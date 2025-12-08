ポッドキャスト「どうぶつとのちょっとイイ話 ～アナザー・ニッパー・ストーリー～」ゲストにお笑い芸人・男性ブランコの平井まさあきさんが登場！

ビクターエンタテインメント株式会社

ビクターエンタテインメント株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：小野朗）と、ラジオ局J-WAVE(81.3FM)によるポッドキャスト「どうぶつとのちょっとイイ話 ～アナザー・ニッパー・ストーリー～」#64のエピソードに、お笑い芸人・男性ブランコの平井まさあきさんがゲストとして登場しました。

「どうぶつとのちょっとイイ話 ～アナザー・ニッパー・ストーリー～」#64 エピソード：

https://arrtsidecast.podcast.sonicbowl.cloud/podcast/3d4d1326-bcb1-4b1d-bff7-0f6420e51414/episode/0c371da4-a44c-463c-847b-71f9e16d5d5e/

番組サイト：https://arrtsidecast.podcast.sonicbowl.cloud/podcast/3d4d1326-bcb1-4b1d-bff7-0f6420e51414/

本番組は、どうぶつが大好きなリスナーのみなさんと一緒につくるポッドキャスト番組です。どうぶつとの素敵なエピソードをご紹介しながら、どうぶつの話を様々に展開していきます。

本日配信となりました#64のエピソードでは、無類の“生き物好き”として知られる男性ブランコ・平井まさあきさんが登場！全国の水族館をめぐり続ける平井さんが語る、水槽を見るだけで1日いける独自の楽しみ方(!?)から、人生でどうしても会いたい「シロナガスクジラ」への愛、そして平井さんが“尊敬する水族館”として挙げたアクアマリンふくしまのちょっとイイ話など、どれも聞けば聞くほど「水族館行きたい…！」となる内容です！

そして#65のエピソードでは陸上の動物についてのトークをお届けします！（※12月15日配信予定）どうぞお楽しみに。

また、番組では「どうぶつとのちょっとイイ話」を募集しています。ビクターの象徴として誰もが知っている蓄音機に耳を傾ける犬「ニッパー」の画は、亡くなった主人の声に耳を傾けているというストーリーがあります。そんなどうぶつと人との心温まるストーリーを胸に抱いている人は数多くいるはずです。

そんなちょっとイイ話に出会いたい…ご自身の体験に基づく話でも、創作でも構いません。みなさんが心に秘めているニッパーのような物語、「どうぶつとのちょっとイイ話」を聞かせてください。

ご応募は番組のウェブサイトで募集しています。また番組公式インスタグラムではどうぶつの動画や画像も募集いたします。DMでお送りいただくか、「#どうぶつ813」をつけてご投稿ください。

（DMでお送りいただいた動画・画像は、番組公式インスタグラムでご紹介させていただくこともございます）

番組でご紹介された方にはニッパーグッズをプレゼントいたします。

「どうぶつとのちょっとイイ話」募集ページ:

番組は毎週月曜日に新しいエピソードがアップされ、Apple Podcasts、Spotify、Amazon Musicなどの主要リスニングサービスからご試聴頂けます。

今後のエピソードにもご期待ください。

【番組概要】

番組名：どうぶつとのちょっとイイ話 ～アナザー・ニッパー・ストーリー～

放送日時：毎週月曜日配信

ナビゲーター：Celeina Ann

配信URL:

番組Instagram:

「どうぶつとのちょっとイイ話」募集ページ:

ハッシュタグ： #どうぶつ813

