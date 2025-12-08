日本雑穀協会は、法人会員・国産生薬株式会社との共催により実施しました、薬用・食用ハトムギ‘北のはと’粉『製菓・製パンレシピコンテスト』の受賞作品を、12月8日（月）に発表いたしました。
本コンテストは、ハトムギ ‘北のはと’ 粉の魅力をより多くの方に伝えることを目的に、豊富な雑穀の知識と高いスキルを有する雑穀アドバイザーおよび雑穀クリエイター認定者を対象として、製菓・製パン分野におけるレシピを募集したものです。全国から多数の創造性あふれる作品が寄せられました。
この度、生産・加工・流通に携わる ‘北のはと’ 関係者による厳正な審査の結果、最優秀賞1点、優秀賞3点、入賞4点を選出いたしました。
受賞者名を含む詳細は、下記発表サイトをご覧ください。
https://www.zakkoku.jp/announcement
※ハトムギ ‘北のはと’ とは
‘北のはと’ は、国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所 薬用植物資源研究センターにより育成された、薬用・食用の糯性ハトムギ品種です。国産生薬株式会社が独占的利用権を有し、北海道内での生産・加工・販売を行っています。生薬『ヨクイニン』として利用されるほか、食品分野でも広く活用されています。
今後も、薬用・食用ハトムギ ‘北のはと’ の普及促進につながるよう、受賞作品を通じて魅力あるレシピを広く紹介してまいります。
【当件についてのお問い合わせ先】
一般社団法人 日本雑穀協会 事務局:中西
〒103-0026
東京都中央区日本橋兜町15番6号 製粉会館6階
TEL :03-6661-7340 FAX :03-6661-7350
URL : https://www.zakkoku.jp/
E-mail : info@zakkoku.jp
配信元企業：一般社団法人 日本雑穀協会
