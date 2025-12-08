『2025 Miss Amazake』募集開始！日本の伝統“甘酒”の魅力を国内外へ発信する「未来の日本を担うアンバサダー」を発掘します - 二階堂ふみらを輩出した美少女図鑑との共同プロジェクト

一般社団法人Miss SAKE

一般社団法人Miss SAKE（代表理事 大西美香：東京都港区）は、日本の伝統文化と醸造文化（甘酒）をテーマにした新プロジェクト『Miss Amazake（ミスアマザケ）』のオーディション受付を開始しました。本企画は、次世代スターを数多く輩出してきた株式会社美少女図鑑（代表取締役：中村孔亮、東京都渋谷区）との共同プロデュースにより誕生した、“伝統文化×次世代”を掲げる新しい文化発信型オーディションです。

日本文化の魅力を国内外へ伝える未来のアンバサダー育成を目的としており、最終選考会は2026年5月16日（土）、東京・神田明神ホールにて開催。12名のファイナリストの中から、グランプリほか各賞を決定します。

Miss Amazake とは

Miss Amazake 創設の背景

Miss Amazake(https://missamazake.org/)は、日本の伝統飲料である「甘酒」を入口に、文化の背景や地域に息づく魅力を学び、国内外へ発信する次世代アンバサダーを選出するプログラムです。

近年、若い世代が日本文化や発酵文化に触れる機会は減少しています。一方で、SNS・国際交流の広がりにより、日本文化に関心をもつ海外の若者は増加中です。いま必要とされているのは、“自分の言葉で文化を語り、世界へ届けられる存在”です。「Miss Amazake」では、甘酒という日本の伝統飲料を手がかりに、文化的背景や地域に息 づく魅力を学び、発信する力を評価します。

Miss SAKEとは

Miss SAKE(https://www.misssake.org/)は2013年の創設以来、13年間にわたり日本酒・日本文化のアンバサダーを育成してきた文化事業です。国税庁・農林水産省・経済産業省、文化庁、観光庁などの後援を受けながら、年間400件以上の国内外イベントで日本文化を発信。“日本文化の国際アンバサダー”として確固たる地位を築いてきました。

Miss Amazakeは、このMiss SAKEの知見とネットワークを基盤に誕生した新プロジェクトで、ノンアルコールの「甘酒」をテーマに、未成年を含む若い世代が文化発信に挑戦できる新たな舞台を開きます。

さらに今回は株式会社美少女図鑑(https://corp.bishoujo-zukan.jp/)との共同プロデュースにより、「文化 × 若者 × メディア」を融合した発信体制を構築。伝統と次世代をつなぐ文化事業として、より多様な才能が挑戦できる企画へと進化しました。

オーディション概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/56502/table/119_1_99a339997a37d1b5bf2351e7883e06d1.jpg?v=202512081257 ]配信審査・ムービー審査の詳細

Miss Amazakeの二次審査は、挑戦スタイルに合わせて「配信・ムービー・対面」の3形式を選べる仕組みです。それぞれ異なる表現力や魅力を評価し、合計12名をファイナリストとして選出します。

■配信審査（5名）

ライブ配信でのコミュニケーション力、伝え方、自分らしさが評価の中心となり、画面越しでも魅力を伝えられる発信力を重視します。

■ムービー審査（2名）

事前収録動画をもとに、見せ方の工夫・構成力・文化への理解や想いを総合的に評価。話すのが得意な方や自分のペースで撮影したい方に適した形式です。

■対面審査（5名）

会場で直接表現してもらい、立ち居振る舞いやコミュニケーション力、文化理解を多面的に審査します。

最終審査 審査員からのコメント岩田 佳典 様

一般社団法人日本モデルエージェンシー協会 理事長

この度、Miss Amazakeがスタートされることになり、誠に喜ばしく思います。

皆さんが目指すMiss Amazakeは甘酒をより多くの海外の方々へ知らしめる日本文化のアンバサダーであり、重要かつとてもやりがいのある活動です。

古の昔より我が国に受け継がれてきた酒文化、その中でも老若男女問わず楽しめる甘酒は日本が世界に誇れる食文化です！この素晴らしい日本文化を皆さんの力で世界へ発信してください！

金子 実由喜 様

キャリエールネイルスクール 学院長

NPO法人 日本ネイリスト協会 副理事長

甘酒をいただくと身も心も安らぎます。その美味しさは奥深く麹の力を活かした「日本の発酵文化の代表」です。内側から溢れる健やかさ美しさの源と考えます。

MissAMAZAKEに挑戦される皆様には豊かな文化を未来へ繋ぐ存在として、甘酒の新たな価値を見出し貴女の豊かな感性を輝かせていただけますことを心より願っています。甘酒の魅力を次世代の皆様とご一緒にPRできますことを大変嬉しく思います。

永井 松美 様

永井酒造株式会社 取締役副社長

甘酒は、米と麹、そして酒粕が育む日本の発酵文化の象徴であり、古来から“飲む点滴”と親しまれ、季節の節目には無病息災を願う一杯として人々の暮らしに寄り添ってきました。

Miss Amazake に挑戦する皆さまには、この豊かな文化を未来へつなぐ存在として、自分らしい魅力と感性をしなやかに輝かせていただけることを願っています。

館農 知里 様

2025 Miss SAKE JAPAN

麹の力を活かした発酵文化の代表であり、豊富な栄養素を備える「甘酒」。それは単なる飲み物ではなく、四季折々の自然、長年受け継がれた知恵、そして職人の確かな手仕事が息づく、まさに「日本文化の結晶」です。

Miss Amazake に挑戦される皆さまには、この一杯に込められた「物語」を大切にしながら、私達とともに国内外へ日本の新たな価値を届ける次世代のアンバサダーとしてご活躍いただけることを心より期待しております。

受賞者特典

国内外で文化を発信する機会を提供

Miss Amazakeに選ばれた受賞者には、甘酒をはじめとした日本文化・発酵文化の魅力を、国内外へ向けて発信する多彩なフィールドが用意されています。

「ミクチャ審査」における受賞者特典- 配信1位- - ファイナリスト権獲得- - 老舗酒蔵での甘酒プロデュース- 配信2位 および 配信特別賞(3~7位の中より3名)- - ファイナリスト権獲得「最終審査」における受賞者特典- グランプリ特典（1名）および 準グランプリ特典（2名）- - 老舗酒蔵での甘酒プロデュース権- - 一般社団法人Miss SAKE主催 ウェスティン都ホテル京都で開催される2026 Miss SAKE最終選考会（6月13日・土）イベントにてお披露目- - Miss SAKEグループのネットワークを活かした国際活動機会- - - メディア露出/イベント出演スマートニュースへの掲載など- 審査員特別賞特典（1名）- - 老舗酒蔵での甘酒プロデュース

受賞後も長期的に文化人材として成長できるよう設計されており、キャリア形成に直結する実践的な特典が揃っています。

イメージモデル紹介

イメージモデル 杉山日向花さんイメージモデル杉山日向花氏。Z世代へ文化の魅力を発信

Miss Amazakeのイメージモデルには、モデルとして活躍する 杉山日向花（すぎやま・ひなか）氏 を起用しています。

透明感のある佇まいと芯の通った存在感を併せ持つ杉山氏は、同世代の女性から支持を集める“次世代のロールモデル”の一人です。

エントリー方法

Miss Amazakeへのエントリーは、LINE公式アカウントよりお申し込みいただけます。

未経験でも構いません。あなたの「好き」という熱意と発信力で、

甘酒の新しい物語を紡いでくれる方をお待ちしています。ぜひご応募ください。

エントリーする :https://lin.ee/Ykzzj5L

【代表コメント】一般社団法人Miss SAKE 代表理事・大西 美香

「Miss Amazake」は、日本文化や発酵文化を未来へつなぐために、若い世代の力が欠かせないという想いから立ち上げた新しいプロジェクトです。文化は“守るもの”であると同時に、時代に合わせて“更新されるべきもの”でもあります。

甘酒を入口に、地域ごとの風土や伝統を学び、自分の言葉で発信していく。そのプロセスを通じて、参加される皆さまの中にある可能性が自然と花開き、未来の文化の担い手として大きく成長していただけることを願っています。

また、株式会社美少女図鑑との共同プロデュースにより、文化をより身近に感じてもらえる発信力の強い企画となりました。

これまでのMiss SAKEが築いてきたネットワークや教育ノウハウを活かしながら、次世代アンバサダーの育成に新しい風を生み出してまいります。

未来を共に創っていける方々との出会いを心から楽しみにしております。

【会社概要】

■ 一般社団法人 Miss SAKE

所在地：東京都港区芝大門2-10-7 桜門会ビル 4階

代表者：代表理事 大西 美香

事業内容：日本文化・日本酒文化の啓発事業、国際文化交流事業、アンバサダー育成事業

URL：https://www.misssake.org/

■株式会社美少女図鑑

社名 : 株式会社美少女図鑑

所在地 : 東京都渋谷区代々木2丁目2-1 小田急サザンタワー8階

代表者 : 代表取締役 中村孔亮

設立 : 2007年

事業内容 : 『美少女図鑑』ライセンス提供事業

企業サイト : https://corp.bishoujo-zukan.jp/

※株式会社美少女図鑑は、株式会社DONUTS(東京都渋谷区、代表取締役:西村啓成)の子会社です。