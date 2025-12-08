ソラコム、JAPAN BUILD に出展。建設・施設運用でのIoT/カメラ活用を紹介

株式会社ソラコム

株式会社ソラコム（本社：東京都港区、代表取締役社長 CEO 玉川憲）は、2025年12月10日（水）から12月12日（金）まで東京ビッグサイトで開催される、建築・土木・不動産の先端技術展「JAPAN BUILD TOKYO」（主催：RX Japan）にブース出展することをお知らせします。

本出展は、JAPAN BUILD TOKYO を構成する「スマートビルディング EXPO」エリアでの展示となり、建設現場や施設運用の省人化・効率化に向けた、IoT とクラウド、AI を活用した最新の取り組みをご紹介します。

ソラコムブースでは、SORACOM の IoTプラットフォームを活用した環境モニタリングや設備のリモート点検、遠隔メンテナンスなどの具体的な IoT 活用事例とともに、IoT システムを短期間で開発・活用できる通信とサービスをご紹介します。

また近年、カメラの設置が「人の目の代わり」として拡大している背景を踏まえ、建設現場をはじめとするさまざまな現場で導入が進むソラコムクラウドカメラサービス「ソラカメ」を展示します。ソラカメは 1台あたりの導入がリーズナブルで、取り付けたい場所に“必要な台数を”設置しやすい点が特長です。Wi-Fi と電源があればすぐに利用を開始でき、リアルタイム視聴とクラウド録画により、カメラ映像を遠隔から確認できます。

ブースでは、建設現場や、道路、駐車場や資材置き場など、屋外でも臨機応変に必要な箇所に設置・移設が可能なセルラー通信搭載の「ソラカメ屋外スターターキット」と、太陽光パネルとバッテリーがセットになった「ソラカメ屋外ソーラーキット」を実機で展示します。

また、施工フェーズによって変化する建設現場を想定し、天井空の吊り下げや単管パイプ、カラーコーンなどの建設資材に簡単に取り付けできる「ソラカメ 建設現場向けアタッチメント」を用いたカメラの取り付け例をご紹介します。

本出展では、ソラコムの認定済ソリューションパートナー2社による共同展示も行います。NCDC株式会社は、建設現場のデータを即時にクラウドで共有する「ミエルコウジ」と、連携可能なAI「BizAIgent」のデモを展示します。株式会社金沢エンジニアリングシステムズは、面倒な接続設定が不要で、かつ安価で安全にリモート接続環境を構築できる「KES P2P Link」および「KES Remote Service」の2種類のリモート接続サービスをご紹介します。

ブースでは、建設現場や施設運用における IoT/AI 活用の知見を持つスタッフがご相談も承ります。IoT/AI 活用を検討されている方や関心をお持ちの方は、ぜひソラコムブースへお立ち寄りください。

イベント概要

・ イベント名: JAPAN BUILD TOKYO

・ 開催日: 2025年12月10日（水）～12月12日（金）10:00-17:00

・ 開催場所: 東京ビッグサイト 南ホール1F 小間番号：35-29

・ URL： https://www.japan-build.jp/tokyo/ja-jp.html

ソラコムについて

AI/IoTプラットフォームSORACOMは、世界213の国と地域でつながるIoT通信を軸に、IoTを活用するために必要となるアプリケーションやデバイスなどをワンストップで提供しています。製造、エネルギー、決済などの産業DXから、イノベーティブなスタートアップ、農業や防災など持続可能な地域社会を支える取り組みに至るまで、さまざまな業界・規模のお客様にご活用いただいています。

コーポレートサイト https://soracom.com