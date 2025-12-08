公式インスタ　こんせんくんからのプレゼントキャンペーン　12月29日（月）まで

パルシステム生活協同組合連合会

パルシステム連合会（本部：新宿区大久保、理事長：渋澤温之）は12月8日（月）から12月29日（月）まで、公式Instagramで「こんせんくんからのプレゼントキャンペーン」を実施します。参加者の中から抽選で20人に、「こんせん純生クリームロールケーキ」をプレゼントします。

公式アカウントをフォロー＆いいねで応募完了

パルシステム公式Instagramは、今年1年の感謝の気持ちをこめて抽選で20人に「こんせん純生クリームロールケーキ 2切100g」が当たるキャンペーンを実施します。

公式Instagramをフォローし、キャンペーン投稿に「いいね」をすると応募できます。

キャンペーン投稿はこちら(https://www.instagram.com/p/DR-82zOAfGv/)

おすすめ商品や献立づくりのヒントなど #パルシステムのインスタ

パルシステムの公式Instagramは、人気商品の活用法や調理が楽になる時短テクニックの紹介、食事づくりの悩み解決のヒントなど、暮らしに役立つ情報を配信しています。

パルシステムはこれからも、安全な食材や便利な日用品の宅配サービスと併せ、暮らしに役立つ情報を積極的に届けます。

「パルシステム公式Instagram こんせんくんからのプレゼントキャンペーン」概要

■期間：2025年12月8日（月）から12月29日（月）

■参加方法：１.パルシステム公式Instagram(https://www.instagram.com/stories/palsystem.official/)をフォロー

２.キャンペーン投稿(https://www.instagram.com/p/DR-82zOAfGv/) に「いいね」

■プレゼント：こんせん純生クリームロールケーキ 2切100g

当選者数：20人

■発表：1月中旬頃にDM（ダイレクトメッセージ）で当選者に連絡

※非公開アカウント（鍵つき含む）は、当選発表までパルシステム公式Instagramアカウントのフォローを継続していると抽選対象となります。

※当選連絡の有効期間は、当選DM送付後5日間です。

パルシステム生活協同組合連合会

所在地：東京都新宿区大久保2-2-6 、理事長：渋澤温之

13会員・統一事業システム利用会員総事業高2,604.2億円/組合員総数176.2万人（2025年3月末現在）

会員生協：パルシステム東京、パルシステム神奈川、パルシステム千葉、パルシステム埼玉、パルシステム茨城 栃木、パルシステム山梨 長野、パルシステム群馬、パルシステム福島、パルシステム静岡、パルシステム新潟ときめき、パルシステム共済連、埼玉県勤労者生協、あいコープみやぎ

HP：https://www.pal-system.co.jp/

2025年は国際協同組合年です