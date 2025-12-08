NOBUTA GROUPが起業支援「KINDAI　BUSINESS CONTEST2025」

株式会社延田エンタープライズ

総合エンターテイメント事業を展開する株式会社 延田エンタープライズ（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：延田尚弘、URL/https://www.nobuta123.co.jp）は2025年12月10 日（水）に開催される、近畿大学主催の「KINDAI BUSINESS CONTEST2025」に対し、スポンサーとして支援することを決定いたしました。

＜参画の背景＞

NOBUTA GROUPは、新規事業開発による新たな収益事業の創造に積極的に取り組むなど中長期的成長に向けて大きく変革しています。新規事業開発につきましては従来の手法にとどまらず、従業員のさまざまなアイデアを事業化する社内ベンチャー制度「ICプロジェクト」や、ベンチャー企業や学生等の柔軟で斬新なアイデアを応援するスタートアップ支援も重点戦略の1つとして推進しています。

こうしたなか、大学発ベンチャー企業の創出に先進的に取り組む近畿大学のベンチャー起業支援プログラム「KINCUBA」に強く共感し、「KINDAI BUSINESS CONTEST2025」に参画することといたしました。

＜コンテスト概要>

【KINDAI BUSINESS CONTEST2025】

グローバルに活躍する次代の起業家の輩出を目指す近大起業家育成事業の集大成、

近畿大学発ベンチャー起業支援プログラム「KINCUBA」が本格的に始動した近畿大学が主催するコンテストです。

開催日時：2025年12月10日（水）

コンテスト：17:00～20:00

会 場：近畿大学 東大阪キャンパス アカデミックシアター 実学ホール（2号館１階）

内 容：・具体的にビジネスプランを有して事業を推進する学生による「グランプリ部門」

・起業という大きな目標に挑戦する学生による「チャレンジ部門」