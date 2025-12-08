永野＆千鳥が改名を提案！まさかの“新芸名”にサツマカワRPGが絶叫「離婚したくない！」　千鳥・大悟の変貌にスタジオ爆笑＆溢れ出る芸人妻の本音に永野「憎しみしかない」『チャンスの時間』無料見逃し配信中

株式会社AbemaTV（C）AbemaTV,Inc.（C）AbemaTV,Inc.

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA SPECIALチャンネル」において、お笑いコンビ・千鳥がMCを務めるレギュラー番組『チャンスの時間』#340を、12月7日（日）夜11時より無料放送いたしました。

見逃し配信URL : https://abema.go.link/2DuVE

■永野＆千鳥が改名を提案！まさかの“新芸名”にサツマカワRPGが絶叫「フラれちゃう！離婚したくない！」

“カツラ芸人”の素の姿に千鳥＆永野が太鼓判「抱きしめたくなる」「絶対に売れる」

12月7日（日）放送の#340では、本番組のご意見番ポジションを担うピン芸人・永野が芸人の“奥様”たちと電話で悩み相談を行い、解決へと導く企画「永野の人の嫁と話したい」第2弾をお届けしました。スタジオには、電話相談の相手となる芸人妻たちの夫、お笑いコンビ・ヘンダーソンの中村フー、ニッポンの社長のケツ、ピン芸人・サツマカワRPGが順番に登場。妻たちの数々に、芸人夫たちが終始たじたじとなる展開となりました。

1組目にはサツマカワRPGの妻でタレントのでか美ちゃんが電話相談に登場。でか美ちゃんは夫について「本人の目標設定が低い」と切り出し、「恐れずに目標を高いところに設定してみたら…なんでこんなに自信がないんだろう」と打ち明けます。さらに「永野さんが『マルコポロリ！』とかで指摘してくださっているような素を見せる訓練から逃げ続けている」と続け、サツマカワRPGが素を出せない理由を「臆病なんだと思います」と言い切りました。そんなサツマカワRPGに永野は「キャラクターが強すぎる。もうちょっと人間っぽい方がいい」「カツラとかも本当に取ってていい」とし、ノブも「人間味を出すために取ろう」とアドバイス。そこでカツラを外したサツマカワRPGの期待通りの姿にスタジオ一同は大爆笑。「結構好きやけどな、ハゲとその顔」「江戸時代に風呂焚いてる奴みたい」と例えた大悟にさらに笑いが広がる中、ノブも「金髪にしたら所ジョージさんみたいになる」とコメント。続けて「シャープで…シャープジョージ」と名付けた永野に千鳥がさらに笑い転げる事態になりました。また、カツラをつけた姿は「なんか冷たい」、カツラを外すと「あったけぇ～」「抱きしめたくなる」と“素”の姿を絶賛した千鳥に続いて、永野が「名前、焚き場のジョージにしたら？」と改名を提案。「お笑いとして売れたくないの？これ（カツラなし）だと絶対に売れるよ」と太鼓判を押した永野に、ノブが「衣装も焚き場やで」「焚き場のシャープジョージ」とキャラ変を再度提案するなど、爆笑の連続となりました。一方でか美ちゃんは「サツマカワRPGと結婚したので焚き場のシャープジョージと結婚したつもりない…」と困惑。サツマカワRPGが「フラれちゃう！離婚したくない！」と叫び声を上げたものの、でか美ちゃんは「限りなく素に近い状態で喋っているところを初めて見られた」「すごくホッとしました」と語りました。

（C）AbemaTV,Inc.（C）AbemaTV,Inc.（C）AbemaTV,Inc.

■千鳥・大悟の変貌にスタジオ爆笑「地方のカーディーラーの若作り」

また、サツマカワRPGいわく「誰が被ってもセンスっぽくなる」というカツラを大悟が着用し、まさかの変貌に笑いが起こる場面も。茶髪カツラを被った大悟の姿に永野は「地方のカーディーラーの若作り」「ヤンキーの後輩たち全員社員にして」「地方で一社提供で番組持ってる」と矢継ぎ早に例え、千鳥は爆笑。大悟も「わしは来年からこれでいってみようと思う」と前向きなコメントをするほどの笑いに包まれました。

（C）AbemaTV,Inc.（C）AbemaTV,Inc.

■ニッポンの社長・ケツは「プライドが高くて性格も悪い」、溢れ出る芸人妻の本音に永野「憎しみしかない」

また、ニッポンの社長・ケツの妻は「世間的にはイジられキャラっぽく見えているけど、プライドが高くて性格も悪いし、イジられキャラに徹しきれていない」と語り、ケツの“性格の悪さ”が次々露呈することに。仕事についてアドバイスをしても「素人に何がわかんねん」と返されると言い、性格の悪さがわかるエピソードとして、「会話の中で芸能界の話をすると、『俺と出会ってなかったら、芸能界のことなんか知ること一生なかったのにな』『俺のおかげで色々知れてることに感謝しろよ』と言われる」、日常会話の中で急に大喜利を振ってきて「『今のはスピードで答えられるやつやからな』と評価してきたり…」と夫・ケツの本性を暴露。どんどん溢れる本音に永野が「憎しみしかない」と思わず困惑する場面も。「全部素を出して、それでも愛されるようなキャラになってほしい」と願う妻に、ケツは「（愛されキャラに）なりたいけど、地の性格の悪さもあるし、プライド高いのもわかってる。どういう風にしたらなれるのかわからない」と本音を吐露。果たして、ケツが愛されキャラになれる解決策は見つかったのか…。

（C）AbemaTV,Inc.（C）AbemaTV,Inc.

そして、「女性関係をネタにして笑いを取ることがかなり多い。今の時代的にどうなのかな？」と夫の芸風を心配するヘンダーソン・中村フーの妻からは、浮気発覚時のリアルな夫婦のやりとりが明かされることに。「時代を変えたい。女性と飲んでいるだけで言われる時代で、僕が前に立って後輩らに1回いけよと。そいうスタンスでいきたい」と力説する中村と、永野＆千鳥の掛け合いにスタジオは盛り上がっていきますが、中村の妻は「わたしは笑ってないです」とピシャリ…？中村が「見透かされてたんだ」と漏らす、妻の本音とは…？本放送は放送後7日間、無料で見逃し視聴が可能です。ぜひ、ご覧ください。

（C）AbemaTV,Inc.（C）AbemaTV,Inc.

■ABEMAレギュラー番組『チャンスの時間』番組概要

#340放送日：12月7日（日）夜11時～

放送チャンネル：ABEMA SPECIAL

番組URL：https://abema.tv/video/title/90-979

番組公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@chance_ABEMA

※画像をご使用の際は、【（C）AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■「ABEMA」について

「ABEMA」はテレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。登録は不要で、24 時間編成のニュース専門チャンネルをはじめ、オリジナルのドラマや恋愛番組、アニメ、スポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。 また、オリジナルエピソード数は国内発の動画サービスで日本 No.1（※）を誇り、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなど豊富なラインナップの作品や、様々な音楽や舞台のオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にとらわれることなくライフスタイルに合わせて番組を視聴いただけます。 さらに、月額1,080円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。また、月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2025年11月時点、自社調べ

最新情報は公式SNSをご確認ください。

無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）