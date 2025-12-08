全公演完売のVaundyのドームツアーチケットが手に入るチャンス！「モンスターエナジー × Vaundy」のコラボキャンペーンをセブン-イレブン限定開催

モンスターエナジージャパン合同会社

国内No.1エナジードリンク（※）モンスターエナジーは、2025年12月9日（火）～2025年12月22日（月）の期間、日本を代表するマルチアーティストVaundyとのキャンペーン「モンスターを飲んで、Vaundyドームツアーに行こう」を、全国のセブンｰイレブン店舗にて開催します。

※飲料総研推計 エナジードリンク市場 2024年1月～12月メーカー販売箱数（日本国内）

本キャンペーンは、セブン-イレブン各店舗にて、モンスター商品を購入し、レシートに記載のシリアルナンバーを専用のキャンペーンサイトで入力し、ポイントを貯めることで参加できます。

モンスターを6本購入すると、既に全公演完売しているVaundyのドームツアー 「Vaundy DOME TOUR 2026」のチケットに応募することが可能。チケットが惜しくも手に入らなかったファンは必見です。

さらに、3本購入で、音楽好きには欠かせない「モンスター スピーカー」や、普段使いしやすい「モンスター バックパック」にも応募できます。

また店頭で2本同時購入すると、「Vaundy限定ステッカー」をその場でゲットできます。人気のVaundyのロゴを、今回のドームツアー限定カラーに特別デザイン！ファンなら見逃せないレアなステッカーは全4種。各店先着20枚なのでお早めに店頭で手に入れてください。

日本の音楽シーンを牽引するVaundyと、モンスターエナジーがタッグを組んだキャンペーンは今回が初開催！完売のドームツアーチケットや限定ギアが手に入る、ファン必見のこのチャンスを見逃すな！

■ キャンペーン概要

名称：「モンスターを飲んで、Vaundyドームツアーに行こう」キャンペーン

キャンペーン期間：12月9日(火)～ 12月22日(月)

対象店舗：セブンｰイレブン各店舗

応募方法：

1.キャンペーン期間中に対象店舗にて対象商品を購入

2.対象商品購入レシートに記載のシリアルナンバーを、キャンペーンサイトに入力して応募

キャンペーンサイトURL：http://monster2025.com/

対象商品：取り扱いの全モンスター商品

賞品：

＜抽選コース＞

Aコース（6本購入）：ツアーチケット 計80組160名

Bコース（3本購入）：モンスター スピーカー 40名

Cコース（3本購入）：モンスター バックパック 60名

<店頭先着コース> ※各店先着20枚

2本同時購入でGET：Vaundy限定ステッカー 全4種

■ 賞品概要

「Vaundy DOME TOUR2026」ペアチケットモンスター スピーカーモンスター バックパック

Vaundy限定ステッカー（全4種）■Vaundy プロフィール

作詞、作曲、アレンジを全て自分でこなし、デザインや映像のディレクション、セルフプロデュースも手掛けるマルチアーティスト。

サブスク令和時代の象徴的な存在として注目を集めており、自身の楽曲17曲が1億回再生を突破、日本ソロアーティスト1 位の記録を打ち出している。

2026年には男性ソロアーティスト史上最年少での4都市7公演のドームツアー開催も決まっている。