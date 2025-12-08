Chrono24 Japan 合同会社

世界最大級の高級時計オンラインマーケットプレイスであるChrono24（クロノ24）（本社: ドイツ・カールスルーエ）は、2025年12月7日（日）東京・ライカ表参道店ギャラリーにてライカカメラジャパンと合同で、コラボレーションイベントを開催いたしました。ドイツにルーツを持ち、カメラと時計というそれぞれの分野を牽引する両社のコラボレーションは、日本で初めての試みとなります。

カメラと時計、それぞれのファンがつながる熱気あふれる会場！初のコラボイベント

ウォッチジャーナリスト・Gressive編集長の名畑政治氏と、ライカカメラジャパン マーケティング・アドバイザー米山和久氏によるトークセッションでは、「ライカの魅力」から「機械式時計の醍醐味」、「最新のライカウォッチ」まで、ここでしか聞けない貴重なお話に参加者は興味津々。

名畑 政治／ウォッチジャーナリスト・Gressive編集長米山 和久／ライカカメラジャパン マーケティングアドバイザー

その後、上階のギャラリーにおいてライカウォッチの試着体験やリストショットやポートレートの撮影が実施されました。また、ご来場いただいた皆様には両ブランドから特製ギフトもご用意。カメラと機械式腕時計ならではの温かみのある触感や直感的で感覚的な操作、そしてコレクションする喜びなど、アナログの魅力について語らい、つながる、熱気あふれる会場となりました。

東京・ライカ表参道店Chrono24ドイツ本社よりゲスト参加

また当日は、Chrono24のドイツ・カールスルーエ本社より、最高成長責任者 ホセ・ガステル、ブランドエンゲージメント責任者 バラシュ・フェレンツィも参加。ファンの皆さまへのご挨拶はもとより、懇談の折には皆さまから数多くの質問を頂戴し、終始活発な意見交換が行われる貴重なファンミーティングの場となりました。

尚、イベントを通しての司会は、Chrono24 Japan 日本アジア太平洋地域代表の真木可奈が務めさせていただきました。

ホセ・ガステル／Chrono24 最高成長責任者バラシュ・フェレンツィ／Chrono24 ブランドエンゲージメント責任者Chrono24（クロノ24）について

Chrono24は、2003年から業界をリードする世界最大級の高級時計専門オンラインマーケットプレイスです。120カ国以上から3,000以上の販売事業者、並びに4万5,000人を超える個人販売者により、約54万点の時計が出品されサイト訪問者数は毎月約900万人。新品からアンティークまで網羅した時計のラインアップを擁するほか、信頼のおける環境での取引を可能にする包括的なサービスを提供しています。ドイツ（カールスルーエ、ベルリン）、アメリカ（マイアミ）、日本（東京）、中国（香港）のオフィスにて約350人のスタッフが勤務しています。

■会社概要

会社名：Chrono24 Japan 合同会社

事業所：〒104-0061 東京都中央区銀座 6-10-1 13F

オフィス：カールスルーエ、ベルリン、マイアミ、東京、香港

