アライドアーキテクツがJPYC社とステーブルコインを活用した次世代マーケティングで連携を開始

データとクリエイティブの力でマーケティングコミュニケーションを設計し、企業のマーケティングAXを支援するアライドアーキテクツ株式会社（本社：東京都渋谷区、取締役社長：村岡弥真人、証券コード：6081、以下「当社」）は、日本円ステーブルコインを提供するJPYC株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：岡部典孝、以下「JPYC社」）が発行する円建ステーブルコイン「JPYC」を活用した新しいマーケティングの可能性を追求する連携を本日開始したことをお知らせいたします。また、このステーブルコインを活用した次世代の取組みの第一弾として、企業のマーケティング担当者向けの無料オンラインセミナーを12月19日（金）に共催いたします。

本セミナーの参加お申し込みはこちら：

https://service.aainc.co.jp/seminar/20251219-jpyc-seminar

■連携開始の背景と意義

ステーブルコインは、海外ではクレジットカード取引額を上回る規模に成長し、すでに主要な決済インフラとして機能している次世代のデジタル通貨です。日本でも2023年に改正資金決済法が施行され、2026年に向けて本格普及のフェーズに入っています。

しかし国内では、「ステーブルコインとは何か」「企業のマーケティング活動にどう活用できるのか」といった基礎的な情報が体系的に整理されておらず、多くの企業が関心を持ちながらも具体的な活用イメージを描けていないのが現状です。

このような状況を踏まえ、両社はそれぞれの強みを掛け合わせることで、日本企業のマーケティング進化に貢献できると判断し、今回の連携開始に至りました。

■両社の強みとシナジー

JPYC社が提供する日本円ステーブルコイン「JPYC」は、1JPYC=1円の価値を持つデジタル通貨であり、ブロックチェーン技術により「少額・瞬時・低コスト」での配布といった自由度の高い活用方法が実現可能です。

当社は、2005年の創業以来培った6,000社以上のマーケティング支援実績と、UGCをはじめとする顧客の声データ資産を活かし、独自開発のSaaS・SNS・AI技術とデジタル・AI人材を組み合わせた統合ソリューションにより、企業のマーケティング進化を支援してまいりました。

この両社の強みを組み合わせることで、従来のポイント・クーポン施策では困難だった「少額×大量×瞬時」の配布や、デジタルウォレットを通じた新しい顧客体験の創出など、これまでにないマーケティング施策が可能になります。

■第一弾施策：共催オンラインセミナーを12月19日（金）に開催

第一弾として、企業のマーケティング・経営企画担当者向けに、ステーブルコインの基礎から活用可能性までを学べる共催セミナーを開催いたします。

本セミナーでは、日本初の円建ステーブルコイン「JPYC」を提供するJPYC社 代表の岡部 典孝氏をゲストにお迎えし、ステーブルコインの基礎から革新性、そして当社が持つマーケティング支援の知見との連携により実現する、マーケティング領域での新たな可能性を徹底解説いたします。

「難しそう」「馴染みがない」という声にお応えする丁寧な基礎解説から、既存のポイント・クーポン施策では実現できなかった"即時配布×全員還元×データ統合"による顧客体験設計まで、両社の知見を掛け合わせて具体的に深掘りします。

■開催概要

【ステーブルコイン（JPYC）×マーケティングの未来】

2026年、顧客体験を変える "新しい価値交換" のカタチ

～海外で急成長する次世代インセンティブ、日本上陸～

【開催日時】2025年12月19日（金） 15:30～17:00

【開催形式】オンライン（zoom配信）

【参加費】無料

【定員】500名

【注意事項】

セミナー内容・定員は変更する場合がございます。

主催企業の同業他社様、個人事業主様のご参加はご遠慮いただいております。

【アジェンダ】

- ステーブルコインによる顧客体験の革新- "デジタル報酬"を活用した新しいマーケティング設計- 導入方法と拡張性

※内容は一部変更となる場合があります。

【このような方におすすめ】

■ 登壇者プロフィール

- 顧客LTVを高め、長期的な関係を構築したい- リピート率や顧客エンゲージメントの向上に悩んでいる- ブランドロイヤリティを高め、熱量の高いファンを増やしたい- 2026年のトレンドとなりそうなマーケティングアイデアを知りたい

岡部 典孝（おかべ のりたか）

JPYC株式会社 代表取締役

2001年、一橋大学在学中に一社目の創業を経験し、代表取締役、取締役CTO等を務める。

2017年、リアルワールドゲームス株式会社を共同創業。取締役CTO/CFOを経て、取締役。

2019年、日本暗号資産市場株式会社（現JPYC株式会社）を創業し、代表取締役。

2021年より日本円建プリペイド型トークン「JPYC Prepaid」を発行。

2021年、iU情報経営イノベーション専門職大学の客員教授

2023年7月よりBCCC「ステーブルコイン普及推進部会」部会長。

2025年6月より一般社団法人 日本暗号資産ビジネス協会（JCBA）理事。

同年8月より一般社団法人ブロックチェーン推進協会（BCCC）副代表理事。

2025年10月27日より日本初となる日本円建ステーブルコイン「JPYC」を発行開始。

中村 壮秀（なかむら まさひで）

アライドアーキテクツ株式会社 取締役ファウンダー

慶應義塾大学理工学部計測工学科（現物理情報工学科）卒業後、1997年住友商事入社。リテール部門にて新規事業会社の設立・運営を担当。

2000年ゴルフダイジェスト・オンラインの設立に参画し、eコマース事業を統括。同社は2004年に東証マザーズ上場。

2005年アライドアーキテクツを設立、代表取締役社長に就任し、2013年に東証マザーズ上場（現在は東証グロース市場上場）。同社の企業のマーケティングDX支援事業を展開し、国内・海外で多様なサービス提供を指揮。

現在はシンガポールにて先端技術を活かした新規事業開発を推進。2025年11月には国内外のクリプト有識者を割当先とする第三者割当増資をリードし、クリプト領域におけるエンタープライズ向け導入支援および関

連システムの提供に注力。日本企業のWeb3導入支援を通じて、ブロックチェーン技術の社会実装と企業活動への統合を推進している。

■ 「JPYC株式会社」について

日本円ステーブルコインの開発・発行を行う企業です。JPYCは1JPYC=1円の価値を持ち、法定通貨担保型のステーブルコインとして、決済、送金、マーケティング等の幅広い用途での利用が期待されています。

・公式サイト： https://corporate.jpyc.co.jp/

【お申し込み】

以下リンクよりお申し込みください。

https://service.aainc.co.jp/seminar/20251219-jpyc-seminar

■今後の展開

当社はこのJPYC社との連携を通じて、企業のマーケティング活動における新たな価値提供を目指し、今後も様々な取組みを順次発表していく予定でございます。そして、得られた知見を広く業界と共有し、ステーブルコインを活用したマーケティングの健全な普及と発展に貢献してまいります。

＜アライドアーキテクツ株式会社 会社概要＞

＜アライドアーキテクツ株式会社とは＞

アライドアーキテクツ株式会社は、データとクリエイティブの力でマーケティングコミュニケーションを設計することで事業成果の向上に貢献するマーケティングAX（※1）支援企業です。2005年の創業以来培った6,000社以上のマーケティング支援実績とUGCを始めとする顧客の声データ資産を活かし、独自開発のSaaS・SNS・AI技術とデジタル・AI人材（※2）を組み合わせた統合ソリューションで、企業のマーケティングAX実現を加速しています。

※1 マーケティング領域におけるAIトランスフォーメーションのこと。AI技術やデジタル・AI人材（※2）によって業務プロセスや手法を変革し、データとAIの活用によって人と企業の新しい関係性を創出すること、と当社では定義しています。

※2 主にAI技術、SaaS、SNSなどのデジタルマーケティングに関連する技術・手法に精通し、それらを活かした施策やサービスを実行できる人材（AIマーケティング戦略立案者、生成AIプロンプトエンジニア、SNS広告運用者、SNSアカウント運用者、エンジニア、Webデザイナー、クリエイティブ・ディレクター等）を指します。

＊ 本プレスリリースに記載している会社名および商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。