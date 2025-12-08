桜の香りに包まれる贅沢な特別プランL′OCCITANE×ホテル椿山荘東京　期間限定コラボレーション。2月6日（金）よりスタート

ロクシタンジャポン株式会社

自然の恵みとともに心豊かに暮らすラグジュアリーなライフスタイル「Art de Vivre-アール・ド・ヴィーヴル（暮らしの芸術）」を提案するロクシタンは、ホテル椿山荘東京とコラボレーションをし、桜の季節限定の宿泊プランを2026年2月6日（金）よりホテル椿山荘東京にて提供いたします。

大人気の桜の香り「チェリーブロッサム」シリーズがリニューアル

ロクシタンがこれまでホテル椿山荘東京と春にコラボレーションしていた、大人気のチェリーブロッサムシリーズがこの度「フルールドスリジエサクラ」シリーズへとリニューアル。春の訪れを告げる、軽やかでピュアな桜とチェリーの香りで優雅な癒しのひとときをお届けいたします。ロクシタンの世界観とともに、庭園の美しい桜をお楽しみいただける贅沢な宿泊プランを是非お愉しみください。

桜を五感で堪能する、特等席からのお花見体験

ホテル椿山荘東京の桜シーズンは、2月の早咲きの河津桜や寒緋桜から始まり、4月中旬の八重桜まで、約20種100本が順に花を咲かせる“2ヵ月以上にわたる春景色”が特長です。期間中は、ガーデンビューの客室からも庭園からも異なる桜の表情をお楽しみいただけます。

「ラグジュアリーアフタヌーンティー in 桜ビューバススイート」は、ホテルに1室しかないビューバススイートでお花見を満喫できる特別なステイプランです。桜景色を望むバスタブで泡風呂に浸かりながらロゼシャンパンを傾けたり、客室内で季節限定の「桜×ストロベリーアフタヌーンティー」を堪能したりと、プライベートな春の贅沢をご体験いただけます。お部屋には、通常のバスアメニティに加え、ロクシタンの新フレグランスコレクション「フルールドスリジエサクラ（チェリーブロッサム）」のボディケアアイテムの他、ポーチやタオル、トートバッグなど計9点が詰まった豪華なギフトセットをご用意。滞在中はエグゼクティブラウンジ「ル・シエル」もご利用いただけ、ゆったりとした時間をお過ごしいただけます。

また、より気軽に桜の季節にご滞在いただける「L’OCCITANE 桜ステイ」は、「フルールドスリジエサクラ」シリーズのシャワージェルやハンドクリーム等の計4点が入ったギフトセット付きステイプランです。可憐な香りに包まれるホテルステイはもちろん、ご自宅に戻ってからも春の余韻を楽しみたい方におすすめの内容です。

ホテル内スパでも、桜の香りのトリートメントメニューをご用意

ホテル椿山荘東京の庭園から着想を得て誕生した世界で唯一のスパメニュー「ガーデン シークレット シグネチャートリートメント」を提供する「悠 YU, THE SPA by L’OCCITANE」では、桜の季節に合わせたケアアイテムをご用意しています。ロクシタンスパの開発責任者が来日時に当ホテルの庭園に感銘を受けて生まれたオリジナルメニューで、フェイシャルとボディケアを組み合わせた贅沢なトリートメントを桜の香りとともにご体験いただけます。期間中にご利用の方には、春の香りを持ち帰れるロクシタンのプチギフトもプレゼントいたします。

特設ページ： https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/loccitane_sakura/

ステイプラン 概要

ラグジュアリーアフタヌーンティー in 桜ビューバススイート

■期間 ：2026年2月6日（金）～4月12日（日）

■予約 ：2025 年 12 月 11 日（木）12:00 より受付開始

■料金 ：ビューバススイート（93平方メートル ）

1室2名様ご利用時 269,400円～

※消費税・サービス料込み、宿泊税別

■内容 ：・選べるご朝食（エグゼクティブラウンジ・インルームダイニング・和洋レストラン）

・お部屋で楽しむアフタヌーンティー

（季節の「桜×ストロベリーアフタヌーンティー」と紅茶1種類を大人人数分ご提供）

・お部屋にロゼシャンパン（フルボトル）をご用意（1室1泊につき1本）

・エグゼクティブラウンジ「ル・シエル」のご利用

・スパ施設のご利用（プール・温泉・フィットネスジム）

・L'OCCITANE バスアメニティ 計5点

・L'OCCITANE 桜香るギフトコレクション（お1人様1セット）計9点

※バスアメニティ、ギフトコレクションの詳細は特設ページをご参照ください。

■ご予約・お問い合わせ：03-3943-0996（9:00～20:00）

■URL ： https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/loccitane_sakura/

L'OCCITANE 桜ステイ

■期間 ：2026年2月6日（金）～4月12日（日）

■予約 ：2025 年 12 月 11 日（木）12:00 より受付開始

■料金 ：プライムスーペリア シティ／ガーデンビュー（45平方メートル ）

1室2名様ご利用時 62,700円～

※消費税・サービス料込み、宿泊税別

■内容 ：・洋食・和食から選べるご朝食（レストラン）

・L'OCCITANE ギフトセット 計4点

※ギフトセットは、お一人様1セットずつ。詳細は特設ページをご参照ください。

■ご予約・お問い合わせ：03-3943-0996（9:00～20:00）

■URL ：https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/loccitane_sakura/

「ガーデン シークレット シグネチャートリートメント」概要

■期間 ：2026年3月1日（日）～5月31日（日）

■料金 ：56,000円

※消費税・サービス料込み

■内容 ：150分（フェイシャル90分＋ボディ60分）

■場所 ：悠 YU, THE SPA by L'OCCITANE

■ご予約・お問い合わせ：03-3943-4785（10:00～21:00）

■URL ：https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/relaxation/spabyloccitane/#garden_secret

ホテル椿山荘東京とは

1952年開業のホテル椿山荘東京は、都心にありながら森のような庭園に佇むホテルです。

庭園のシンボルである三重塔「圓通閣」は、1925年に東広島から移築され、2025年に100周年を迎えました。国の登録有形文化財に指定され、都内に現存する三古塔の一つです。

また、四季折々の絶景や国内最大級の霧の庭園演出「東京雲海」は、2025年度グッドデザイン賞をはじめ、多くの賞を受賞いたしました。265室の客室では、都心のパノラマや庭園ビューを楽しむことができ、8つのレストランやスパ、38の宴会場など充実した施設を完備しています。庭園では桜や紅葉、蛍など四季の風情とともに、特別なひとときをお過ごしいただけます。

さらに、「フォーブス・トラベルガイド」4つ星を獲得し、「プリファードホテルズ & リゾーツ」の「L.V.X. Collection」にも加盟しています。

ロクシタンジャポン株式会社について

光と色彩に満ちた南仏オート・プロヴァンスで誕生したメゾン ロクシタンは、2026年に創業50周年を迎えます。豊かな自然、ゆるやかな時の流れ、芸術、サヴォアフェール（職人の手仕事）。私たちのルーツを大切に守りながら、より力強く、より洗練された新しい美しさと贅沢をお届けします。