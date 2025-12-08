Æó³¬Æ²¤Õ¤ß¤é¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¡ØÈþ¾¯½÷¿Þ´Õ¡Ù¤È¡ÖMiss SAKE¡×¤Î¶¦Æ±³«ºÅ¡ª¡ÖMiss Amazake¡×¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó½é³«ºÅ·èÄê～¡Ö2026 Miss Amazake¡×¥¨¥ó¥È¥êー¼õÉÕ³«»Ï～
³ô¼°²ñ¼ÒÈþ¾¯½÷¿Þ´Õ(ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò:ÃæÂ¼¹¦Î¼)¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÃÏ°èÌ©Ãå·¿¥á¥Ç¥£¥¢¡ØÈþ¾¯½÷¿Þ´Õ¡Ù¤Ï¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍMiss SAKE(ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½Íý»ö:ÂçÀ¾Èþ¹á)¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÊ¸²½¤È¾úÂ¤Ê¸²½(´Å¼ò)¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖMiss Amazake(¥ß¥¹ ¥¢¥Þ¥¶¥±)¡×¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò½é³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢¡Ö2026 Miss Amazake¡×¤Ø¤Î¥¨¥ó¥È¥êー¤ò¼õÉÕÃæ¤Ç¤¹¡£¡ÚÊç½¸´ü´Ö:2025Ç¯12·î8Æü(·î)11:00～2026Ç¯1·î25Æü(Æü)23:59¡Û
ÆüËÜÊ¸²½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹ñÆâ³°¤ØÅÁ¤¨¤ëÌ¤Íè¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー°éÀ®¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡¢¡ÈÅÁÅýÊ¸²½¡ß¼¡À¤Âå¡É¤ò·Ç¤²¤ë¿·¤·¤¤Ê¸²½È¯¿®·¿¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¸¶ÀÐÈ¯·¡¤Î¥×¥í¡ØÈþ¾¯½÷¿Þ´Õ¡Ù¤ÈÆüËÜÊ¸²½¤ÎÌ¥ÎÏÈ¯¿®¤Î»Å³Ý¤±¿Í¡ÖMiss SAKE¡×
Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÎÈþ¾¯½÷¤òÈï¼ÌÂÎ¤È¤·¤¿ÃÏÊýÈ¯¤Î¥Õ¥êー¥Úー¥Ñー¡ØÈþ¾¯½÷¿Þ´Õ¡Ù¤Ï¡¢2002Ç¯¤ÎÁÏ´©°Ê¹ß¡¢¥Ç¥Ó¥åーÁ°¤Î⼆³¬Æ²¤Õ¤ß¡¢»³ËÜÉñ¹á¡¢ºù°æÆüÆà»Ò¡¢ÇÏ¾ì¤Õ¤ß¤«¡¢¹õÅç·ëºÚ¤é¤ò·ÇºÜ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤ÎÇÐÍ¥¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¥Õ¥êー¥Úー¥Ñー¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢SNS¤ä¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤È¤¤¤Ã¤¿ÇÞÂÎ¤ò¶î»È¤·¤ÆÃÏ¸µ¤ÎÈþ¾¯½÷¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ëÃÏ°èÌ©Ãå·¿¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ØÈþ¾¯½÷¿Þ´Õ¡Ù¤¬»ý¤Ä¡È¼¡À¤ÂåÈþ¾¯½÷¤Î¸¶ÀÐ¡É¤ÎÈ¯·¡ÎÏ¤äÁ´¹ñ¤Ø¤ÎÅ¸³«ÎÏ¡¦È¯¿®ÎÏ¤Ï¶È³¦Æâ³°¤«¤é¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò¶¯¤ß¤È¤·¤ÆÁ´¹ñµ¬ÌÏ¤ÎÈþ¾¯½÷È¯·¡¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¿ôÂ¿¤¯¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´¹ñ¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤Èµ±¤¤òÈë¤á¤¿Èþ¾¯½÷¤Î¸¶ÀÐ¤òÂ¿¿ôÈ¯·¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼õ¾Þ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÂç¼ê·ÝÇ½¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ø¤Î½êÂ°¤äÍÌ¾¥á¥Ç¥£¥¢¤Ø¤Î½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É¡¢Ëè²óÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍMiss SAKE¤Ï¡¢ÅÁÅý¤¢¤ëÆüËÜ¼ò¤ÈÆüËÜÊ¸²½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÆüËÜ¹ñÆâ³°¤ËÈ¯¿®¤¹¤ëÈþ°Õ¼±¤ÈÃÎÀ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¡ÖMiss SAKE¡×¤ÎÁª½Ð¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò2013Ç¯9·î¤è¤ê¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£³°Ì³¾Ê¡¢ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¡¢¹ñÀÇÄ£¡¢´Ñ¸÷Ä£¡¢ÆüËÜ¼òÂ¤ÁÈ¹çÃæ±û²ñÅù¤Î¸å±ç¤Î¤â¤È³«ºÅ¤µ¤ì¤¿2013Ç¯10·î³«ºÅ¤ÎÁª¹Í²ñ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿½éÂå¡Ö2014 ¥ß¥¹ÆüËÜ¼ò(2014 Miss SAKE)¡×°Ê¹ß¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥Ï¥ï¥¤¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¢¥í¥ó¥É¥ó¡¢¥Ñ¥ê¡¢¥ß¥é¥Î¡¢¥·¥É¥Ëー¡¢¥Ç¥êー¡¢¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í¤Ê¤É¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¼ò¤òÀÚ¤ê¸ý¤Ë¤·¤¿ÆüËÜ¤Î¿©¡¦Ê¸²½¤Ë´Ø¤¹¤ë·¼È¯¤ä¡¢ÆüËÜ¤Ø¤Î´Ñ¸÷Í¶Ã×³èÆ°¤òÇ¯´Ö450·ï°Ê¾å¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖMiss Amazake¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖMiss Amazake¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅý°ûÎÁ¤Ç¤¢¤ë¡Ö´Å¼ò¡×¤òÆþ¸ý¤Ë¡¢Ê¸²½¤ÎÇØ·Ê¤äÃÏ°è¤ËÂ©¤Å¤¯Ì¥ÎÏ¤ò³Ø¤Ó¡¢¹ñÆâ³°¤ØÈ¯¿®¤¹¤ë¼¡À¤Âå¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤òÁª½Ð¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£¶áÇ¯¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤¬ÆüËÜÊ¸²½¤ä¾úÂ¤Ê¸²½¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤Ï¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢SNS¡¦¹ñºÝ¸òÎ®¤Î¹¤¬¤ê¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜÊ¸²½¤Ë´Ø¿´¤ò¤â¤Ä³¤³°¤Î¼ã¼Ô¤ÏÁý²ÃÃæ¤Ç¤¹¡£¤¤¤ÞÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡È¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÊ¸²½¤ò¸ì¤ê¡¢À¤³¦¤ØÆÏ¤±¤é¤ì¤ëÂ¸ºß¡É¤Ç¤¹¡£¡ÖMiss Amazake¡×¤Ç¤Ï¡¢´Å¼ò¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¤ÎÅÁÅý°ûÎÁ¤ò¼ê¤¬¤«¤ê¤Ë¡¢Ê¸²½ÅªÇØ·Ê¤äÃÏ°è¤ËÂ©¤Å¤¯Ì¥ÎÏ¤ò³Ø¤Ó¡¢È¯¿®¤¹¤ëÎÏ¤òÉ¾²Á¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖMiss Amazake¡×¤Ï¡¢¡ÖMiss SAKE¡×¤¬¤â¤ÄÃÎ¸«¤È¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò´ðÈ×¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¡¢¥Î¥ó¥¢¥ë¥³ー¥ë¤Î¡Ö´Å¼ò¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢Ì¤À®Ç¯¤ò´Þ¤à¼ã¤¤À¤Âå¤¬Ê¸²½È¯¿®¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ë¿·¤¿¤ÊÉñÂæ¤ò³«¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë³ô¼°²ñ¼ÒÈþ¾¯½÷¿Þ´Õ¤¬¶¦Æ±¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÊ¸²½ ¡ß ¼ã¼Ô ¡ß ¥á¥Ç¥£¥¢¡×¤òÍ»¹ç¤·¤¿È¯¿®ÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢ÅÁÅý¤È¼¡À¤Âå¤ò¤Ä¤Ê¤°Ê¸²½»ö¶È¤È¤·¤Æ¡¢¤è¤êÂ¿ÍÍ¤ÊºÍÇ½¤¬Ä©Àï¤Ç¤¤ë´ë²è¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ³«ºÅ¤¹¤ë¡Ö2026 Miss Amazake¡×¤ò·è¤á¤ë¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢Ëþ10ºÐ°Ê¾å29ºÐ°Ê²¼¤Î½÷À¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¡¢½ñÎà¿³ºº¸å¤Ë¡Ú¥ª¥ó¥é¥¤¥óÁª¹Í¡Û¤â¤·¤¯¤Ï¡Ú¥ª¥Õ¥é¥¤¥óÁª¹Í¡Û¤«¤éÁª¹Í¥ëー¥È¤ò¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¡Ú¥ª¥ó¥é¥¤¥óÁª¹Í¡Û¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒDONUTS(ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò:À¾Â¼·¼À®)¤¬³«È¯¡¦±¿±Ä¤¹¤ë¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡õÆ°²è¥¢¥×¥ê¡Ö¥ß¥¯¥Á¥ã¡×( https://mixch.tv/ )¤Ç¤Î¿³ºº¤È¤Ê¤ê¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤â¤·¤¯¤ÏÆ°²èÅê¹Æ¤Î¤É¤Á¤é¤«¤òÁªÂò¤·¤Æ¿³ºº¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¡Ú¥ª¥Õ¥é¥¤¥óÁª¹Í¡Û¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯2·î8Æü(Æü)¤ËÅÔÆâ²ñ¾ì¤Ë¤Æ¹Ô¤¦ÌÌÀÜ¿³ºº¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
³Æ¿³ºº¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È12Ì¾(Í½Äê)¤Ï¡¢2026Ç¯5·î16Æü(ÅÚ)¤Ë¿ÀÅÄÌÀ¿À¥Ûー¥ë(ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è³°¿ÀÅÄ2ÃúÌÜ16-2 ¿ÀÅÄÌÀ¿ÀÊ¸²½¸òÎ®´Û2³¬)¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ëºÇ½ªÁª¹Í²ñ¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¡¢¿³ºº°÷¤òÁ°¤Ë¼«¸ÊPRÅù¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ÅöÆü¤Ï¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡õÆ°²è¥¢¥×¥ê¡Ö¥ß¥¯¥Á¥ã¡×¤Ë¤ÆÀ¸ÇÛ¿®¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö2026 Miss Amazake¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿Êý¤Ï¡¢2026Ç¯6·î¤ËµþÅÔ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖMiss SAKE¡×¼çºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Î¤ªÈäÏªÌÜ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ï·ÊÞ¼òÂ¤¤Ç¤Î´Å¼ò¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡¢¹ñÆâ³°¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë³Æ¼ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î¤´»²²Ã¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¡¦³Æ¼ï¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ç¤Î¤´¾Ò²ðÅù¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿³ºº´ð½à
¡ÖMiss Amazake¡×¤Ç¤Ï¡¢³°¸«É¾²Á¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¡ÖÉ½¾ð°õ¾Ý¡×¡ÖÏÃ¤·ÊýÆâÍÆ¡×¡Ö¹ñºÝ´¶³Ð¡¦¸ì³ØÎÏ¡×¤Î3ÅÀ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¡ÈÊ¸²½È¯¿®¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÁí¹çÎÏ¡É¤ò¿³ºº¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÊ¸²½¤òÌ¤Íè¤Ø¤Ä¤Ê¤®È¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯¿Íºà¤È¤·¤Æ¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤«¡×¤ò¸«¶Ë¤á¤Þ¤¹¡£
¢¡É½¾ð°õ¾Ý
Ê¸²½¤òÅÁ¤¨¤ëÎ©¤Áµï¿¶¤ëÉñ¤¤¤äÉ½¾ð¤Î½À¤é¤«¤µ¡¢ÉÊ³Ê¤¢¤ëÐÊ¤Þ¤¤¤òÉ¾²Á¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡ÏÃ¤·ÊýÆâÍÆ
¸ÀÍÕÁª¤Ó¡¦ÏÃ¤Î¹½À®ÎÏ¡¦ÅÁ¤¨¤¿¤¤ÁÛ¤¤¤Î¼Á¤ò½Å»ë¤·¡¢ÆüËÜÊ¸²½¤Ø¤ÎÍý²ò¤ä¼«¿È¤Î¹Í¤¨¤ò¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤«¤òÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¹ñºÝ´¶³Ð¡¦¸ì³ØÎÏ
³¤³°¤Ë¸þ¤±¤ÆÆüËÜÊ¸²½¤òÈ¯¿®¤¹¤ë»ëÅÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢´ðËÜÅª¤Ê¸ì³ØÎÏ¤ä¹ñºÝÅª¤Ê´¶À¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÉ¾²Á¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¿³ºº°÷¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥â¥Ç¥ë¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー¶¨²ñ Íý»öÄ¹ ´äÅÄ²ÂÅµ»á
¤³¤ÎÅÙ¡¢¡ÖMiss Amazake¡×¤¬¥¹¥¿ー¥È¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢À¿¤Ë´î¤Ð¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤¬ÌÜ»Ø¤¹¡ÖMiss Amazake¡×¤Ï¡¢´Å¼ò¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤Î³¤³°¤ÎÊý¡¹¤ØÃÎ¤é¤·¤á¤ëÆüËÜÊ¸²½¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ç¤¢¤ê¡¢½ÅÍ×¤«¤Ä¤È¤Æ¤â¤ä¤ê¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë³èÆ°¤Ç¤¹¡£¸Å¤ÎÀÎ¤è¤ê²æ¤¬¹ñ¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿¼òÊ¸²½¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÏ·¼ãÃË½÷Ìä¤ï¤º³Ú¤·¤á¤ë´Å¼ò¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬À¤³¦¤Ë¸Ø¤ì¤ë¿©Ê¸²½¤Ç¤¹¡ª¤³¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÆüËÜÊ¸²½¤ò³§¤µ¤ó¤ÎÎÏ¤ÇÀ¤³¦¤ØÈ¯¿®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¥¥ã¥ê¥¨ー¥ë¥Í¥¤¥ë¥¹¥¯ー¥ë ³Ø±¡Ä¹¡¢NPOË¡¿ÍÆüËÜ¥Í¥¤¥ê¥¹¥È¶¨²ñ ÉûÍý»öÄ¹ ¶â»Ò¼ÂÍ³´î»á
´Å¼ò¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤È¿È¤â¿´¤â°Â¤é¤®¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤Ï±ü¿¼¤¯¹í¤ÎÎÏ¤ò³è¤«¤·¤¿¡ÖÆüËÜ¤ÎÈ¯¹ÚÊ¸²½¤ÎÂåÉ½¡×¤Ç¤¹¡£ÆâÂ¦¤«¤é°î¤ì¤ë·ò¤ä¤«¤µ¤äÈþ¤·¤µ¤Î¸»¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£¡ÖMiss Amazake¡×¤ËÄ©Àï¤µ¤ì¤ë³§¤µ¤Þ¤Ë¤ÏË¤«¤ÊÊ¸²½¤òÌ¤Íè¤Ø·Ò¤°Â¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢´Å¼ò¤Î¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ò¸«½Ð¤·¡¢³§¤µ¤Þ¤ÎË¤«¤Ê´¶À¤òµ±¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¿´¤è¤ê´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´Å¼ò¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¼¡À¤Âå¤Î³§¤µ¤Þ¤È¤´°ì½ï¤ËPR¤Ç¤¤Þ¤¹¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
±Ê°æ¼òÂ¤³ô¼°²ñ¼Ò ¼èÄùÌòÉû¼ÒÄ¹ ±Ê°æ¾¾Èþ»á
´Å¼ò¤Ï¡¢ÊÆ¤È¹í¡¢¤½¤·¤Æ¼òÇô¤¬°é¤àÆüËÜ¤ÎÈ¯¹ÚÊ¸²½¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ê¡¢¸ÅÍè¤«¤é¡È°û¤àÅÀÅ©¡É¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¡¢µ¨Àá¤ÎÀáÌÜ¤Ë¤ÏÌµÉÂÂ©ºÒ¤ò´ê¤¦°ìÇÕ¤È¤·¤Æ¿Í¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖMiss Amazake¡×¤ËÄ©Àï¤¹¤ë³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎË¤«¤ÊÊ¸²½¤òÌ¤Íè¤Ø¤Ä¤Ê¤°Â¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤Ì¥ÎÏ¤È´¶À¤ò¤·¤Ê¤ä¤«¤Ëµ±¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025 Miss SAKE ´ÛÇÀÃÎÎ¤»á
¹í¤ÎÎÏ¤ò³è¤«¤·¤¿È¯¹ÚÊ¸²½¤ÎÂåÉ½¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÉÙ¤Ê±ÉÍÜÁÇ¤òÈ÷¤¨¤ë¡Ö´Å¼ò¡×¡£¤½¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ë°û¤ßÊª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»Íµ¨ÀÞ¡¹¤Î¼«Á³¡¢Ä¹Ç¯¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤¿ÃÎ·Ã¡¢¤½¤·¤Æ¿¦¿Í¤Î³Î¤«¤Ê¼ê»Å»ö¤¬Â©¤Å¤¯¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÖÆüËÜÊ¸²½¤Î·ë¾½¡×¤Ç¤¹¡£
¡ÖMiss Amazake¡×¤ËÄ©Àï¤µ¤ì¤ë³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î°ìÇÕ¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¡ÖÊª¸ì¡×¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»äÃ£¤È¤È¤â¤Ë¹ñÆâ³°¤ØÆüËÜ¤Î¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÆÏ¤±¤ë¼¡À¤Âå¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤È¤·¤Æ¤´³èÌö¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤ò¿´¤è¤ê´üÂÔ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖMiss Amazake¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×³«ºÅ³µÍ×[É½: https://prtimes.jp/data/corp/4237/table/1766_1_304486dc9d31fa9f75175fa686cf6d18.jpg?v=202512090226 ]
¢£¡ØÈþ¾¯½÷¿Þ´Õ¡Ù¤È¤Ï
¡ØÈþ¾¯½÷¿Þ´Õ¡Ù¤Ï¡¢¡È³¹¤ËÈþ¾¯½÷¤òÁý¤ä¤½¤¦¡É¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ë¤¤¤ëÈþ¾¯½÷¤òÈï¼ÌÂÎ¤È¤·¤Æ2002Ç¯¤ËÁÏ´©¤·¤¿¥Õ¥êー¥Úー¥Ñー¤Ç¤¹¡£²áµî¤Ë¤ÏÆó³¬Æ²¤Õ¤ß¡¢¹õÅç·ëºÚ¡¢ÇÏ¾ì¤Õ¤ß¤«¡¢ºù°æÆüÆà»Ò¤é¿ôÂ¿¤¯¤ÎÇÐÍ¥¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢1990Ç¯¤«¤éÂ³¤¯¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤âÈþ¤·¤¤´é100¿Í¡×¤Ç¤Ï¡¢¡ØÈþ¾¯½÷¿Þ´Õ¡Ù½Ð¿È¤ÎÇÐÍ¥¡¦»³ËÜÉñ¹á¤¬2019Ç¯¤ËÆüËÜ¿ÍÂè1°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡¢¤Þ¤¿20Ç¯¡¦21Ç¯¤È3Ç¯Ï¢Â³¥Î¥ß¥Íー¥È¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2021Ç¯½©¤«¤é¤Ï¡¢¼¡À¤Âå¤Î¡ÈÈþÃË»Ò¡É¤òÇÚ½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»ÐÄï¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤Æ¡ÖÈþÃË»Ò¿Þ´Õ¡×¤¬»ÏÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØÈþ¾¯½÷¿Þ´Õ¡Ù¥é¥¤¥»¥ó¥¹Äó¶¡»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¿³ô¼°²ñ¼Ò¥Æ¥¯¥¹¥Õ¥¡ー¥à¥Õ¥¡¥¦¥ó¥Çー¥·¥ç¥ó¤Ï2020Ç¯3·î¡¢³ô¼°²ñ¼ÒDONUTS(ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò:À¾Â¼·¼À®)¤È»ñËÜ¶ÈÌ³Äó·È¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
