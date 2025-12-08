東京建物株式会社 九州支店移転のお知らせ

東京建物株式会社

東京建物株式会社は、2026年1月5日付けで九州支店を移転することとなりましたので、お知らせします。

● 移転の背景と目的

東京建物株式会社九州支店 移転先エントランスイメージ

東京建物は、九州エリアにおいて商業施設「PRALIVA」と分譲マンション「Brillia Tower 西新」からなる複合施設（福岡県福岡市早良区）や、九州最大※の物流施設「T-LOGI福岡アイランドシティ」（福岡県福岡市東区）、愛犬同伴型ラグジュアリーリゾートホテル「レジーナリゾート由布院」（大分県由布市）をはじめ、数多くの開発事業を展開しています。

この度、今後の九州エリアにおける事業拡大を見据え、九州支店を移転することを決定しました。移転先では、人員増強への対応や出張者の執務スペース確保のため、広々とした執務空間を整備するとともに、会議室の拡張・増設を行います。さらに、より快適で効率的な職場環境を整えることで、社内コミュニケーションの活性化や従業員のウェルビーイング向上を図るとともに、九州エリアのさらなる発展に貢献してまいります。

東京建物株式会社九州支店 移転先執務空間イメージ

※ 九州地方の物流施設としては延床面積ベースで最大（2024年2月時点）。CBRE調べ。

● 移転先の概要

〔名称〕東京建物株式会社 九州支店

〔所在地〕〒810-0001福岡県福岡市中央区天神二丁目8番35号

天神住友生命FJビジネスセンター 20階

TEL：092-761-0110（代）※代表電話番号に変更はございません。

〔移転日〕2026年1月5日（月）

天神住友生命FJビジネスセンター（外観）

・ ご参考 現九州支店所在地

〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神二丁目8番36号 天神NKビル7階

