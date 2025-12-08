年末カウントダウン、鹿児島 天文館にUFO襲来!? SPACE DISCO COUNTDOWN KAGOSHIMA 2025 → 2026 supported by Pococha 開催決定！

株式会社アフロ＆コー

泡にまみれて踊る体験型イベント「泡パ(R)」や、やきいもを食べながら街を巡る体験型路面電車「マグマやきいも電車」など、数々の話題のイベントを手がけるクリエイター「アフロマンス」率いる「Afro&Co.」は、UFO型DJブースを使ったカウントダウンイベント「SPACE DISCO COUNTDOWN KAGOSHIMA 2025 → 2026 supported by Pococha」を、大晦日の12/31 22:00から元旦の1/1 1:00まで、センテラス天文館の1F センテラススクエアにて開催いたします。

スペシャルゲストにm-floの☆Taku Takahashiを迎え、鏡開きなど新年を祝うコンテンツも予定しています。入場は無料。参加希望の方は、特設サイトから事前参加登録をお願いいたします。

特設サイト：https://spacedisco.jp(https://spacedisco.jp)

1,000名以上が来場した鹿児島の新しいカウントダウンイベント！

「未知との遭遇」をテーマにしたUFO型DJブース「SPACE DISCO」が今年も鹿児島に上陸し、カウントダウンイベントをセンテラス天文館で開催いたします。

カウントダウンDJは、m-floのメンバーであり、DJ/プロデューサーとして活躍する「☆Taku Takahashi (m-flo, block.fm)」が出演！その前後には、SPACE DISCOを手がけるクリエイター「アフロマンス」と、数々のDJコンテストで優勝経験を持つ実力派DJ「GO (KICK OFF)」のDJユニット「Afro&Go.」や、SHIBUYA SKYのParadice Loungeから日本武道館まで様々なロケーションで活躍するDJ「Satoshi Miya（JAZZY SPORT）」が登場。開催地の鹿児島からは「k;tea」「U-hey」が出演し、カウントダウンまで盛り上げます！さらに、鏡開きや振る舞い焼酎など新年を祝うコンテンツも実施予定！

今回の開催は、昨年に続きDeNAが運営するライブコミュニケーションアプリ「Pococha」の協賛により開催され、大晦日当日は、現地に行けないという方にもお楽しみいただけるように、会場の様子を「Pococha」でも配信予定。当日参加希望の方は、特設サイトより「Afro&Co.鹿児島」のLINE公式アカウントから事前参加登録のご協力をお願いいたします。

豪華ゲストと共にUFO型DJブースで年を越す、新感覚イベント「SPACE DISCO COUNTDOWN KAGOSHIMA 2025 → 2026」。大晦日は、天文館センテラス1Fに集合ください。

UFO型DJブースがセンテラス天文館に登場！最高の音楽とともに、皆で新年を迎えよう！ゲストに☆Taku Takahashi(m-flo, block.fm)が登場！振る舞い酒で新年を祝う一斉乾杯！

イベント概要

イベント名：SPACE DISCO COUNTDOWN KAGOSHIMA 2025 → 2026 supported by Pococha

開催日時：2025年12月31日(水) 22:00 - 2026年1月1日(木) 01:00

会場：センテラス天文館 1F センテラススクエア（鹿児島県鹿児島市千日町１－１）

出演者：

☆Taku Takahashi (m-flo, block.fm)

afromance

GO（KICK OFF）

Satoshi Miya（JAZZY SPORT）

k;tea

U-hey

コンテンツ：

・UFO型DJブースが来鹿

・年越しカウントダウンDJプレイ

・鏡開き&焼酎振る舞い

and more

参加費：入場無料

「Afro&Co.KAGOSHIMA」のLINE公式アカウントから事前参加登録をお願いします！ https://lin.ee/XjbsJr9(https://lin.ee/XjbsJr9)

特設サイト： https://spacedisco.jp

主催：Afro&Co.

協賛：Pococha

協力：KagoshimaniaX、WALK INN STUDIO!

注意事項：

・当日の混雑状況により、入場を制限させていただく場合がございます。

・来場者同士および来場者と第三者間の事故・トラブルなどに関しまして、主催者は一切責任を負いません。

・当日は事故、および混乱防止のため､スタッフの指示に従ってください。

・お手洗いはイベントスペースから徒歩３分のセンテラスパーキング１Fのお手洗いをご利用ください。近隣の店舗等のご迷惑にならないようにお願いいたします。

・ゴミはお持ち帰りいただくか、分別の上、所定のゴミステーションへお持ちください。

・会場内での記念撮影・録画・SNS投稿等は周囲の方へのご配慮をお願いいたします。

・イベント内で撮影された写真及び映像は、今後のプロモーションで使用される場合がございます。また、メディアの取材が入る場合がございます。予めご了承下さい。

・本ルールは主催者の判断により、予告無く内容が変更される場合がございます。変更があった場合は 公式サイト上で告知させていただきます。

クリエイターの紹介

アフロマンス

本名 中間理一郎。1985年3月7日、鹿児島生まれ、京都大学建築学科卒。独創的なエンターテイメント企画を生み出すクリエイター、クリエイティブディレクター、イベントプロデューサー、DJ。

「世の中に、もっとワクワクを」をスローガンに、クリエイティブカンパニー「Afro&Co.」を立ち上げ、泡にまみれる体験型イベント「泡パ」や、120万枚の花びらに埋もれるチ ルアウトバー「SAKURA CHILL BAR by 佐賀」、光り輝く路面電車でやきいもを楽しむ「マグマやきいも電車」など、 話題性豊かな企画を次々と打ち出し、場所や世代を問わず、幅広い層から支持を得ている。

https://afromance.jp

Pocochaの紹介

Pococha

Pocochaは、DeNAが運営するライブコミュニケーションアプリです。いつでも簡単にライブ配信を楽しむことができ、ライバー(配信者)、リスナー(視聴者)による双方向コミュニケーションで一緒にライブ配信を盛り上げます。熱く応援してくれるファンに出会い、ファンとのつながりを大切にした、アットホームなコミュニティ・プラットフォームとして、居心地のよい場を提供しています。

https://www.pococha.com/ja-jp