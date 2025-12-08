NEW韓国グループLEVERGENT　ギャップの魅力で心を鷲掴み？！初回観覧無料＋特典プレゼントキャンペーン実施中

株式会社MAIN BASE

韓国グループLEVERGENT（読み：レバジェント）が2025年10月16日(木)のフリーショーケースを皮切りに、2026年1月9日(金)までの長期来日単独ライブを東京・新宿にて現在大好評公演中。

12月2日(火)に開催されたフリーライブでは、会場はほぼ満席。新人韓国グループの来日の多い昨今でも、その実力を根底とした注目度の高さは他を抜いている様子。LEVERGENTの公演では、最初のトークで「LEVERGENTのルール」として３つの必須ルールをメンバーから通達される。「１、LEVERGENTのルールを守ること ２、喧嘩をしないこと ３、いっぱい楽しむこと」。この約束をして、いよいよステージ開幕！

リーダー：ハビンは俳優出身の抜群の表現力で視線を捉えて離さない、カイン・リヒョン・ジオはプロダンサーとして培ってきた身体能力とステージングで魅了、そして末っ子アールは日本語力と自らを”ギャグマン”と称するトーク力で訪れたファンらを存分に楽しませる。

この日のトークコーナーは、早口言葉を織り交ぜたゲーム。お兄さんメンバーが年下メンバーに”頭よしよし”をせがみ、おずおずと”空中よしよし”をしてあげたり、どうしてもうまく言えなくて大爆笑が起こったり、メンバーの意外な素顔が垣間見れ、メンバー同士のじゃれあいもたっぷり披露し、LEVERGENTの仲睦まじくて可愛い一面に会場は笑顔が溢れた。

10月にリリースした初のオリジナル曲「Vroom(No break) 」をはじめとして、ダンスナンバーでは激しく熱くキメる姿と、トークや特典会、SNSなどではにこやかにはにかみ、人懐っこく優しさ雰囲気溢れるギャップに心を鷲掴みされLEVERGENTの虜になるファンがじっくり増加中。

さらに今ならLEVERGENTの公演に初めて来場する方は、初回観覧無料に加えて、お好きなメンバーとツーショットで撮影できるインスタントフォトの特典もプレゼント中！今シーズンはクリスマスや12月31日の年末ラストライブ、そして新年1月3日には韓服を着てのライブなど、楽しいイベント企画もご用意している。

NEWグループLEVERGENTは、初めての方でも参加しやすい雰囲気！やる気いっぱい、パワーいっぱい！ギャップと初々しさの魅力に溢れるメンバーとぜひ年末年始のイベントを笑顔で過ごして欲しい！ぜひLEVERGENT会いに来てください(ハート)

【LEVERGENT 初オリジナル曲「Vroom (No break) 」Performance Video】

https://www.youtube.com/watch?v=h4iFv5BEiAA

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=h4iFv5BEiAA ]

【LEVERGENT TOKYO LIVE Vol.2 - THE REAL】

※本公演は60分予定。

LEVERGENT TOKYO LIVE Vol.2 - THE REAL FREE SHOWCASE

2025年10月16日(木) 20:00 (J)

2025年10月18日(土) 14:00 (J) ★ポイント2倍デー★

2025年10月19日(日) 14:00 (J)

2025年10月21日(火) 18:00 (J)

2025年10月22日(水) 16:00 (J) ★団体チェキ購入特典イベント★

2025年10月23日(木) 20:00 (J)

2025年10月25日(土) 20:00 (J) ★ポイント2倍デー★

2025年10月26日(日) 18:00 (J)

2025年10月28日(火) 20:00 (J) ★RIHYEON 誕生日ライブ★

2025年10月29日(水) 18:00 (J) ★団体チェキ購入特典イベント★

2025年10月30日(木) 16:00 (J) ★Halloween party★

2025年11月1日(土) 14:00 (FC) ★ポイント2倍デー★

2025年11月2日(日) 16:00 (FC) ★CUTE DAY★

2025年11月4日(火) 20:00 (J)

2025年11月5日(水) 18:00 (J) ★団体チェキ購入特典イベント★

2025年11月6日(木) 16:00 (J)

2025年11月8日(土) 14:00 (FC) ★ポイント2倍デー★

2025年11月9日(日) 16:00 (FC) ★SEXY DAY★

2025年11月11日(火) 20:00 (J)

2025年11月12日(水) 16:00 (J) ★団体チェキ購入特典イベント★

2025年11月13日(木) 16:00 (J)

2025年11月14日(金) 20:00 (FC) ★ポイント2倍デー★

2025年11月16日(日) 16:00 (FC) ★学生コンセプトデー★

2025年11月18日(火) 18:00 (J)

2025年11月19日(水) 16:00 (J) ★団体チェキ購入特典イベント★

2025年11月20日(木) 16:00 (J)

2025年11月22日(土) 18:00 (FC) ★ポイント2倍デー★

2025年11月23日(日) 20:00 (FC) ★パジャマデー★

2025年11月25日(火) 20:00 (J)

2025年11月26日(水) 18:00 (J) ★団体チェキ購入特典イベント★

2025年11月27日(木) 16:00 (J)

2025年11月29日(土) 16:00 (FC) ★ポイント2倍デー★

2025年11月30日(日) 14:00 (FC) ★私服デー★

︎ー追加日程ー

LEVERGENT TOKYO LIVE Vol.2 - THE REAL FREE LIVE

2025年12月2日(火) 18:00 (J)

2025年12月3日(水) 14:00 (J) ★団体チェキ購入特典イベント★

2025年12月4日(木) 16:00 (J) ★HABIN DAY★

2025年12月6日(土) 12:00 (J) ★CUTE DAY★

2025年12月7日(日) 14:00 (FC) ★ポイント2倍デー★

2025年12月9日(火) 18:00 (J) ★KHAIN DAY★

2025年12月10日(水) 14:00 (J) ★団体チェキ購入特典イベント★

2025年12月11日(木) 16:00 (J)

2025年12月13日(土) 12:00 (J) ★SEXY DAY★

2025年12月14日(日) 12:00 (J) ★ポイント2倍デー★

2025年12月16日(火) 18:00 (J) ★JIO DAY★

2025年12月17日(水) 14:00 (J) ★団体チェキ購入特典イベント★

2025年12月19日(金) 16:00 (J) ★R 誕生日ライブ★

2025年12月20日(土) 20:00 (J)

2025年12月21日(日) 20:00 (J) ★ポイント2倍デー★

2025年12月23日(火) 18:00 (J) ★団体チェキ購入特典イベント★

2025年12月24日(水) 16:00 (FC) ★クリスマスイブライブ★

2025年12月25日(木) 16:00 (FC) ★クリスマスライブ★

2025年12月27日(土) 18:00 (J) ★着ぐるみDAY★

2025年12月28日(日) 18:00 (FC) ★ポイント2倍デー★

2025年12月29日(月) 18:00 (J)

2025年12月30日(火) 20:00 (FC) ★団体チェキ購入特典イベント★

2025年12月31日(水) 16:00 (FC) ★年末ラストライブ★

2026年1月3日(土) 16:00 (J) ★韓服DAY★

2026年1月4日(日) 16:00 (J) ★ポイント2倍デー★

2026年1月6日(火) 18:00 (J) ★団体チェキ購入特典イベント★

2026年1月7日(水) 20:00 (J)

2026年1月8日(木) 18:00 (J)

2026年1月9日(金) 14:00/20:00 (J) ★シーズンラストライブ★

・特典会詳細

http://www.starticket.jp/?p=8989

◆会場

12/7,24,25,28,30,31

ーFC LIVE SHINJUKU

(東京都新宿区歌舞伎町2-19-15 てなむタウンビル10F)

12/2,3,4,6,9,10,11,13,14,16,17,19,20,21,23,27,29

1/3,4,6,7,8,9

ーJ-Stage O!

(東京都新宿区大久保1-8-4 K-SQUARE 3F)

◆チケット

https://www.starticket.jp/?p=9104

前売り券 : 4,000円(税込)

当日券 : 4,500円(税込)

※お申し込み・ご来場の際には関連サイトの記載事項をよくお読みになり、ご了承されたものといたします。

★初回観覧無料★

- 初回でお越し下さった方にはもれなく、お好きなメンバー1人とインスタント写真が撮影できるチケットをプレゼント♪（観覧当日に限り有効）

◆主催 : 株式会社MAIN BASE, 株式会社SR

【LEVERGENTメンバープロフィール】

・R (アール）

2003.12.19

MBC「少年ファンタジー」(４期) 参加や、アイドルグループ活動で多数の出演

・ハビン

1999.07.29

映画、演劇、広告モデルなどで活躍

・カイン

2001.08.12

TOMORROW X TOGETHER、ヒョリン等バックアップダンサーとして活躍

・ジオ

2002.08.27

TOMORROW X TOGETHERバックアップダンサー、コレオグラファーとして活躍

・リヒョン

2002.10.28

BTS、Stray Kids等のダンサーとして活躍