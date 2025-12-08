VESA非対応モニターをモニターアームに取り付けできるモニターマウントホルダーを発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、VESA規格の取り付け穴がないモニターをモニターアームに固定できるホルダー部品「CR-LAVESADP1」を発売しました。

13～32インチまでのサイズに対応し、家庭用からビジネス用途まで幅広く活躍します。

対応厚さ10～70mmで、さまざまなモニターにフィットしやすく、安定した設置が可能です。

品名：VESA取り付けモニターマウントホルダー

品番：CR-LAVESADP1

標準価格：3,080円（税抜き 2,800円）

製品ページ：https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=CR-LAVESADP1

VESA穴がないモニターをアームに固定！

VESA規格非対応のモニターを、モニターアームに取り付けられるホルダーです。

モニターを挟んで取り付けるので、VESA規格に関係なく取り付けできます。

様々なサイズのモニターに合わせて調節できる

13インチ～32インチまで、厚さ10～70mmの幅広いモニターに取り付けできます。

モニターのサイズによって取り付け方が３パターンあります。

※モニター形状によって取り付ける位置が多少変わることがあります。

※取り付けの際にモニターアームの耐荷重を確認してください。

背面が平らでないモニターにも取り付け可能

背面からネジで固定するので、背面が平らでないモニターでも形状に合わせて固定できます。

簡単に取り付けできる

簡単に取り付けできる設計で、誰でも手軽にモニター環境をアップグレードできます。

※モニターの厚みによって、使用するボルトの種類が変わります。

傷防止のクッション付き

モニターなどの機器を傷付けない保護パッド、クッションが付いています。

対応VESAサイズ

取り付け可能なモニターアームの対応VESAサイズは、75×75、100×100のVESA規格に対応しています。

