています。
________________________________________
市場分析の構成
本報告書は、地域別、国別、タイプ別、用途別の詳細なデータをもとに、市場規模推移、販売数量、平均販売価格を体系的に示しています。タイプ別では従来型フラクチャリング装置、タービン型、電動型に分類され、用途別には頁岩ガス、頁岩油が含まれます。これらの分類により、市場の成長領域、投資優先分野、供給構造が明確に理解できる構成となっています。また、主要企業の2025年時点の市場シェアが推定され、競争環境を把握する材料が提供されています。
________________________________________
主要企業の動向
本市場における主要企業には、Halliburton、Schlumberger、Stewart & Stevenson、National Oilwell Varco、Baker Hughes、ProFrac、UE Manufacturing、Servagroup、M.G. Bryan、Jereh Group などが含まれます。また、Sinopec Oilfield Equipment Corporation や BOMCO など中国企業も重要な存在感を示しています。これら企業は、高圧ポンプ技術の改良、省エネルギー化、デジタル監視システムの強化といった技術革新を進めています。特にHalliburton や Schlumberger は世界の油田サービス大手として高いシェアを維持し、電動式フラクチャリング装置の開発に積極的に取り組んでいます。中国勢は低コストと大量供給を武器に世界市場でシェア拡大を進めています。
________________________________________
市場セグメントの特徴
タイプ別では、従来型装置が依然として市場の主流を占めるものの、タービン型は燃料効率性に優れており、高圧ポンプの長寿命化にも寄与するため採用が増えています。電動型は騒音削減や環境負荷低減を可能とし、環境規制が厳しい地域での需要増が見込まれています。用途別では頁岩ガス向けが最大の需要を占め、ガス生産拡大政策が進む地域では装置更新・増設が加速しています。頁岩油向けは価格変動の影響を受けるものの、長期的には安定した成長が期待されています。
