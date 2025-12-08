Meta × UNICORN × MetricWorks Japan 3社が「アプリ広告の常識を覆す！事業を成長に導く新たな評価方法とは？」を共催

イベント概要

株式会社アドウェイズ

現在、アプリ広告では「ラストタッチ」を基準にした評価が主流となっています。しかし、ユーザー行動の多様化や流入経路の複雑化が進むなかで、「どの施策が本当に事業成長に寄与しているのか」を見極めることが、これまで以上に難しくなっています。

本セミナーでは、最新の市場環境を踏まえながら、アプリ広告の効果計測と評価の現状、MMMなどの活用によるラストタッチ評価とハイブリッド評価の導入、PL貢献度を重視した真のROIなどのテーマをわかりやすく整理し、これからのアプリマーケティングに求められるプロモーション手法を考察します。

アドウェイズグループからは、UNICORN株式会社 App Marketing Div. Vice General Managerの豊田 晃大と、Senior Marketing Consultantの須藤 恵輔、MetricWorks Japan株式会社 CEOの神田 佑貴が登壇いたします。

開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/33008/table/262_1_0a496aba1d03c5370d17bf808324bf37.jpg?v=202512080257 ]お申し込みはこちら :https://forms.gle/91ZpPJjzzJ6pDie3A