VESA非対応モニターをモニターアームに取り付けできるモニターマウントホルダーを発売

写真拡大 (全11枚)

サンワサプライ株式会社


サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、VESA規格の取り付け穴がないモニターをモニターアームに固定できるホルダー部品「CR-LAVESADP1」を発売しました。


13～32インチまでのサイズに対応し、家庭用からビジネス用途まで幅広く活躍します。


対応厚さ10～70mmで、さまざまなモニターにフィットしやすく、安定した設置が可能です。




【掲載ページ】

品名：VESA取り付けモニターマウントホルダー


品番：CR-LAVESADP1


標準価格：3,080円（税抜き 2,800円）


製品ページ：https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=CR-LAVESADP1







VESA穴がないモニターをアームに固定！

VESA規格非対応のモニターを、モニターアームに取り付けられるホルダーです。


モニターを挟んで取り付けるので、VESA規格に関係なく取り付けできます。





様々なサイズのモニターに合わせて調節できる

13インチ～32インチまで、厚さ10～70mmの幅広いモニターに取り付けできます。


モニターのサイズによって取り付け方が３パターンあります。


※モニター形状によって取り付ける位置が多少変わることがあります。


※取り付けの際にモニターアームの耐荷重を確認してください。








背面が平らでないモニターにも取り付け可能

背面からネジで固定するので、背面が平らでないモニターでも形状に合わせて固定できます。







簡単に取り付けできる

簡単に取り付けできる設計で、誰でも手軽にモニター環境をアップグレードできます。


※モニターの厚みによって、使用するボルトの種類が変わります。




傷防止のクッション付き

モニターなどの機器を傷付けない保護パッド、クッションが付いています。






対応VESAサイズ

取り付け可能なモニターアームの対応VESAサイズは、75×75、100×100のVESA規格に対応しています。






------------------------------------------------------------------------------------------------


【関連ページ】


モニターアーム


https://www.sanwa.co.jp/product/desk_rack/monitor_arm/index




デスク周りを整理整頓して作業効率UP！


https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/desk-seiri/index.html




デスク周りの快適さ倍増！クランプ取り付け便利グッズ


https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/clamp/index.html




在宅ワーク完全装備


https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/telework_fully/index.html




サンワサプライ直営サイト「サンワダイレクト」製品ページ


https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/CR-LAVESADP1




■サンワサプライ WEBサイト


https://www.sanwa.co.jp/




■サンワサプライ Instagram


https://www.instagram.com/sanwasupply_official/




■サンワサプライ X


https://twitter.com/sanwainfo




■サンワサプライ Facebook


https://fb.me/SanwaSupplyJP




■YouTube公式チャンネル


http://sanwa.jp/youtube


------------------------------------------------------------------------------------------------




https://prtimes.jp/a/?f=d11495-5701-06b72521dc4bd87ec9bcc1f0abe0d338.pdf