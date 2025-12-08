ココロゴトカフェが「Cocorogoto Online Shop」を開設

株式会社アイディアヒューマンサポートサービス

株式会社アイディアヒューマンサポートサービス（本社：東京都渋谷区、代表取締役：浮世 満理子、以下「アイディアヒューマンサポートサービス」）が運営するココロゴトカフェが、支援と購買を結びつける共感型ECサイトを開設しましたのでお知らせいたします。

ウクライナ避難民のハンドメイド作品

■背景・目的

ウクライナへの軍事侵攻から3年半が経過しましたが、本国に戻ることが難しく、今だ多くの避難民が日本で暮らしています。文化や言語の違う異国でアイデンティティを保つことは心理的・社会的に非常に大切なことです。ウクライナには、刺繍・ビーズワーク・民芸品など、伝統的なクラフト文化が根付いており、祖国を離れていても手仕事は文化をつなぎ、自分のアイデンティティを保つことや、自分の存在を社会とつなぐ手段でもあります。

また、言語・資格・キャリアの壁が厚く、就労が難しい方も、ハンドメイドは「すぐ始められる仕事」として現実的な選択肢の一つにもなります。制作ペースも自分で調整できるため、子育てとの両立やメンタル面の負担にも対応しやすいのも特徴です。

ココロゴトカフェは、リニューアルオープンからウクライナ避難民の就労支援や、ウクライナ支援としてウクライナ料理の提供もしており、連日日本の方だけでなく海外の方も支援に関心のある方がお越しになります。

そこで、ウクライナ支援をオンラインの場にも広げ、支援に関心がある方とウクライナの方をつなげたり、就労支援となる新しい支援の形成を目的として開設いたしました。

■「Cocorogoto Online Shop」について

ウクライナ避難民のハンドメイド作品に加え、カフェの人気メニュー、またココロゴトカフェのコンセプトであるココロトークのセラピーグッズなども販売いたします。また、売上の一部はウクライナ避難民への支援金といたします。

販売開始：2025年12月8日（月）

取扱商品：ウクライナ避難民ハンドメイド、ココロゴトカフェメニュー、セラピーグッズなど

URL：https://www.cocorogoto.shop/category/all-products?page=2

■「ココロゴトカフェ」とは？

ココロゴトカフェ

カフェでお茶を飲むように、誰もが気軽にカウンセリングやセラピーを受けることができる場所として、一般社団法人全国心理業連合会（全心連）が企画。2014年2月、株式会社アイディアヒューマンサポートサービス運営のもと、心理カウンセラーのいるカフェ「ココロゴトcafe」をオープン。心理カウンセラーが4色のフードメニューと、心とカラダを元気にするココロトーク＆カウンセリングを考案し、ビジネスマンからの「アイスコーヒーと60分のカウンセリングをお願いします」というオーダーをたくさんいただきました。

2024年5月からは、フルーツティーとアートセラピーのお店「ココロゴトカフェ」として、新たに青山にリニューアルオープン、ウクライナ避難民の方の就業の場にもなっています。お花とこだわりの食器、身体とココロにやさしいフルーツティーや低糖質を中心としたメニューなど、訪れた方が心安らげる居場所としてご利用いただいています。アートセラピーを応用したココロトークは、心理療法の1つである箱庭療法を応用したセラピー「ミニチュアでトーク」、絵画療法を応用した「クレヨンでトーク」が人気です。

場所：東京都渋谷区渋谷2-9-9 SANWA青山ビル1F

営業時間：10：00-22：00（年中無休）

URL：https://www.idear.co.jp/cocorogotocafe_aoyama_shibuya/

■アイディアヒューマンサポートサービスについて

アイディアヒューマンサポートサービス

アイディアヒューマンサポートサービスは、「カウンセリング、メンタルトレーニングで社会課題を解決する」ことを理念とし、心のケアの専門家として社会人のキャリアチェンジを支援しています。アメリカのドクター、セラピスト、心理カウンセラー、メンタルトレーナーたちと幅広いネットワークを持ち、海外の最新のプログラムを導入しています。

メンタルトレーニングの分野では、サッカー、ゴルフ、野球、体操競技、テニス、水泳、陸上、フィギュアスケート、卓球など、幅広いアスリートを担当。これらのプログラムが、組織においての離職防止やメンタルヘルス不調予防として応用され、2000年より多くの企業が採用しています。企業経営者やアーティストなどのメンタルサポートも行い、災害や事件・事故後の心のケアとして、阪神・淡路大震災や東日本大震災後の心のケア、ウクライナ避難民の方への心のケア等も行っております。

SNS相談においては、一般社団法人全国心理業連合会（全心連）と協力し、厚生労働省自殺防止対策事業や、教育相談、子どもと親のための虐待防止相談、女性相談、誹謗中傷に対する心のケア、災害の心のケア等で多くの SNSスーパーバイザー、SNSカウンセラーを輩出しています。

会社名：株式会社アイディアヒューマンサポートサービス

代表者：代表取締役 浮世 満理子

所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-9-9 SANWA青山ビル9F

URL：https://www.idear.co.jp/