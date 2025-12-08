『New PANTY ＆ STOCKING with GARTERBELT』のトレーディンググリッター缶バッジなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『New PANTY ＆ STOCKING with GARTERBELT』の商品3種の受注を開始いたします。




株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『New PANTY ＆ STOCKING with GARTERBELT』の商品の受注を12月3日（水）より開始いたしました。



▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)







https://amnibus.com/products/title/1751?utm_source=press


▼トレーディンググリッター缶バッジ







パンティ、ストッキング、ガーターベルト、チャック、ファスナー、ブリーフ、スキャンティ、ニーソックス、ポリエステル、ポリウレタンのイラストをグリッター加工を施した缶バッジに仕上げました。


作品とキャラクターの雰囲気を感じられるようにデザインしております。


カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽予約購入特典







当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「ティザービジュアル 75mmグリッター缶バッジ AMNIBUS限定特典」を付属いたします。



▽仕様


価格　：単品 \605(税込), BOX \6,050(税込)


種類　：全10種


サイズ：本体（約）直径56mm　特典：（約）直径75mm


素材　：紙、ブリキ




▼場面写パーツ付きBIGアクリルスタンド







※画像は「パンティ 場面写パーツ付きBIGアクリルスタンド」を使用しております。



パンティ、ストッキング、ブリーフ、スキャンティ、ニーソックス、ポリエステル、ポリウレタンの印象的なシーンをパーツ付きのBIGなアクリルスタンドに仕上げました。


お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：各 \1,980(税込)


種類　：全7種（パンティ、ストッキング、ブリーフ、スキャンティ、ニーソックス、ポリエステル、ポリウレタン）


サイズ：（約）19.1×12.7cm　厚み：3mm　※組み立て前


素材　：アクリル




▼場面写缶バッジ3個セット







※画像は「パンティ 場面写缶バッジ3個セット」を使用しております。



パンティ、ストッキング、ブリーフ、スキャンティ、ニーソックス、ポリエステル、ポリウレタンの印象的なシーンを缶バッジ3個セットに仕上げました。


カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：各 \1,485(税込)


種類　：全7種（パンティ、ストッキング、ブリーフ、スキャンティ、ニーソックス、ポリエステル、ポリウレタン）


サイズ：（約）直径56mm


素材　：紙、ブリキ




