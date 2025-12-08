アパマンショップ、第11回QSCランキング結果発表満点店舗は全国43店（八千代中央3年連続／新潟東2年連続）

APAMAN株式会社

賃貸住宅仲介業において、店舗数＊1 および契約数＊2 ともに No.1 を誇る APAMAN株式会社（東京都中央区、代表取締役社長：山崎戒）が展開する「アパマンショップ」は、この度、全国の店舗を対象に実施した「第11回QSCランキング（QSC：Quality／Service／Cleanliness）」の結果を公開し、43店舗が200点満点を達成したことをお知らせいたします。

また、八千代中央店が3年連続、新潟東店が2年連続で満点を獲得するなど、アパマンショップ加盟企業が日々積み重ねてきた取り組みが確かな成果として表れ、接客品質の高さが継続して評価されています。

今回の結果は、加盟企業による日々の取り組みが体験価値として実を結んだものです。また、満点店舗と優秀店舗の一覧を特設サイトで公開し、利用者の店舗選択を支援しています。

2025年 QSCランキング :https://www.apamanshop.com/qsctop/アパマンショップでは、お客様に心からご満足いただくために、QSC（Quality・Service・Cleanliness）を追求し、全店舗の接客や店舗美化の状況を定期的に確認しています。以下は、第三者の覆面調査員による独自調査の結果に基づくランキングです。

調査概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/49635/table/190_1_8cf71e98a61e36eee07920fdcb289370.jpg?v=202512080228 ]

※１▼賃貸住宅仲介契約数No.1

※調査概要および調査方法：「賃貸住宅仲介業」を対象にしたデスクリサーチおよびヒアリング調査

契約対象期間：2024年9月1日～2025年8月31日

調査実施：株式会社東京商工リサーチ

調査期間：2025年10月1日～2025年10月27日

比較対象企業：「賃貸住宅仲介業」運営企業 主要 10 社（但し、ファサード〈店舗外観〉を統一したブランドに限る）

*海外法人は除外（但し、独立した日本法人については対象とする）

※２▼賃貸住宅仲介業店舗数No.1

※調査概要および調査方法 ：「賃貸住宅仲介業」を対象にしたデスクリサーチおよびヒアリング調査

調査期間 ：2024 年 5 月 14 日～5 月 28 日

調査実施 ：株式会社エクスクリエ

比較対象企業 ：「賃貸住宅仲介業」運営企業 主要 10 社

*海外法人は除外（但し、独立した日本法人については対象とする）

【APAMAN株式会社】

APAMAN株式会社 （東京都中央区・代表取締役社長 山崎戒）は、EL CAMINO REAL株式会社（東京都千代田区・代表取締役 大村浩次 ）の連結子会社で、日本最大級の加盟契約店舗数を誇る「アパマンショップ」ブランドの賃貸斡旋フランチャイズ（FC）事業を行う企業です。

URL： https://apamanshop-hd.co.jp/corporate-group/

【本件に関する取材ご依頼等プレスお問い合わせ先】

APAMAN株式会社 広報担当

東京都千代田区丸の内1-8-1 丸の内トラストタワーN館 19階

Tel ： 0570-058-889 Mail ： pr@apamanshop.co.jp

＊＊ APAMANグループのニュースリリースはこちら： https://www.apamanshop-hd.co.jp/ir/pr/