全公演完売のVaundyのドームツアーチケットが手に入るチャンス！「モンスターエナジー × Vaundy」のコラボキャンペーンをセブン-イレブン限定開催
国内No.1エナジードリンク（※）モンスターエナジーは、2025年12月9日（火）～2025年12月22日（月）の期間、日本を代表するマルチアーティストVaundyとのキャンペーン「モンスターを飲んで、Vaundyドームツアーに行こう」を、全国のセブンｰイレブン店舗にて開催します。
※飲料総研推計 エナジードリンク市場 2024年1月～12月メーカー販売箱数（日本国内）
本キャンペーンは、セブン-イレブン各店舗にて、モンスター商品を購入し、レシートに記載のシリアルナンバーを専用のキャンペーンサイトで入力し、ポイントを貯めることで参加できます。
モンスターを6本購入すると、既に全公演完売しているVaundyのドームツアー 「Vaundy DOME TOUR 2026」のチケットに応募することが可能。チケットが惜しくも手に入らなかったファンは必見です。
さらに、3本購入で、音楽好きには欠かせない「モンスター スピーカー」や、普段使いしやすい「モンスター バックパック」にも応募できます。
また店頭で2本同時購入すると、「Vaundy限定ステッカー」をその場でゲットできます。人気のVaundyのロゴを、今回のドームツアー限定カラーに特別デザイン！ファンなら見逃せないレアなステッカーは全4種。各店先着20枚なのでお早めに店頭で手に入れてください。
日本の音楽シーンを牽引するVaundyと、モンスターエナジーがタッグを組んだキャンペーンは今回が初開催！完売のドームツアーチケットや限定ギアが手に入る、ファン必見のこのチャンスを見逃すな！
■ キャンペーン概要
名称：「モンスターを飲んで、Vaundyドームツアーに行こう」キャンペーン
キャンペーン期間：12月9日(火)～ 12月22日(月)
対象店舗：セブンｰイレブン各店舗
応募方法：
1.キャンペーン期間中に対象店舗にて対象商品を購入
2.対象商品購入レシートに記載のシリアルナンバーを、キャンペーンサイトに入力して応募
キャンペーンサイトURL：http://monster2025.com/
対象商品：取り扱いの全モンスター商品
賞品：
＜抽選コース＞
Aコース（6本購入）：ツアーチケット 計80組160名
Bコース（3本購入）：モンスター スピーカー 40名
Cコース（3本購入）：モンスター バックパック 60名
<店頭先着コース> ※各店先着20枚
2本同時購入でGET：Vaundy限定ステッカー 全4種
■ 賞品概要
「Vaundy DOME TOUR2026」ペアチケット
モンスター スピーカー
モンスター バックパック
Vaundy限定ステッカー（全4種）
■Vaundy プロフィール
作詞、作曲、アレンジを全て自分でこなし、デザインや映像のディレクション、セルフプロデュースも手掛けるマルチアーティスト。
サブスク令和時代の象徴的な存在として注目を集めており、自身の楽曲17曲が1億回再生を突破、日本ソロアーティスト1 位の記録を打ち出している。
2026年には男性ソロアーティスト史上最年少での4都市7公演のドームツアー開催も決まっている。