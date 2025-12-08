レイザーラモンRGと盟友たちが古都で“余白”を楽しみつつ、あるある探しの旅へ！レイザーラモンRGのあるある60分一本勝負in京都　12月14日（日）20:00放送

吉本興業株式会社

BSよしもとの特番『レイザーラモンRGの「あるある60分」一本勝負in京都』を、12月14日（日）20:00より放送します。

名所めぐりで探す “京都あるある”

この番組は、「あるある」でおなじみのレイザーラモンRGが、浅越ゴエ（ザ・プラン9）、藤崎マーケット（田崎佑一、トキ）とともに、お茶で一服しつつ“余白”を楽しみながら京都を巡り、「あるある」を探す特別番組です。

番組では宇治市、京都市の名所へ4人が足を運び、登場する豪華ゲストとともに様々な体験を行います。そこでは「普段はカットされている」とこぼす“余白”をふんだんに盛り込んだトークを展開。通常はオンエアされない、芸人ならではのノリや楽屋さながらのリラックスした絡みなど、京都の良さとお笑いがぎっしりと詰まった、リラックスして笑える番組となっています。

豪華ゲストとの爆笑トークも！

まずは京都のランドマーク、京都タワー前で、RGの“余白”たっぷりの登場からロケがスタートします。4人が最初に訪れたのは、お茶の町・宇治のパワースポット、宇治神社。RGは早速「京都あるある」を歌いだしますが、まさかの理由で「あるある」が出ない事態に。続いての源氏物語ゆかりの地として有名な朝霧橋では、RGが藤崎マーケットに「おるおる」モノマネをムチャぶり。さらに宇治茶 福寿園 宇治茶工房では、石臼を使った抹茶作り体験で、スペシャルゲストとともに全員が「アホ」になってしまう過程をすべて見せるなど、“余白”たっぷりにロケが進んでいきますが、やはりRGから「京都あるある」が出てきません。

京都市内に戻ってからは、京都を代表する西洋建築を訪問。絶品スイーツをいただきつつ、ここでもまさかのスペシャルゲストとの絡みが。さらに今年8月、惜しまれながら閉館した祇園花月にまつわるスポットでは、たっぷり待たされてしびれを切らしたゲストと懐かしの一品に舌鼓を打つなど、京都を満喫しつつ、ロケを続けていく4人。そして最後にたどり着いたのは……。

果たして「京都あるある」は生まれるのか!? 「さすがにカットですね」、「オンエアします」のやりとりが連発する“余白”たっぷりの「京都あるある」を探す旅をお見逃しなく！

【番組情報】

レイザーラモンRGのあるある60分一本勝負in京都

放送チャンネル：BSよしもと（BS265ch）

放送日時：2025年12月14日（日）20:00～21:00

出演者：レイザーラモンRG、浅越ゴエ（ザ・プラン9）、 藤崎マーケット（田崎佑一、トキ）

視聴方法：【ＴＶ】 BS265ch（無料放送）

【スマホ・PC】 https://video.bsy.co.jp/ （無料配信）

番組HP：https://bsy.co.jp/programs/by0000023593