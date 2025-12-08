「Eddie Bauer」旗艦店・吉祥寺店の1周年を記念し、雑誌『2nd』とタイアップしたアニバーサリーイベントを開催！

株式会社水甚

Eddie Bauer 吉祥寺店 1st Anniversary Event

株式会社水甚（本社：岐阜県岐阜市柳津町流通センター1-15-3、代表取締役社長：中村 好成、以下「水甚」）が運営する米国発のアウトドアブランド「Eddie Bauer（エディー・バウアー）」は、国内旗艦店と位置付ける「Eddie Bauer 吉祥寺店」（東京都武蔵野市吉祥寺南町1丁目7-7）のグランドオープン1周年を記念、ファッション誌「2nd」とタイアップしたアニバーサリーイベントを2025年12月13日(土)より開催いたします。

■アニバーサリーイベント概要

開催日程：2025年12月13日(土)～2025年12月21日(日)

開催時間：10:00～20:00

会場：Eddie Bauer 吉祥寺店

〒180-0003 東京都武蔵野市吉祥寺南町1丁目7-7 HULIC &New KICHIJOJI 1F

（JR・京王井の頭線「吉祥寺駅」から徒歩5分）

エディー・バウアー吉祥寺店 店舗情報 :https://eddiebauer.jp/pages/kichijoji

本イベントは、2024年12月に国内唯一の路面旗艦店としてオープンした「Eddie Bauer 吉祥寺店」の1周年を祝う特別企画です。

株式会社ヘリテージが発行するファッション誌『2nd』のプロデュースにより、ブランドファンの皆さまにお楽しみいただける多彩なコンテンツを展開します。

Eddie Bauer 吉祥寺店■イベントコンテンツ紹介

１．Eddie Bauer 古着販売 ＆ VINTAGE MUSEUM

今回のテーマは「Archive meets new」。

2nd 巻末連載「VINTAGE MUSEUM」を手がけるスタイリスト・原田学氏がキュレーションした、Eddie Bauerのヴィンテージアーカイブを多数展示します。名作ダウンはもちろん、フィッシング、ハンティングなど、アウトドアフィールドで活躍した貴重なウェアが一堂に集結。市場ではめったに出会えない希少個体・モデルもラインナップ予定です。

一部の展示アイテムは、その場で購入いただくことも可能です。

２．『2nd』コラボアイテムの販売

「Eddie Bauer × 2nd」コラボレーション企画として、数量限定アイテム以下2型を発売します。

・別注ダウン プルオーバー

・クレイジー カラコラム

さらに、吉祥寺店1周年を記念した『ラブラドールコレクション』もイベントに合わせて登場。創業者"エディー・バウアー"が深く愛したラブラドール・レトリバー"ブラッキー"をモチーフにしたオリジナルグラフィックをあしらった全5アイテムをラインナップ。

（「ラブラドールコレクション」は、Eddie Bauer各店舗および公式オンラインストアでも販売いたします。※土岐プレミアム・アウトレット店を除く）

３．ノベルティキャンペーン

上記の「別注ダウン プルオーバー」、「クレイジー カラコラム」をお買い上げいただいたお客様に、『アーカイブワッペン』プレゼント。

また、イベント期間中の土日限定で、古着専門のお直し店〈ヴィジティングオールド〉代表・岩城リョージ氏が店頭で特別なワークショップを開催。お持ち込みアイテムまたは当日ご購入商品に、その場で『アーカイブワッペン』の縫い付けが可能です。

さらに、上記「ラブラドールコレクション」のアイテムを含む税込11,000円以上のお買い物をしていただいたお客様には、"ブラッキー"を描いた『吉祥寺店1周年限定マグカップ』をプレゼント。

※いずれも数量限定のため、無くなり次第終了

（『吉祥寺店1周年限定マグカップ』プレゼントは、Eddie Bauer各店舗および公式オンラインストアでも開催。※土岐プレミアム・アウトレット店を除く）

４．1st Anniversary Bookの配布

期間中に「Eddie Bauer吉祥寺店」へご来場いただいたお客様には、来場特典として「1st Anniversary Book」を先着1,000名様にプレゼント。

俳優・矢本悠馬さん、モデル・柴田沙希さんの特別インタビューや、Eddie Bauerの歴史、ブランドの象徴「アイコンズ」の解説など、ブランドの世界観を深く楽しめる1冊となっています。

５．「2nd」スナップ撮影

店内フォトブースにて「2nd」スナップ撮影を実施。撮影した写真は「『2nd』本誌・WEBサイト」、「Eddie Bauer 公式オンラインストア」にて掲載予定です。

※カメラマン不在の時間帯もございます。

来場者特典「1st Anniversary Book」『Archive meets new』ノベルティ『アーカイブワッペン』ノベルティ『吉祥寺店1周年限定マグカップ』ラブラドールコレクション トートバッグラブラドールコレクション バンダナ

イベントに関する詳細は、2025年11月14日(金)発売の『2nd 1月号』にも掲載されています。巻末企画「VINTAGE MUSEUM」では、今回展示・販売されるEddie Bauerのヴィンテージアイテムもご紹介。

ぜひ誌面でもご確認ください。

Eddie Bauerについて

Eddie Bauerは、世界初のダウンジャケットを開発したことで知られ、100年以上にわたり高品質なクラフトマンシップとイノベーションを融合させてきたアクティブなアウトドアブランドです。エベレスト登頂を支えた信頼性の高い装備を提供するなど、その歴史とこだわりは数々の冒険を支えてきました。私たちは、すべての人がアウトドアを楽しめるようにインスピレーションを与え、可能性を広げることを目指しています。

Eddie Bauer公式サイトへ :https://eddiebauer.jp/