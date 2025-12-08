卒業生の半数が一般雇用！～就労移行支援事業所・キズキビジネスカレッジ（KBC）が伝えるうつ病・適応障害・発達障害のある方の就職活動で大事なこと～【12/18開催／無料／オンライン】

株式会社キズキ

就職の選択肢に迷う方へ。「自分に合う適職、働き方、雇用枠」の考え方を整理しませんか？

就労移行支援事業所・キズキビジネスカレッジ（KBC）は2025年12月18日（木）に、「うつ病・適応障害・発達障害のある方の就職活動で大事なこと」をテーマにした無料オンラインワークショップを開催します。

うつ病・適応障害・発達障害などと向き合いながら、希望を叶える“自分らしい就活”をお伝えします。

「自分に合う適職、働き方、雇用枠」の考え方を整理しませんか？

「一般雇用で働きたいけれど、自分には難しいかも…」「障害者雇用で働きたいけれど、希望する職種や待遇があるか不安…」「そもそも、どちらの働き方が自分に合っているのかわからない」。

病気や障害と仕事・働き方に不安を抱える方から、以上のような声をよくいただきます。

しかし、希望の働き方を無理だと思ってあきらめる必要はありません。そして、最初に選んだ選択肢にずっと縛られる必要もありません。

私たち就労移行支援事業所・キズキビジネスカレッジ（KBC）では、卒業生の約半数が一般雇用枠での正規雇用を実現。

一方で、障害者雇用でも職種や待遇の希望を叶えた方が多数います。

- 最初から考えていた一般雇用で就職- 最初は障害者雇用を考えていたけれど、KBCを利用する中で一般雇用に考え直して就職- 最初は一般雇用を志望していたが、希望に合う職種・待遇の障害者雇用で就職- 一般雇用と障害者雇用の両方で内定を得て、自分にいちばん合うところに就職

希望をそのまま叶える人もいれば、就職活動を進めるなかで柔軟に進路を変える人もいます。

キズキビジネスカレッジ（KBC）では、どちらの道にも対応できる支援体制で、ひとりひとりに合った働き方の実現をサポートしています。

このイベントに参加することで、「未来はひらけている」ということを実感していただくとともに、「自分に合う適職、働き方、雇用枠」の考え方が整理されるはずです。

「就職の選択肢がわからない」「まずは話を聞いてみたい」。そんな方も大歓迎です。ぜひお気軽にご参加ください。

このイベントの「3つの安心」

これまで「相談会」や「セミナー」に参加して、緊張してしまった経験はありませんか？ KBCのイベントは、あなたの安心感を最優先にしています。

安心１.ラジオ感覚で参加OK

本イベントは、YouTube LIVEで実施いたします。ラジオ感覚でご参加ください。ぜひご自宅などご都合のあう環境で、くつろぎながら、耳だけ傾けていただければ十分です。

安心２.質問はチャットでOK

講義中に気になったことは、チャット機能で送れます。「こんなこと聞いていいのかな？」という些細なことでも大丈夫。もちろん、他の方の質問を聞いているだけでもOKです。ぜひお気軽にご質問ください。

安心３.「自分だけじゃない」と気づける

具体的な支援事例を交えてお話しします。「それ、私だけじゃなかったんだ」とホッとする瞬間がきっとあるはずです。

【参加者限定特典】特別個別相談会の「優先予約枠」をご用意しました

「みんなの前では話しにくいけれど、私のこの悩みについても聞いてほしい」 「ワークショップで気付いたことを、もっと深掘りしたい」。

そんな方のために、本イベントでは、参加者限定特典として、後日行われる各校舎で行われる

特別個別相談会の優先予約枠を確保しました。

ご希望の方は、お申し込みフォーム内のカレンダーから、そのまま相談日時を選択できます。

「まずは話を聞くだけ」でも構いませんし、イベントを聞いて「やっぱり相談はまだいいかな」と思えば、後からキャンセルも可能です。

もちろん、「まずはイベント視聴だけ」でも大歓迎です。その場合は、カレンダーを選択せずにお申し込みください。

面談するのは、経験豊富な専門スタッフです。「何を話せばいいかわからない」状態でも、私たちがリードしますので安心してください。

※ご予約のタイミングについて 相談枠に空きがある場合に限り、イベント終了後でもご応募いただけます。 ただし、枠には限りがあり、埋まり次第終了となります。少しでも気になる方は、イベント申し込みと同時に枠を確保しておくことをおすすめします。キャンセルはいつでも可能です。

登壇者紹介

歌藤健太（かとうけんた）

キズキビジネスカレッジ（KBC） 大阪梅田校マネージャー

キズキに2023年に入社。もともと、保育士として働く中で、障がいのある子供を受け持ったことをきっかけに、障がい者支援に興味を持ち、障がい福祉分野へ転身。

感覚や支援者の経験則でなんとなく支援方針が決まることがある現状に違和感を覚え「根拠のある支援がしたい」と考えサービス管理責任者としてキズキに入社。

利用者様からの信頼が厚いことが評価され、2024年8月から新規拠点のマネージャーに着任。

イベント詳細

日時：2025年12月18日（木）19:00～19:45

場所：YouTube LIVE（要申し込み）

参加費： 無料（事前申込制）

主催： キズキビジネスカレッジ（KBC）

イベント参加の流れ

以下のリンクからお申し込みください。自動返信メールで、イベントのURLをお伝えします。

- 簡単な申込フォームに入力- 送信後、自動返信メールで視聴URLを受け取り- URLからイベントを視聴！

補足

※ご提供には簡単なフォーム入力が必要です。

※自動返信メールが届かない場合は、迷惑メールフォルダをご確認ください。

※迷惑メールにも届かない場合は、お申し込み完了画面に記載の連絡先までお問い合わせください。

※イベントの様子の無断転載などはお控えください。

※本件についてのお問い合わせは、メール（service@kizuki.or.jp）にてお願いします。

株式会社キズキについて

◆各種事業について

「何度でもやり直せる社会をつくる」というビジョンを持つキズキでは、その実現のために、様々な「困難」を経験した方向けに、様々な事業を展開中です。

本社所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-29-7 ドルミ御苑202号

会社設立日：2015年7月13日

代表：安田祐輔（代表取締役社長）

従業員数：役員3名、正社員：123名、契約社員・アルバイト：1,256名（2025年2月）

株式会社キズキウェブサイト：https://kizuki-corp.com/(https://kizuki-corp.com/)

○キズキビジネスカレッジ（KBC）（就労支援事業）

東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県にて、就労移行支援事業所「キズキビジネスカレッジ」を運営。

うつ病などの精神疾患や発達障害のために退職した方、また、それらの疾患や障がいのために就労できずにいる方などのために、「一人ひとりに適した就職」のための支援を実施。

ズキビジネスカレッジ（KBC）ウェブサイト：https://kizuki-corp.com/kbc/

○キズキ共育塾（学習支援事業）

一人ひとりの困りごとに寄り添い、自分に合った学び方を見つけていくことをコンセプトにした学習塾。不登校や中退をはじめ、人間関係の不安、体調の心配、学習への苦手意識など、お受けするご相談の種類は多岐に渡る。埼玉県、東京都、神奈川県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県に、全16校舎（2025年3月）。オンライン授業は全国対応。

キズキ共育塾ウェブサイト：https://kizuki.or.jp/

○キズキ家学（学習支援事業）

「家庭教師キズキ家学」を運営。不登校やひきこもりの方々のために、関東・関西で、勉強のみならずカウンセリングや外出同行も含めた支援を実施。

キズキ家学ウェブサイト：https://tokyo-yagaku.jp/

○公民連携事業

全国各地の自治体から委託を受けて、低所得世帯の子どもたちの学習支援などを実施（東京都足立区・渋谷区・八王子市、大阪府吹田市、大阪市大正区・住吉区、兵庫県西宮市、愛知県名古屋市など。（2025年1月現在、累計で42自治体等から48案件を受託）。

○不登校オンライン（メディア事業）

不登校のお子さんがいる保護者の方向けのwebメディア。不登校にまつわる保護者さんの体験談、お子さんの気持ち、著名人のインタビュー、不登校からの勉強法などの記事を掲載。「地に足のついた確かな情報」でお悩みに寄り添い、 「次の一歩」に進むための方法を紹介しています。

不登校オンラインウェブサイト：https://futoko-online.jp/

○親コミュ（メディア事業）

不登校のお子さんがいる保護者さまのためのオンラインコミュニティ。

「不登校が特別ではない環境」で、チャットを通じて、不登校の親同士で、悩みを解決し合ったり、雑談したりできます。また、有識者を招いたオンライン講演会も提供しています。

親コミュウェブサイト：https://kizuki.or.jp/oya-community-lp/

今後もキズキは、創業から11年間での1万2千人を超える方々への相談・支援経験を活かし、既存事業の発展及び新規事業の積極的展開を通じ、様々な理由でつまづいた方々が「何度でもやり直せる社会」の実現に向けて邁進いたします。