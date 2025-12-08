中田敦彦の妻・福田萌の子育てに密着！シンガポールでの3児の子育て事情にスタジオ喝采｜松居一代、7年ぶりのテレビ出演！マンハッタンの超高級レジデンス暮らしに衝撃の交友関係まで

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2025年12月5日（金）よる10時より、今を生きる女性の“幸せ“をMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒーが本音で語り尽くす番組『ダマってられない女たち season2』（全15回）の#14を放送いたしました。

『ダマってられない女たち』とは、映像を通してさまざまな女性の生きざまに触れ、自身の価値観などと照らし合わせながら、“女性の幸せ”について飾らない言葉で語り合うバラエティ番組です。番組MCは数多くのドラマ出演やコスメブランドのプロデュースなど幅広く活躍するMEGUMI、ドラマ・映画・舞台など多岐に渡り活動の幅を広げる俳優の剛力彩芽、お笑いや俳優業に加えコラムやエッセイなどの執筆活動も話題の芸人のヒコロヒーが務め、様々な環境で力強く生きる女性たちへの密着から“女性の幸せ”を見つめます。#14には、タレントで女優の丸高愛実と、同じくタレントでモデルの森泉が登場。MC陣3名とともに、“女性の生きざま”を見届けました。

■中田敦彦の妻・福田萌の子育てに密着！シンガポールでの3児の子育て事情にスタジオ喝采

#14では、お笑いコンビ・オリエンタルラジオの中田敦彦の妻である、タレントの福田萌に密着。4年前に家族でシンガポールに移住し、現在は12歳の長女、8歳の長男、1歳11か月の二男の3人の子を持つ母として子育てに奮闘しています。シンガポールでの子育て事情について「子育てしやすいです」という福田。共働き推奨のシンガポールでは、住み込みのヘルパーを雇う文化が浸透しており、「私は私でなんでもできる。めっちゃ可能性あるじゃんって思えるようになりました。自分の得意なことを発揮しやすい環境だと思う」と語ります。なかでも子供を抱えて外食していた際、店員に「私が抱っこしてるからお母さんはゆっくり食べて」と申し出てもらったというエピソードには、スタジオから「優しい…！」「涙出ちゃう…」「余裕があるね」と喝采が上がりました。

自身の子育てについては「こうしなさい！ああしなさい！とは言わないようにしよう、と夫・中田と決めている福田。「お小遣いも、うちは子供からリクエストがあって渡してるけど、夫は“自給みたいな感じで、この労働をしたらこのくらいのお金をあげる、というのは労働者マインドしか育たない。だから、たとえば大きいお金を出さないと行けない時も、納得できるように説明してごらん”って言ってます」と中田の子育て方針を明かし、スタジオのMEGUMIも「いいお父さんだね」と頷きます。中田は福田が二男の出産を控えていたとき、子供二人と三人だけで暮らしていた時期があり、「あの時パパは、ワンオペや出産前のプレッシャーの中で頑張っていた」と福田と長女は当時を振り返りました。当事者ながら深く理解を示す長女に、「娘と話していると、たまにママ友と喋ってるのかなって思う時がある」と福田は長女の成長ぶりに微笑みました。

■旦那に振り回されて可哀想？福田「私は楽しんでます」中田との馴れ初めも回顧「モテないだろうなって」

丸高愛美が水着姿の家族ショットを公開、元サッカー日本代表・柿谷曜一朗との交際を振り返り

中田から提案された突然の海外移住やYouTubeへの活動移行を反対しなかったことについて、「夫は悩んでいた時期が長くて、孤独に戦っていた時期があったから、得意な喋りで誰にも指図されずに生き生きとしてやれることがあるのは、彼にとって良かったと思う」と振り返ります。シンガポールを選んだ理由も「シンガポールをつくったリー・クアンユーさんのことを勉強していたら好きになって、この人がつくった街を見てみたい」と中田に説明されたと話す福田。当時は海外に行く想定はなく、子供にも英語を習わせていないと心配したものの、「そこで嫌って言ったら、多分（今後）海外に住もうって言わなくなるだろうなって思ったので、とりあえず乗った！」と勢いよく語り、夫への気遣いと決断力の強さを滲ませます。

夫・中田との馴れ初めは、番組共演後に行なったSNSでのメッセージのやり取り。初デートでお土産に同じ種類のボールペン10本とメモ帳10冊を渡され、「多分この人はモテないだろうなって思った」と当時を回顧。その後、サプライズで用意したリムジンの中で告白された時、中田の純粋さに気づいて交際に至ったと話します。今も自身や子供たちへの愛情表現を欠かさない夫について、福田は「旦那に振り回されて可哀想」と言われることもあると語りつつ、「私はジェットコースターみたいなのが好きだから、何が起こるかわからないみたいなのは楽しんでます」と笑顔でコメントしました。

スタジオでは福田と同じく3児の母・丸高愛美が、水着姿の家族ショットを公開。自身の夫で元プロサッカー選手・柿谷曜一朗との交際当時を振り返り、柿谷がスイスに住んでいた時期を思い返します。「その時はなかなか会える機会も少なかったけど、福田さんの姿を見たら、一緒に住んでみる世界線があっても楽しそうだったなって思いました」と、福田の姿に感銘を受けていました。

■松居一代が7年ぶりにテレビ出演！ニューヨーク マンハッタンで戦う今に密着

「あそこからパワーをいただいているんです」超高級物件の購入理由とは？

また番組では、かつて数々の掃除スキルを披露し、主婦を中心に絶大な信頼を集めたタレントの松居一代に密着。日本のテレビから姿を消して7年ぶりとなるテレビ出演。現在は投資家として大成功を収め、ニューヨークのマンハッタンにある超高級レジデンスに住む、松居のセレブ生活に密着しました。

松居は2021年にアメリカングリーンカードを取得後、ニューヨークへ移住。朝はセントラルパークのパワースポット“アンパイア・ロック”でエネルギーチャージするのが日課という松居は「あそこに見えるビルに住んでいるんです」と指を差し、スタジオは騒然とします。成功した投資家や実業家、富裕層が集まっており、ビリオネアストリートと呼ばれている通りに建つ、90階建てのレジデンスで暮らす松居。そのエントランスで顔を合わせたのは、純資産1兆2500億円という世界的投資家のビル・アックマンで、松居はにこやかに挨拶してハグを交わし、驚きの交友関係も明らかになりました。さらに番組では、唯一の日本人オーナーとして松居の自宅内部もテレビ初公開。全面ガラス張りのリビングからは、マンハッタンの摩天楼とセントラルパークの絶景が一望でき、そのラグジュアリーな暮らしぶりにスタジオからはどよめきが起きました。自宅リビングから眼下に広がるその岩盤を指差し、「あそこからパワーをいただいているんです。古代からあるパワーがあるところ、それが家のまん前じゃないですか。だから買おうと思ったんです」と、超高級物件の購入理由を明かしました。

次回#15では松居のマンハッタンでの生活をさらに深掘り。知り合いのいないマンハッタンでいかにして信頼を築いてきたのか。どうやって投資で成功したのかなど、松居の今に迫ります。

本放送は、現在「ABEMA」にて無料見逃し配信中です。ぜひ、ご覧ください。

■ABEMA 『ダマってられない女たち season2』 放送概要

#14放送日時：2025年12月5日（金）よる10時～

放送URL： https://abema.tv/channels/abema-special/slots/9gTCPU1Uf8JZgK

番組URL： https://abema.tv/video/title/90-2016

出演：MEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒー、森泉、丸高愛美

