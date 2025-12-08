「ジョブカン」が日本最大級のスタートアップ向け展示会「Startup JAPAN EXPO 2025 in 大阪」に出展

株式会社DONUTS

株式会社DONUTS(東京都渋谷区、代表取締役:西村啓成)が提供するバックオフィス支援クラウドERPシステム「ジョブカン」は、2025年12月17日(水)～18日(木)にマイドームおおさか(大阪府大阪市)で開催される日本最大級のスタートアップ向け展示会「Startup JAPAN EXPO 2025 in 大阪」に出展します。

「ジョブカン」公式サイト:https://all.jobcan.ne.jp/

「Startup JAPAN EXPO 2025 in 大阪」公式サイト:https://eight-event.8card.net/climbers/startup-japan/

関西エリア初開催となる今回の「Startup JAPAN EXPO」では、約450社のスタートアップ企業やスタートアップ支援企業が出展し、最新サービスの比較・検討・体験等が行えます。

「ジョブカン」ブースでは、累計導入実績が25万社を超えるジョブカンシリーズのシンプルな操作性と豊富な機能を、デモンストレーション用画面にて体験できます。

バックオフィスは経営に最も近い部門であり、早期整備が企業の拡大とスムーズな運営に直結します。ジョブカンシリーズは創業期から成熟期まであらゆる企業のステージ・規模に対応した機能を有しており、業界最安クラスかつ2010年のサービス開始以降一度も値上げをしていないため「企業規模や状況が変化しても使い続けやすい」ことが特長です。

「バックオフィス部門の整備に手をつけられていない」「手計算・集計に限界を感じている」など、バックオフィスの運用や管理に課題がございましたら、この機会にぜひジョブカンシリーズをお試しください。

また、会場に足を運ぶことが難しい方に向けてオンラインデモンストレーションも実施しております。下記よりお申し込みください。

お申し込みページ:https://calendar.app.google/kGqta67vcnXCjq4n9

「ジョブカン」は今後も、バックオフィス業務の効率化で、スタートアップをはじめとした全ての企業の成長を支援します。

■「Startup JAPAN EXPO 2025 in 大阪」概要

■バックオフィス支援クラウドERPシステム「ジョブカン」について

[表: https://prtimes.jp/data/corp/4237/table/1770_1_12a4424841f74a2c490a1684ec46eec6.jpg?v=202512081257 ]

ジョブカンシリーズは、勤怠管理を始めとし、経費精算・ワークフロー・採用管理・労務HR・給与計算・会計・見積/請求書・BPOの9サービスからなる、バックオフィス業務を効率化するクラウド型ERPシステムです。企業の創業期から成熟期まであらゆるステージ・規模に対応しており、累計導入実績は25万社、有料ID数は300万を突破しました。法人向けIT製品の比較・資料請求サイト「ITトレンド」が発表した「ITトレンド年間ランキング2024※」において、「勤怠管理・就業管理」部門、「ワークフロー」部門、「採用管理・選考管理システム」部門、「人事システム」部門、「給与計算」部門、「法人向け会計ソフト」部門、「帳票電子化ツール」部門で第1位に選ばれています。

公式サイト:https://all.jobcan.ne.jp/

※2024年にITトレンドの各カテゴリーでユーザーから最も支持された製品を発表。2024年1月1日～11月30日までの資料請求数をもとに集計しています。

■株式会社DONUTSについて

クラウドサービス事業「ジョブカン」、「単車の虎」などのゲーム事業、動画・ライブ配信事業「ミクチャ」、医療事業「CLIUS(クリアス)」、「Ray」「Zipper」などの出版メディア事業の5領域を主軸としたWeb中心のサービスを展開しつつ、新たな事業にも挑戦を続けています。「10年・20年先にも価値を残せるサービスやコンテンツ」をテーマに事業領域に制限はなく、高い自己資本比率ならではのスピード感でさまざまな可能性を追求しています。

所在地 : 東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー8階

代表者 : 代表取締役 西村啓成

設立 : 2007年2月5日

事業内容 : クラウドサービス事業、ゲーム事業、動画・ライブ配信事業、医療事業、

出版メディア事業

企業サイト : https://www.donuts.ne.jp/