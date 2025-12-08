貝印のパーソナルケアブランド「miness(マイネス)」が「miness club ワークショップ」を大阪で初開催！

貝印株式会社

グローバル刃物メーカーの貝印株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長兼COO：遠藤 浩彰)は、 12月6日（土）に大阪市西区にてパーソナルケアブランド「miness」のオフラインイベントとして、セルフケアに関するワークショップを開催いたしました。

miness club ワークショップについて

「miness」はそれぞれの悩みに合わせたアイテムと、正しい情報をお届けし、皆さまによりそうパーソナルケアブランドとして、2024年3月に誕生いたしました。

「miness club ワークショップ」は、minessのブランドコンセプトの一部にもある「それぞれの悩みに合わせてあなたに寄り添う」を体現するイベントで、これまでのSNSでの発信をオフラインでも体験できる場として、昨年より開始した取り組みです。昨年は東京にて開催し、今回は「より多くの人に、minessの取り組みを知ってほしい」という思いから、大阪での開催が実現いたしました。

周りの人に相談しにくい体毛や見た目の悩みについて意見を交換することで、「自分らしさ」を大切にする時間を創出いただくことを本イベントの目的としています。

当日はファシリテーターにシオリーヌさん、スペシャルゲストにフォトグラファーの花盛友里さんとインフルエンサーのシホるんさんをお招きして、カードを使ったワークショップやバスソルト作りなどを行いました。

■イベント概要

・日時 ：2025年12月6日(土)

午前の部：11:00～13:00 午後の部：15:00～17:0

・会場 ：大阪府西区某所

・登壇者：ファシリテーター：シオリーヌさん

スペシャルゲスト：花盛友里さん（午前の部） シホるんさん（午後の部）

・内容：オープニング（ウェルカムトーク）

対話型ワークショップ

バスソルト作り

ブレイクタイム

オープニング

イベントの開催にあたり、本イベントの目的やワークショップについて参加者にご説明し、ファシリテーターのシオリーヌさんとスペシャルゲスト（午前：花盛友里さん、午後：シホるんさん)のご紹介を実施いたしました。

対話型ワークショップ

本イベントのメインである対話型ワークショップでは、カードゲームを通じて、体毛や見た目に関してこれまで感じてきたことや体験談を少人数のグループで、スペシャルゲストを交えてディスカッションを行いました。ゲストとのトークや参加者同士の交流も自然と広がり、参加者からは「普段なかなか話せないことをこうして皆で話すことができて良かった」などの声が挙がりました。

バスソルト作り

minessのアイテムと一緒に、ボディケアの時間を楽しんでいただけるオリジナルのバスソルト作りを実施しました。

ブレイクタイム

お食事を楽しみながら、参加者やスペシャルゲストで交流する時間を設けました。ワークショップでディスカッションした参加者同士や、スペシャルゲストやファシリテーターとの交流で盛り上がるひと時となりました。

エンディング

イベントの最後には、参加者への感謝のメッセージとともに、スペシャルギフトとしてminessのアイテム6種類、これまで公式instagramで発信してきたインタビュー記事をまとめたブックレット、今回のイベント限定のminessオリジナルスナックのアソートBOXをお渡ししました。

イベント会場の様子

会場は、minessらしい温もりを感じさせる空間で、商品の展示やオリジナルのスイーツやドリンクの提供も行い、ブランドの世界観を感じていただけるひと時となりました。

ゲストプロフィールファシリテーター：シオリーヌ（大貫詩織）

助産師／性教育YouTuber

NPO法人コハグ代表理事

総合病院産婦人科、精神科児童思春期病棟で勤務ののち、現在は全国の教育機関や企業等で性教育に関する講演・イベントを行う。

性教育YouTuberとして、性にまつわる情報から子育ての話題まで、SRHRに関連した動画を幅広く配信する。

2024年5月、産後ケアの普及と子育て支援に取り組むNPO法人コハグを設立。

スペシャルゲスト(午前)：花盛友里さん

大阪府出身。2009年よりフォトグラファーとしてキャリアをスタートし、雑誌・広告を中心に多方面で活動。

2014年に写真集『寝起き女子』、2017年に『脱いでみた。』を刊行し、女の子の“ありのままの美しさ”を写し取った作品で話題に。

2025年には『脱いでみた。』シリーズの第3弾とな『NUIDEMITA-脱いでみた。3』を発表するなど、意欲的に作品制作を続けている。

2021年にはアンダーウェアブランド「IKKA」を立ち上げ、表現の幅をさらに広げている。二児の母。

スペシャルゲスト(午後)：シホるんさん

K-POPの推し活や美容をテーマに、等身大のセルフケア発信で支持を集めるクリエイター。

自分の“好き”をまっすぐに届けるスタイルが共感を呼び、K-POPファンや美容好きの間で人気を広げている。

SNSやYouTubeでの発信を通じて自身の見た目や心と向き合い、“自分らしさ”を築いてきた経験をもとに、日々ポジティブなメッセージを発信している。

ｍiness(R)について

minessはストレスのない使用感を追求したパーソナルケアブランドです。セルフケアの「わからない」「上手くできない」がなくなるように、わかりやすさ使いやすさ、肌へのやさしさにこだわったアイテムをラインナップ。それぞれの悩みに合わせたアイテムと、正しい情報であなたによりそいます。

miness(R) ブランドサイト：https://www.kai-group.com/products/brand/miness/(https://www.kai-group.com/products/brand/miness/)

公式Instagram ：https://www.instagram.com/miness_kai/(https://www.instagram.com/miness_kai/)

貝印株式会社

1908年、刃物の町として有名な岐阜県関市に創業。現在、生活に密着した刃物を中心とするカミソリ、メンズグルーミング、ツメキリなどの身だしなみやビューティーケア、包丁をはじめとする調理・製菓、医療用など1万アイテムにもおよぶ商品を展開し、商品の企画開発から生産、販売、物流までの一連を行っているグローバル刃物メーカー。

本社：東京都千代田区岩本町3-9-5

代表取締役社長兼COO 遠藤 浩彰 https://www.kai-group.com

本件に関する読者の皆様からのお問い合わせ先

貝印株式会社 お客様相談室

〒101-8586 東京都千代田区岩本町3-9-5

TEL：0120-016-410 (フリーアクセス・ひかりワイド)

https://www.kai-group.com