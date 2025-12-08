コラボスタイル、ワークフローシステム「コラボフロー」と業務のDX・デジタル支援クラウドサービス「FUJIFILM IWpro」を連携する新オプションを提供開始

株式会社コラボスタイル

「ワークスタイルの未来を切り拓く」を理念に掲げる株式会社コラボスタイル（所在地：愛知県名古屋市、代表取締役社長 兼 CEO：松本 洋介、以下 コラボスタイル）は、富士フイルムビジネスイノベーション株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長・CEO：浜 直樹）が提供する業務のDX・デジタル化を支援するクラウドサービス「FUJIFILM IWpro」の連携オプション「コラボフロー for FUJIFILM IWpro」を2025年12月8日から提供します。

新しい連携オプション「コラボフロー for FUJIFILM IWpro」とは

コラボフローのワークフロー（申請・承認プロセス）と連動し、申請書に添付されたファイルや申請内容から作成した帳票（PDF）を、指定したFUJIFILM IWproフォルダに自動で保存・整理をするためのオプション製品です。

FUJIFILM IWproに手動でファイルを保存する手間や、属性情報を手入力する手間を省き、業務効率化や入力間違いなどのヒューマンエラーを防ぐことができます。

コラボフロー for FUJIFILM IWproでは、以下のことができます。

- コラボフローの申請書内の添付ファイルパーツに添付されたファイルを、FUJIFILM IWproのドキュメント内のフォルダに自動でアップロードする。- コラボフローの申請データから出力した帳票ファイルを、FUJIFILM IWproのドキュメント内のフォルダに自動でアップロードする。- コラボフローからFUJIFILM IWproのドキュメントにアップロードする際に、コラボフローの申請データをアップロードするドキュメントの属性情報として連携する。

詳細：https://www.collabo-style.co.jp/function/cooperation/fujifilm_iwpro/

※以前より提供している「コラボフロー for FUJIFILM IWpro拡張プラグイン」は、FUJIFILM IWproのワークスペースにあるファイルを、コラボフローの申請書に添付して申請できる、FUJIFILM IWproの拡張プラグインです。ご利用に追加料金は必要ありませんが、利用申請が必要となります。詳細は、コラボスタイル営業担当までお問い合わせください。

ご利用に関する契約・価格について

＜ご利用に必要な条件＞

本連携オプションのご利用には、次の3つの利用契約が必要です。

- コラボフロー クラウド版のご契約- コラボフロー for FUJIFILM IWpro オプションのご契約- FUJIFILM IWproの有償プランのご契約（ 「文書管理」機能が利用できるIWproプランはStandardライセンスのみとなります。）

＜利用価格＞

ユーザーライセンス価格

月額：150円 / 1ユーザー（税別）

年額：1,770円 / 1ユーザー（税別）

※ご契約に関する詳細は、以下のURLのフォームからお問い合わせください。

https://lp.collabo-style.co.jp/inquiry.html

各社のコメント

富士フイルムビジネスイノベーション株式会社 ビジネスソリューション事業本部マーケティング部 部長 瀧澤 基氏

この度、コラボスタイル社のコラボフローとFUJIFILM IWproを連携させる新オプション「コラボフロー for FUJIFILM IWpro」が提供開始されることを心より歓迎いたします。当社は、FUJIFILM IWproによって、お客様の業務プロセスやシステムなどの「すべての仕事」を１つにつなぎ、ワンストップでDXやデジタル化を支援することを目指しています。

本連携により、FUJIFILM IWproによって情報の一元管理とその活用が促進されることで、「情報によって人と人が繋がる働き方」への変革を支援し、お客様の成功体験に一層貢献できることを期待しています。今後も株式会社コラボスタイルとのパートナーシップを強化し、お客様の業務の生産性向上と効率化を支援するさまざまなソリューションを提供してまいります。

株式会社コラボスタイル 取締役 CIO 波多野 謙介

FUJIFILM IWproと弊社コラボフローの新たな連携オプションをリリースできることを、心より嬉しく思います。この連携により、コラボフローの申請書や添付ファイルをFUJIFILM IWproに自動登録することが可能となり、FUJIFILM IWproとコラボフローの利用シーンに新たな価値が生まれるものと期待しています。今後もコラボスタイルは富士フイルムビジネスイノベーション株式会社様との協業を進め、ITを活用した業務改善の推進に貢献してまいります。

FUJIFILM IWproについて

FUJIFILM IWpro は、文書の自動取り込み・仕分けから、データ共有、管理、出力、そしてセキュリティーや操作のしやすさまで、デジタル化した業務に求められる機能を集約したクラウドサービスです。クラウド上の統合環境で協働・コラボレーションを実現し、お客様の業務変革を支援します。

https://www.fujifilm.com/fb/product/software/fbiwpro

コラボフローについて

Webが使える方なら誰でも簡単に作れて修正できる、直感的な操作性を持つワークフローシステムです。

コラボフローを使えば、パソコンに専用のソフトをインストールする必要なく、Webブラウザーを使って稟議書などの社内申請業務を効率化できます。

タブレットやスマホでも利用でき、自宅や出先でも申請・承認を行えます。申請書一つから、また少人数から数千名規模での導入も可能です。

導入企業数2,000社以上で、継続利用率99.65%（※1）を誇ります。

※1：2021年7月～2022年6月までの当社実績より算出。

https://www.collabo-style.co.jp/

■富士フイルムビジネスイノベーション株式会社 会社概要

所在地：東京都港区赤坂九丁目7番3号

代表者：代表取締役社長・CEO 浜 直樹

設立：1962年2月

URL：https://www.fujifilm.com/fb/

■株式会社コラボスタイル 会社概要

社名：株式会社コラボスタイル

所在地：愛知県名古屋市中村区名駅1-1-1 JPタワー名古屋36階

代表者：代表取締役社長 兼 CEO 松本 洋介

設立：2013年7月

企業理念：ワークスタイルの未来を切り拓く

事業内容：一人ひとりが快適で働きがいを持って仕事ができるオフィス環境づくりを行うワークスタイル事業と、デジタルの力で業務の効率化、働きやすさを向上させるクラウドワークフローシステム「コラボフロー」を軸としたデジタルワークプレイス事業を展開しています。また、リアルとデジタルの2つの働く場に向けた事業展開に留まらず、自社が率先して新しいワークスタイルに挑戦し、発信を行うことでワークスタイルの未来を切り拓いていきます。

URL：https://corp.collabo-style.co.jp/