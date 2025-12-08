マウザー、ROHM Semiconductor RY7P250BMパワーMOSFETの取り扱いを開始

Mouser Electronics, Inc.

新製品投入（New Product Introduction: NPI）の業界リーダー(TM)として、イノベーションを推進するMouser Electronics(https://www.mouser.jp/)（マウザー・エレクトロニクス 本社：米国テキサス州マンスフィールド、以下マウザー）は、ローム株式会社(https://www.mouser.jp/manufacturer/rohm-semiconductor/)（本社：京都市右京区、以下ローム）の新製品RY7P250BM パワーMOSFET(https://www.mouser.jp/new/rohm-semiconductor/rohm-ry7p250bm-power-mosfet)の取り扱いを開始しました。本製品は、AI(https://resources.mouser.com/artificial-intelligence)サーバ、データセンタ(https://resources.mouser.com/data-center)、産業(https://resources.mouser.com/industrial)機器、エネルギー貯蔵(https://resources.mouser.com/energy)用途で使用される48V電源システムのホットスワップ回路に最適化されています。

生成AIや高性能GPUの電力効率や電流の要求が高まる中、ロームの最新MOSFETは広範な安全動作領域（SOA）を備えています。これにより、高電圧にも耐えつつ、突入電流や過負荷から回路をしっかり保護します。10msで16A、1msで50Aの電流供給が可能で、従来のMOSFETでは対応できなかった高負荷でも安定した動作を実現します。その結果、システム全体の信頼性と効率が大幅に向上します。



RY7P250BMは既存設計のドロップイン置き換えとしても使用でき、システムの電源を入れたまま安全にモジュール交換が可能です。主な仕様には、ドレイン-ソース間電圧（VDSS）100V、ドレイン電流（ID）±300A、電力損失（PD）340W があり、すべてコンパクトな8080サイズのパッケージに収められています。

さらに、本製品は業界トップクラスの低オン抵抗1.86mΩ（VGS=10V、ID=50A、Tj=25°C）を実現しており、同サイズの従来型広範囲SOA対応100V MOSFET（2.28mΩ）と比較して、約18％低く抑えられています。これにより、ホットスワップコントローラ（HSC）やAIサーバでの使用時に電力損失と発熱を最小化できます。

ロームRY7P250BM パワーMOSFETの詳細は、以下をご覧ください。

https://www.mouser.jp/new/rohm-semiconductor/rohm-ry7p250bm-power-mosfet



