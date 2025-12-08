受験生応援！すぐ旨カップみそ汁人気No.1「あげなす」が合格祈願パッケージで2025年11月中旬より期間限定発売！～臨海セミナーの受験生へ4,000個のサンプリングを～

ハナマルキ株式会社

味噌・醸造製品メーカーのハナマルキ株式会社（本社：長野県伊那市、代表取締役社長：花岡周一郎、以下当社）は、当社の即席みそ汁ブランド「すぐ旨カップみそ汁」シリーズより、人気No.1フレーバー「あげなす」を、受験生応援の期間限定デザイン「すぐ旨カップ 合格祈願みそ汁」として、2025年11 月下旬より出荷開始しました。また、総合進学塾の臨海セミナー グループ（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長： 佐藤博紀、生徒数 73,074名 ※2025年9月現在にて、今回は大学受験科の高３生を対象に本商品のサンプリングを実施いたしました。

■2025 年秋冬の期間限定デザイン「すぐ旨カップ 合格祈願みそ汁」 について

「すぐ旨カップみそ汁」は、“お湯を注ぐだけですぐに旨いみそ汁が完成する”という利便性から、限ら

れた時間で効率よく食事を取りたい受験生にとって、夜食や学習の合間に最適な即席みそ汁です。

- 「あげなす」と「夢を“成す”」をかけて、受験生や夢を追いかける人を応援します。- 本企画限定のオリジナルキャラクター「まめじい」がパッケージに花を咲かせ、グラフィックはすべて色鉛筆の手描き！当社の想いを込めた温かみのあるデザインに仕上げました。- パッケージ欄にメッセージ欄を設け、ご家族やご友人の励ましの言葉を添えられる仕様にしました。

■人気学習塾「臨海セミナー」でのサンプリングを実施

本商品の発売を記念して、学習塾・進学塾を展開する臨海セミナーグループにて、受験生応援企画としてサンプリングを 実施しました。商品を手に取った受験生からは「寒いのでみそ汁がありがたい！」「 模試の疲れが癒されて、身も心も温まる」など、喜びのお声を多数いただいています。

配布開始日：2025 年 11 月 20 日（木）

配布数：4,000 個（なくなり次第終了）

配布 対象 神奈川・東京・千葉・埼玉の大学受験科

・サンプリング当日の様子

ハナマルキ株式会社 コメント

お忙しい受験生の皆さま、そして日々支えていらっしゃるご家族の皆さまへ。

当社では、「すぐに旨い」みそ汁を温かい気持ちと共にお届けしたいという想いから、今回の合格祈願パッケージを企画いたしました。心も体もほっと温まる一杯が、受験シーズンを支える一助となれば幸いです。

臨海セミナー コメント

・大学受験科講師より

おみそ汁などの温かい食事をとって、体を温めて合格に向けて頑張ってもらいたいです。受け取った生

徒が予想以上に嬉しそうな反応だったのが印象的でした。講師一同、高3生が志望校合格をなせるよう

に、精一杯指導してまいります！

・広報室より

日頃の授業など以外でも応援の気持ちが伝えられればと、今回実施させていただきました。勉強の合間

にほっと一息つくことで、メリハリをもって頑張ってもらえればと考えております。受験生が全員合格

できるよう、心より応援しております！

■「すぐ旨カップ 合格祈願みそ汁」が当たるキャンペーンも同時展開

・キャンペーン名：

あげなすで「夢を成す！」大切な人の夢を応援キャンペーン

・キャンペーン期間：

2025年12月8日（月）～12月14日（日）

・プレゼント内容：

「すぐ旨カップ 合格祈願みそ汁」1箱（6個入り）

・応募方法

１. ハナマルキ公式 X(@Hanamaruki_PR)をフォロー

２. キャンペーン投稿に「いいね」を押す

コメント欄に応援メッセージを書くと当選率UP

■商品概要

商品名：すぐ旨カップみそ汁 あげなす（合格祈願パッケージ）

発売日：期間限定／2025 年11月末より順次出荷開始

販売価格：オープン価格

賞味期限：12カ月

■「すぐ旨カップみそ汁」について

2016 年に発売を開始した当社の「すぐ旨カップみそ汁」シリーズは、「毎日の食事のみそ汁を、もっと手軽に、もっと美味しく。」をコンセプトに開発。「お湯を注ぐだけ」「手が汚れない」「ゴミが出ない」という特長に加え、しっかりと効いた出汁や具材のボリューム感でご好評いただいております。

本シリーズは、粉末みそやFD具材を直充填しており、カップの中にみそや具の中袋がありません。また、上ぶたには紙素材を採用し、一般的な即席みそ汁カップ※と比較して約40％のプラスチック削減を実現したエコな商品です。※一般的な即席カップみそ汁＝当社の即席カップみそ汁商品「はなまる屋」と比較

・「すぐ旨カップ みそ汁」ブランドサイト

https://www.hanamaruki.co.jp/suguuma/