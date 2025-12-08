遠赤外線の力で血行を促進！「まるで温泉シリーズ」ビジネスシーンでも使えるアイテムが新登場！

株式会社AOKI

株式会社AOKI（代表取締役社長：青木彰宏）は、プリントされた鉱石が放つ遠赤外線の力で血行を促進する効果が期待できる、株式会社ナイガイ（代表取締役社長：今泉賢治）との共同開発「まるで温泉」シリーズから新たに、ビジネスシーンでも着用可能なレディース向けのクルーソックスとレッグウォーマーの販売を開始いたしました。

テラヘルツ鉱石プリントが着用部の血行を促進させ、温かみのある素材で温感を維持する本商品は、全国のAOKI店舗およびAOKI公式オンラインショップにて販売しております。

AOKI公式オンラインショップ（商品ページ）：https://www.aoki-style.com/shop/itemList/?keyword=まるで温泉(https://www.aoki-style.com/shop/itemList/?keyword=%E3%81%BE%E3%82%8B%E3%81%A7%E6%B8%A9%E6%B3%89)

■遠赤外線の力で血行促進が期待される「テラヘルツ鉱石」プリントで、

まるで温泉につかっているような温かさ

2023年に販売を開始した「まるで温泉」シリーズは、プリントされた「テラヘルツ鉱石」が放つ遠赤外線により血行を促進する効果が期待できます。着用部の血行が促進され、さらに温かみのある素材で温感を維持できるため、まるで温泉や足湯につかっているような温かさが持続します。

従来はご自宅での着用を中心としたアイテムを展開しておりましたが、この度お出かけや、ビジネスシーンでもお使いいただけるよう、薄手でありながらも温かいクルーソックスとレッグウォーマーの展開を開始いたしました。

クルーソックスは、使いやすい黒・オフホワイトの2色展開。着席した際に脚が見えすぎず短すぎない丈感が特長です。

レッグウォーマーは、厚すぎない生地感のため、スカートスタイルでもパンツスタイルでもストレスなくご着用いただくことができます。

■「まるで温泉」シリーズ 商品特長

１.血行促進が期待できる遠赤外線を放つ「テラヘルツ鉱石」をプリント

クルーソックスは足裏、レッグウォーマーはふくらはぎ部分に遠赤外線を放つ「テラヘルツ鉱石」をプリントすることで、血行の促進が期待できます。

※本品自体に発熱する機能はありません。

※温かさの感じ方には個人差があります。

２.厚すぎない生地感でビジネスシーンにも最適

ご自宅でのリラックスタイムや就寝時はもちろん、薄手の生地のためオフィスでのデスクワークや外回り、お出かけにも最適です。

ごわつきが少ないため、パンツスタイルでも安心してご着用いただけます。本シリーズは厚手の二重編みタイプのレッグウォーマーとソックスも展開しているため、シーンに合わせてお使いいただけます。

https://prtimes.jp/a/?f=d11795-1125-3cc2e711cbf19ba1f0006d561245dc04.pdf