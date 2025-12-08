TVアニメ『キミと越えて恋になる』のキービジュアル A6アクリルパネル、BIGアクリルキーホルダーなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ『キミと越えて恋になる』の商品7種の受注を開始いたします。





株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ『キミと越えて恋になる』の商品の受注を12月1日（月）より開始いたしました。



▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)








https://amnibus.com/products/title/1836?utm_source=press


「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。




▼キービジュアル A6アクリルパネル









キービジュアルをA6サイズのアクリルパネルに仕上げました。


お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：\2,178(税込)


サイズ：（約）14×10.5cm 厚み：3mm


素材　：アクリル




▼BIGアクリルキーホルダー








※画像は「朝霞 万理 BIGアクリルキーホルダー」を使用しております。



朝霞 万理、飛高 繋、相田 雪紘、キサラのイラストをBIGなアクリルキーホルダーに仕上げました。


カバンや小物につけてキャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：各 \1,100(税込)


種類　：全4種（朝霞 万理、飛高 繋、相田 雪紘、キサラ）


サイズ：（約）99×93mm 厚み：3mm


素材　：アクリル




▼A3マット加工ポスター







ティザービジュアル、キービジュアルをA3サイズのマット加工されたポスターに仕上げました。


お部屋などに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：各 \880(税込)


種類　：全2種（ティザービジュアル、キービジュアル）


サイズ：A3


素材　：紙




▼Ani-Frame4枚セット









朝霞 万理、飛高 繋、相田 雪紘、キサラのイラストをインスタントカメラで撮影したようなデザインのイラストカード4枚セットに仕上げました。


お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



※「Ani-Frame」はインスタントカメラで撮影したようなフレーム（枠）デザインを施したAMNIBUSのオリジナルイラストカードシリーズです。



▽仕様


価格　：\715(税込)


サイズ：（約）80×50mm


素材　：紙




▼クリアカード








※画像は「朝霞 万理 クリアカード」を使用しております。



朝霞 万理、飛高 繋、相田 雪紘、キサラのイラストをクリアカードに仕上げました。


PP素材を使っており、一般的なトレーディングカードや名刺とは一風変わった雰囲気を醸し出します。


お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



※製造工程上、やむを得ない微細な線のようなキズが入ることがございます。あらかじめご了承いただけますと幸いです。



▽仕様


価格　：各 \550(税込)


種類　：全4種（朝霞 万理、飛高 繋、相田 雪紘、キサラ）


サイズ：（約）14.8×10cm


素材　：グランアクア(PP) 0.3mm厚




▼ポストカード








※画像は「朝霞 万理 ポストカード」を使用しております。



朝霞 万理、飛高 繋、相田 雪紘、キサラのイラストをポストカードに仕上げました。


ハガキとして送ったり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：各 \275(税込)


種類　：全4種（朝霞 万理、飛高 繋、相田 雪紘、キサラ）


サイズ：（約）14.8×10cm


素材　：紙




▼ちびキャラ アクリルマグネット








※画像は「朝霞 万理 ちびキャラ アクリルマグネット」を使用しております。



朝霞 万理、飛高 繋、相田 雪紘、キサラのちびキャライラストをアクリルマグネットに仕上げました。


ホワイトボードや冷蔵庫にくっつけて、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：各 \825(税込)


種類　：全4種（朝霞 万理、飛高 繋、相田 雪紘、キサラ）


サイズ：（約）60×60mm 厚み：3mm


素材　：アクリル、磁石




