【イチロー公認】イチロープレミアムフィギュアを MLB SHOP にて 12/12（金）より予約開始！

世界最大級のデジタルスポーツプラットフォームを運営するFanatics Inc.の日本法人、ファナティクス・ジャパン合同会社（東京都港区、マネジングディレクター：川名正憲、以下「ファナティクス・ジャパン」）は、2025年12月12日（金）より、イチロー氏の2025年アメリカ野球殿堂入りを記念し「2025 アメリカ野球殿堂入り記念 イチロープレミアムフィギュア」のお申し込み予約受付を、MLB公式オンラインショップ（https://www.mlbshop.jp/ja/）（以下「MLB SHOP」）にて開始いたします。

『イチロー51』。その名は、MLBの歴史においても特別な響きを持ちます。2001年、デビュー戦での衝撃から始まり、10年連続200本安打、シーズン最多安打262本、ゴールドグラブ賞10回。走攻守すべてにおいて"完璧"を追い求めた男が、ついにアメリカ野球殿堂入りを果たしました。

その偉業を称え、そして永遠に記憶するために、「2025 アメリカ野球殿堂入り記念 イチロープレミアムフィギュア」を発売いたします。細部まで精密に再現されたその姿は、ファンの心に刻まれた“あの一瞬”を呼び起こします。

各メーカーの全面協力により、バット、バッティンググローブ、エルボーガード、スパイク、リストバンドなど、すべてのアイテムを実物と同一の仕様・デザインで再現。MLB通算安打数と同じ3,089体限定で、すべてシリアルナンバー入りとなっております。細部まで緻密に再現された立ち姿、筋肉の張り、背中のライン、集中した眼差し、そのすべてを極限まで追求。ファンの記憶に刻まれた“イチローの美しい構え”、この完成度とこだわりは、まさに世界に一つの「真のイチロー・フィギュア」です。

■販売サイト

MLB SHOP（https://www.mlbshop.jp/）

※お届け日は商品ページ上でご確認ください。

※お客様都合によるキャンセル、返品、交換は受け付けておりません。

※注文が殺到した場合や、天候・災害などで交通網に影響がある場合、お届けが遅延する場合がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

■商品情報

FACE

・どの角度からもリアルなフェイス

・視線、頬のライン、口元の緊張感

・正面はもちろん、横顔、斜め、どの角度から見ても“イチロー”がそこにいる

・本物の存在感



BODY

・躍動する筋肉、脈打つ血管

・イチローの魂を宿す、究極ボディ

・隆起する筋肉、そして皮膚下に走る血管の表現まで精密に追及

GEAR

各メーカーの全面協力により、バット、バッティンググローブ、エルボーガード、

スパイク、リストバンド。すべてのアイテムを実物と同一仕様・デザインで再現。

仕様

サイズ（約）｜幅27.5×奥行16.5×高さ38.7cm（台座・バット含む）

重さ（約）｜2,400g（台座含む）

素材｜【フィギュア】ポリ塩化ビニル、ABS樹脂、スチール

【台座】ポリストーン、ポリエステル、スチール

【プレート】スチール

対象年齢｜15歳以上

■お申し込みについて

商品ページ｜https://www.mlbshop.jp/ja/p-203669865

商品名｜2025 アメリカ野球殿堂入り記念 イチロープレミアムフィギュア

商品価格｜44,000円（税込）

商品内容｜フィギュア本体、専用台座

数量｜3,089体限定

申込受付期間｜2025年12月12日（金）12:00 ～ 2026年2月24日（火）23:59

※予定数量に達し次第、予告なく受注終了となる場合がございます。

※お申込み方法、送料その他手数料や商品の配送方法につきましては商品ページをご確認ください。

ファナティクスについて

【ファナティクス・ジャパン合同会社（英文表記：Fanatics Japan G.K.）】

本社：〒106-0041 東京都港区麻布台一丁目3番1号 麻布台ヒルズ森JPタワー45階

代表（マネジングディレクター）：川名 正憲

事業内容：ファナティクスのアジア全体での事業展開を進める拠点として2018年に設立され、ファナティクス・ジャパンでは現在はプロ野球5球団、Jリーグ6クラブ、Bリーグ3クラブのパートナーとして、選手着用ユニフォームやファン向けのアパレル、各種グッズを傘下の「Majestic」並びに「Fanatics」ブランド等で展開。ファンの満足度を最大化することを第一に考えた独自のビジネスモデル「V-commerce（＝ファングッズの企画、製造、販売までを垂直統合的に行うモデル）」を強みとしています。

会社ホームページ：https://fanaticsinc.com/japan

採用サイト ：https://hrmos.co/pages/fanatics-japan/jobs

公式note ：https://note.com/fanatics_japan

Major League Baseball trademarks and copyrights are used with permission of Major League Baseball. Visit MLB.com.

National Baseball Hall of Fame trademarks and copyrights are used with permission of the National Baseball Hall of Fame and Museum, Inc. Visit: BaseballHall.org