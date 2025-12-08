クオンタムソリューションズ、Permian Labs とAI データセンター拡張に向けたオンチェーン型ファイナンス協業に関する MOU を締結

クオンタムソリューションズ株式会社

東京証券取引所の上場企業クオンタムソリューションズ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：Francis B. Zhou、東証コード：2338、以下「クオンタムソリューションズ」）は、米国のブロックチェーン・フィンテック企業であり、USD.AI プロトコルの開発者である Permian Labs Inc.（以下「Permian Labs」）と、オンチェーン型ファイナンスに関する覚書（MOU）を締結いたしました。本枠組みは、当社が日本およびアジア太平洋地域（APAC）における AI データセンター（AIDC）の整備・拡張を進めるために、USD.AI プロトコルを通じて最大 2 億米ドルのノンリコースファイナンスを活用可能とするものです。

協業の目的

AI のトレーニングおよび推論に対する世界的な需要が急速に拡大する中、GPU は重要な戦略的インフラ資産として位置付けられるようになっています。クオンタムソリューションズは、日本およびアジア太平洋地域（APAC）において、柔軟性と拡張性を備えた GPU 配備モデルを通じて AIDC の体制拡大を進めています。本件における Permian Labs とのファイナンス協業は、当社の資本効率を高め、GPU 資産のより迅速かつ柔軟な配備を可能とし、AIDC の長期的な拡張を支えることが期待されています。

本 MOU に基づき、当社が調達・稼働させる GPU はバッチごとに独立したファイナンス単位として扱われます。第三者による検査、保険付保、稼働確認、資産トークン化を経た後、USD.AI プロトコルを通じてイーサリアムネットワーク上で即時かつパーミッションレスに資金が供給されます。本構造は GPU 資産の価値および稼働実績を担保とするノンリコース型であり、クオンタムソリューションズのバランスシートに追加負担を生じさせない設計となっています。また、資金は GPU 調達・配備スケジュールに合わせて段階的に活用でき、サーバー設置と動作確認の完了後に引き出しが可能です。

本ファイナンスはイーサリアムネットワーク上でのオンチェーン実行を予定しており、透明性の高い資金供給プロセスを採用するものです。あわせて、米国で開発が進む先端的なブロックチェーン技術を取り入れながら、日本における実務レベルでの活用を進める取り組みともなります。

Permian Labs および USD.AI：GPU 資産を活用したファイナンス分野のリーディング企業

Permian Labs は 2021 年に設立され、AI 向け物理インフラのファイナンスを目的に設計された合成ドルプロトコル「USD.AI」を開発しています。同社は Coinbase、Framework、Dragonfly、DCG など複数の主要投資家から出資を受けています。

USD.AI は現在、第三者機関 CrossLend GmbH による独立したリザーブ検証を受けつつ、オンチェーンで 6 億 5,000 万米ドル超の資産を管理しています。物理的な GPU を監査可能で移転可能なデジタル資産として取り扱う仕組みにより、USD.AI は北米において複数の GPU バック型ファイナンス取引を実行してきました。同プロトコルは、実世界の計算インフラとブロックチェーンネイティブの資本市場をつなぐ役割を担っています。

経営者コメント

クオンタムソリューションズ代表取締役社長 Francis Bing Rong Zhou

「米国を拠点とし、ブロックチェーンおよびフィンテック分野で高い実績を持つ Permian Labs と今回の協業を進められることを大変嬉しく思います。本ファイナンス枠組みは、グローバルな AI インフラの価値連鎖における当社の戦略的な位置付けを強化するものであり、日本および APAC において GPU 配備をより迅速に進めることを可能にします。

本ファイナンスがオンチェーンで実行されることにより、当社は機関投資家によるブロックチェーン技術の採用をさらに推進していくとともに、海外で開発が進む革新的な技術を日本企業として先行して取り入れる取り組みを進めています。

両社は、MOU に基づく運用プロセス、資産構造およびファイナンス展開の詳細を最終化し、法的拘束力を持つ正式契約の締結に向けて協議を継続してまいります。」

Permian Labs CEO David Choi

「世界的にも早期の事例となる大規模な GPU バック型ファイナンス枠組みを、クオンタムソリューションズとともに完全オンチェーンで実現できることを大変誇りに思います。今回の協業は、機関投資家レベルの実世界資産が、ブロックチェーン基盤を通じて透明性をもってファイナンスできることを示すものです。その際、セキュリティ、監査可能性、運用上の厳格性を損なうことはありません。

私たちは、クオンタムソリューションズが日本および APAC で事業成長を継続することを支援できることを嬉しく思っています。両社で連携し、AI コンピュートがどのようにファイナンスされ、配備され、拡張されていくべきかについて、新たなグローバルスタンダードを築いていきます。」

■ クオンタムソリューションズ株式会社について

クオンタムソリューションズ（東証：2338）は、AIインフラ（AIDC）、Web3統合、デジタル資産財務（ETH戦略）に注力する日本のテクノロジー企業です。同社は、伝統的な資本市場と分散型デジタル経済をつなぐ「アセット・バックド・テクノロジー」エコシステムの構築を目指しています。

■ Permian Labs Inc. について

Permian Labs は USD.AI プロトコルの開発企業であり、USD.AI Foundation に対して、技術的なメンテナンス、プロトコルのアップグレード、ならびにオペレーション面での実務支援を提供しています。

■ USD.AI Foundation について

USD.AI Foundation は、ケイマン諸島に設立された財団法人であり、USD.AI プロトコルの育成、開発、ガバナンスを専門的に担っています。USD.AI は、機関投資家の資金と実世界の AI 計算インフラを結びつけるための基盤を提供しています。

同プロトコルは、GPU を担保資産として扱えるようにするための法的、金融的および技術的仕組みを備えており、これにより GPU をブロックチェーンベースのクレジット市場で利用可能な資産としてアクセスできるようにします。また、従来型のアセットファイナンスと DeFi 技術を接続することで、AI 事業者が効率的に事業規模を拡張できる環境を整えるとともに、投資家に対しては実世界インフラを裏付けとした新たな利回り機会を提供するものです。





